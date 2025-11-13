Una precisazione iniziale è d’obbligo: i numeri di cui parliamo sono puramente statistici e servono soltanto a fotografare la situazione attuale, senza alcuna pretesa di predire il futuro. Si tratta di un piccolo “gioco” tipico di questi momenti di pausa, quando mancano argomenti legati al calcio giocato. In questa specifica analisi vogliamo evidenziare come il trend di Alessio Dionisi, dopo le sue prime cinque gare sulla panchina azzurra, sia perfettamente equivalente a quello registrato da Guido Pagliuca nelle sue prime cinque partite. C’è però una differenza sostanziale da sottolineare: Pagliuca ha potuto contare su un’intera estate di preparazione, anche se il mercato ha completato realmente la rosa soltanto negli ultimi giorni; Dionisi, invece, si è trovato a disputare cinque partite nello spazio di tre settimane, di cui quattro in appena quattordici giorni.
Tradotto in cifre, sia Pagliuca che Dionisi hanno conquistato cinque punti nelle loro prime cinque gare, viaggiando così con una media perfetta di un punto a partita: ritmo che, statisticamente, garantirebbe la salvezza in Serie B. Allungando leggermente il confronto, ricordiamo che Pagliuca ha lasciato l’Empoli dopo sette gare con nove punti all’attivo, per una media salita a 1,29. Per restare in scia, dunque, Dionisi dovrà totalizzare almeno quattro punti nelle prossime due gare. Se l’Empoli dovesse malauguratamente perdere ad Avellino, il tecnico amiatino non potrebbe raggiungere lo stesso bottino del suo predecessore dopo sette incontri.
Come detto, si tratta soltanto di un esercizio statistico, utile a chi ama i numeri. La realtà, però, dice che Dionisi ha adesso a disposizione la sosta per lavorare con più calma e modellare la squadra secondo le proprie idee. Il vero giudizio sul suo operato arriverà nelle settimane successive. Guardando ai gol fatti e subiti, l’Empoli di Pagliuca aveva realizzato sette reti e ne aveva incassate undici nelle prime cinque giornate. L’Empoli di Dionisi, invece, ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque. È questa la prima grande differenza, già evidenziata in molti nostri articoli: la volontà di migliorare la fase difensiva, obiettivo che — almeno per ora — sembra essere stato centrato.
Se si guarda al tempo Pagliuca ha avuto la squadra al completo il 31 ,Agosto quindi all’incirca e il solito di Dionisi col vantaggio che nel frattempo poteva già da prima dell’esonero lavorare sotto traccia già fare peggio sarebbe un fallimento …
i numeri Enrico mentono se non rapportati equamente. Se Pagliuca nelle prime 5 incontra Padova, Reggiana, Spezia, Pescara e Carrarese non è proprio uguale a Venezia, Modena, Samp, Entella e Catanzaro. Pagliuca incontra 5 squadre su 5 che ora sono dietro, Dionisi 3 ci stanno davanti, una a pari e solo una sotto. Con questo ancora non è che impazziamo per Dionisi, ma la differenza c'è pur a numeri uguali.
devi anche aggiungere che la squadra fatta nessuno si conosceva , e quando presi da Dionisi almeno si conoscevano un minimo questo fa la differenza perché un minimo devi gestire all'inizio e questo Dionisi ha potuto saltare
Tamarra lo dici alla tu sorella! Pagliuca era è e rimane un professionista. Stava facendo 1,29 di media punti, mentre Dionisi è a 1,00 punti a partita. Di questo si occupa l’articolo del giornalista, non del carattere delle persone.
la classifica non la puoi guardare degli avversari il Pescara con la vittoria contro ci riprese , quindi non la puoi guardare lo dico di nuovo con me non c’è la fate sui numeri , posso sbagliare di poco, nessuno e perfetto ma sui numeri noni batte nessuno … tantomeno una certa persona…
e ce la facciamo con te perché mischi di tutto senza analizzare le cose. Il Pescara ti riprese ma era solo la quarta giornata. È come dire uno che vince la prima che è primo in classifica. Ad oggi possiamo dire che i 5 avversari di Pagliuca sono più deboli di quelli incontrati da Dionisi? Penso di sì. È oggettivo. Quindi è un confronto interpretabile anche x il fatto che 5 gare sono poche. Oltre che per il motivo di cui sopra.
Pagliuca aveva una retrocessa dalla A che aveva impostato ,per lui che due anni fa allenava forse in c,il mercato sulla base dei suoi dettami e del modulo che preferiva impostare.Dionisi si sta adattando ad una rosa che non rispecchia il suo schieramento tattico ideale.Solo per questo ogni punto che fa Dionisi in confronto al mister esonerato vale doppio.
E comunque io un minimo di preparazione calcistica l’ho fatta e ti giro questa domanda Nel 2020 quando partì da giugno Dionisi,con che tipo di preoarati pare poi abbiano affrontato la stagione?Poi vero tutto,ma il tempo Pagliuca l’ha avuto e si vive purtroppo in un mondo dove la competizione, soprattutto nel calcio,anche in piazze calme come Empoli, è serrata.
E cmq PE ricordatevi che Dionisi ha giocato contro Venezia e Modena .Va considerato anche questo.
D’accordo con “Orgoglioso”, Pagliuca non era un allenatore da Empoli !
L'errore iniziale di Dionisi è stato quello di aver avuto troppa fiducia nella società, ma soprattutto nei giocatori e nella squadra, senza essersi documentato appieno: l'avrà visti i filmati delle partite precedenti ? è stato molle e accondiscendente, senza il coraggio di imporre da subito le sue idee. Spero che da ora poi abbia chiaro il valore dei singoli e della squadra, e riesca a fare le scelte giuste; bisogna per forza aver fiducia: sarà l'allenatore fino alla fine del campionato.
Ok quello che dite ma se perde una delle prossime 2 fa peggio ai voglia di girarci intorno, ma fate sul serio a dire che sono stati presi i giocatori per Pagliuca quando lui voleva almeno 3 dalla Juve Stabia..
