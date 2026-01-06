Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della non facile trasferta di Cesena, gara in programma sabato prossimo alle ore 19:30. La squadra allenata da Dionisi continua a portare avanti il proprio percorso tattico ruotando attorno al modulo 3-4-2-1 (variabile in 1-2 davanti), quello che ormai sta caratterizzando in maniera evidente questa fase della stagione azzurra. Inizia anche a delinearsi quella che potrebbe essere la formazione titolare chiamata ad incrociare le lame con il Cavalluccio Marino. Prende sempre più corpo l’ipotesi che Haas possa partire dal primo minuto in sostituzione dello squalificato Iepes. Per lo svizzero sarebbe la prima da titolare in questa stagione, con la concreta possibilità di indossare anche la fascia da capitano, almeno sulla carta.

In difesa, visto il ritorno in gruppo di Lovato, non dovrebbero esserci particolari problemi: il difensore ex Salernitana è candidato a completare il terzetto arretrato insieme ai soliti Guarino e Obaretin, davanti a Fulignati tra i pali. Sulle corsie laterali, Elia è tornato parzialmente in gruppo e tra oggi e domani dovrebbe intensificare il lavoro. Resta però da capire se lo staff tecnico vorrà rischiarlo dal primo minuto: al momento l’ipotesi più concreta porta a Ceesay sulla fascia destra, con Moruzzi confermato sull’out opposto. Ballottaggio Ghion-Degli Innocenti per l’altra posizione in mezzo al campo. Migliora anche la condizione di Pietro Pellegri che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un ulteriore stop legato ad un attacco influenzale. L’attaccante ex Torino dovrebbe però tornare ad allenarsi regolarmente già nella giornata di domani, ma tutto lascia pensare che dal primo minuto in avanti partirà ancora Nasti. Alle sue spalle dovrebbe essere confermata la coppia formata da Shpendi e Ilie, con il primo che potrebbe anche giocare più da seconda punta. Per Steven Shpendi sarà una gara particolare, visto che affronterà la squadra che lo ha visto crescere, oltre a giocare contro il proprio gemello.

Il gruppo guidato da Dionisi si allenerà anche nella giornata odierna, nonostante la festività dell’Epifania, e proseguirà il lavoro fino alla rifinitura in programma venerdì mattina.