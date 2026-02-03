E’ ripreso ieri il lavoro degli azzurri in vista della nuova sfida di campionato, quella che si giocherà sabato a Palermo. Gara indubbiamente difficile contro una delle squadre più attrezzate di questa serie B, partita indubbiamente sentita anche per i recenti trascorsi di mister Dionisi.
La notizia positiva con cui si apre la settimana è che l’infermeria, salvo quel Pellegri che ormai è fuori dai giochi, è svuotata. Il tecnico azzurro potrà quindi sfogliare al meglio la margherita al netto anche dei nuovi arrivi. Anche in questa direzione c’è curiosità con la sensazione che Candela possa avere già una maglia da titolare con Elia ancora a sinistra. Se le condizioni di Magnino, compresa la sua integrazione tattica nel gruppo, fossero già di gradimento questa potrebbe essere un’altra novità. Da capire, la seduta di ieri ovviamente non ha fatto piena luce, se si andrà con un 3-4-1-2, un 3-4-2-1 o magari un 3-5-2 più puro. C’è curiosità anche per capire come si vorrà gestire l’attacco e se Popov sarà preso in considerazione o meno. Non dovrebbe cambiare niente nel trio davanti a Fulignati.
La squadra si allenerà regolarmente tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi.
Popov un mistero infinito
finchè non rinnova non gioca…non vuole rinnovare e guarda gli altri giocare
Ho girato tutta Italia in gioventù, fatto trasferte un po’ ovunque e se potessi sabato andrei in Sicilia.
Amche io….tra l’altro l’ultima volta che sono stato a Palermo si vinse con il gol di Birindelli e che gol….maremma berva cone sono vecchio😂😂😂😂
Il 3/5/2 sembra un dogma immutabile.Ma nel calcio i moduli sono fatti apposta per provarli e cambiarli.Noi siamo sempre o quasi,in inferiorita’ numerica a centrocampo.Inoltre Dionisi deve mettere un incontrista o un presunto tale davanti la difesa a fare argine.Va bene inserire subito Candela.In attacco spazio a Popov.Ilie,Chesay e Moruzzi in panchina.Carlo B
Non vorrei andare controcorrente, visto che molti qui considerano Popov il nuovo Van Basten, ma secondo me hanno fatto un errore a non mandarlo in prestito in serie C. Infatti, nonostante i goals segnati, credo che sia ancora acerbo per la serie B, e che abbia bisogno di farsi le ossa tra difensori scafati e marpioni, che gli fanno sentire un po’ di tacchetti, come si trovano in serie C.
Nessuno lo considera Van Basten. Si vede che è un po’ grezzo. Ma la matematica non è mai stata un’opinione. Quando tocca palla trova la porta, quando protegge palla spesso guadagna punizioni e conseguentemente metri preziosi.
Può non piacere stilisticamente e questo lo fa sembrare un fuoco di paglia. Ma Pippo Inzaghi era inguardabile e ha fatto la storia. Diamogli un po’ più di fiducia. Qualche partita da titolare, qualche mezz’ora vera. Allora capiremo…
La Sampdoria e riuscita a prendere Pierini..
e si vo fa lo Stadio travestito …
Poi vu bubbolate perché metto lo Stadio nel mezzo e ci credo , c’è gente malvagia come Biancazzurro che dice che si cresce come tifoseria , e poi siamo 3.000 allo stadio , noi siamo i malati i soliti 3.000 poi la gente un he fessa …
1 cosa deve fare ridarci indietro un po’ di dignità come tifoseria , non può farci sparire in una cattedrale per 3/4 vuota non c’è lo meritiamo siamo l’unica tifoseria che di e fatta sballottare senza fiatare…
35 anni senza curva non ci meritiamo di essere sbeffeggiati a vita …
dai retta, la gente vuol vedere vincere, interessa a pochi il cuore e l’attaccamento alla maglia…. a Prato fanno il pieno di 4mila allo stadio perché la squadra va…. se non c’è un progetto sportivo, lo stadio non serve e va bene quello che c’è…. fidati.
L’importante è capire che cosa vuol fare il Cor.si da grande, se vivacchiare come fa adesso, oppure….
A Prato la squadra va? Attualmente sono al 6° posto, fuori dai playoff, e a 20 punti soli dal Grosseto che è in testa, e hanno perso 3 delle ultime 5 partite. Che cambia con noi fammi capire caro, perché se loro vanno anche noi si va…ah già ma qui ci si deve lamentare a prescindere
L’hai detto vanno male e sono in 4.000 non dite che la città e grande perché e una str, onxata
tutti Cinesi , Pakistani e sono tutte Nane anche loro , vedono qualcosa da parte della Dirigenza allora e un dare e avere ,…
“No a Enrico nella cattedrale “.
Purtroppo ti devo correggere come sempre, visto che secondo te il prato fa oltre 4.000 spettatori a partita ti consiglio di informarti meglio e siccome sei un leone da tastiera… ti accorgerai che la media degli spettatori a Prato è di 1.876 (compresi i 978 abbonati) quindi nemmeno la metà nonostante un ritrovato entusiasmo!! Già ma tutti sono meglio di noi e quindi se ti fa comodo moltiplichi pani e pesci… verso la tua squadra invece godi a diminuire i numeri e a vedere lo stadio vuoto, de una sega che tifoso. Saluti dal malvagio.
Biancazzurro noi un si fanno in B
e poi non l’ho scritto io ma Riccardo te sei un falso e tale rimani ricordati che il male se vince te sarai parte si essa
ti combatto fino alla fine non mollo 1 cm… i doppioni come te
che poi in D i play off non valgono niente, sono solo mezze amichevoli. Quindi va su solo la prima. Poi a Prato ora c’è un pò di frizzo perchè c’è la proprietà nuova, in più ricordo che mancano dalla B dal 64. Essendo abituati a pane e mota gli basta poco x ritrovare entusiasmo. E noi poverini dove su 10 anni 8 sono di A contestiamo un anno di vivacchiare a metà classifica? Di che si ragiona.
👏👏👏👏👏
lo vedi che a volte dici anche cose sagge?
Solo applausi per te
mi raccomando Dionisi a Palermo i due nanetti di biancaneve in campo..almeno si vince
Il Prato và: Ora l’ho sentite proprio tutte….
Si caro informati…. fanno la D, hanno preso Dal Canto, ma hanno progetti ambiziosi (tra l’altro la presidente è una donna)…. e fanno il pieno…. bastano dei progetti ambiziosi e la gente viene…. sia on A che in D….
avranno progetti ambiziosi ma in D ne sale una sola e i play off non valgono, anche quest’anno vinceranno l’anno prossimo. Dal 64 non fanno la B, e fatta solo 8 volte. Ti ci cambieresti te?
Con questo passato certo che la gente ha entusiasmo. Conterei il fatto che sono una città da 200 mila abitanti, 4 volte più di noi, quindi i loro 4 mila valgono come 1000 di noi. Ripeto, ti ci cambieresti?
Pero’ hanno Saudati a fare il d s
popov lo sto allenando io 😉 sapeste che sessioni che facciamo
buon per lui
O si prova sabato a Palermo, la difesa a 4 o scordiamocela e non parliamone più per quest’anno. Partita nella quale non abbiamo nulla da perdere visto il differenziale tecnico: la prego signor Dionisi. Solo questa volta.
Fulignati
Ebuhei Lovato Guarino Obaretin
Candela Magnino Yepes Ignacchiti Elia
Popov
Ma basta leggere Ebuehi.
Era già un giocatore mediocre, dopo l’infortunio lo è ancora di più.
Da provare subito Magnino e panchinare Ghion.
Con questa rosa c’è poco da fare, se in 2 allenatori non ci hanno capito niente, forse non è solo loro la colpa.
Curto Lovato Obaretin
Candela (vediamo di che pasta è fatto, per me è Veseli 2.0) Yepes Magnino Ignacchitti Elia
Popov Nasti
se dobbiamo giocare a lanci (non vedo alternative con questi giocatori), tanto vale Popov a fare sponde ad un’altra vera punta
Ebuei non può fare più di 25 minuti, in più vuoi dare una svolta al gioco con un 451? Allora si che non tiri in porta.
A concluso del nostro mercato di riparazione (si fa per dire), se in attacco si è cercato di ovviare alla perdita di Pellegri, con l’arrivo di Fila, per gli altri reparti secondo me si è ancora di più ingarbugliata la faccenda, o al limite si è fatto ben poco: mancava un regista, e non lo si è trovato; si è preso Magnino, che è un buon centrocampista e sa anche proporsi in avanti, ma sicuramente non è un costruttore di gioco; per cui si avanti con Ghion come regista, e probabilmente con un uomo in più a centrocampo (mister, ma non gli sai insegnare a Gjion i movimenti che deve fare nelle ripartenze dal basso ? sembra di rivedere il non gioco di Pagliuca !). Candela è un terzino, ma non credo che si passi a 4 in difesa; farà il quinto di destra in uno schieramento che a questi punti non può essere altro che il 352, se non addirittura il 3511 con un trequartista avanzato a ridosso di un solo attaccante. Ci si vuole semplicente salvare ! Senza altri obiettivi !
Io a questo punto continuerei con la difesa a 3 ammeno che non rimanga Dionisi anche il prossimo anno e voglia iniziare i cambiamenti subito, centrocampo Magnino Ghion Dell’inocenti con esterni Elia e Candela avanti con Shpendi e Fila. Da tere di conto che quando starà bene Saporiti più avanti o in dietro troverà spazio.
d’accordo con te. i 2 tre quartisti parliamoci chiaro hanno deluso entrambi (leggermente meglio Saporiti ma tara baralla) via loro 2 e 352 puro, ma 2 punte vicine. Senza mezzoni sulla tre quarti. Anche da Nasti se gioca seconda punta può far molto meglio che lassù isolato da solo.
Mister ora devi provare la difesa a 4…non ci sono più scuse…o il 433, come vorrebbe Claudio, o il 4231 come vorrei io…cmq provaci…
Io credo che siamo vicini alla vendita del club….i conti dovrebbero ritornare in ordine quest’anno….il monte ingaggi è di 15 milioni circa….il progetto stadio c’e’ ed e’ a buon punto…monteboro per allargare anche….
Ci sono tutti i presupposti di una fine buona e di un nuovo socio magari trovano il modo di tenere anche il bos quindi credo manchi veramente poco
non so se essere felice o triste. E non è uno scherzo. Ho sentimenti contrastanti su questa possibilità
Io per adesso sono triste se ripenso a tutto…ma se le cose vanno come devono andare…ovvero con nuovo entusiasmo credo che dopo si gode
una vocina dice:posa del primo mattone e si palesa il nuovo socio,il pres resta a stipendio 5 anni e…….tanti saluti!un’altro pezzo d’italianita’ che sparisce…………….
Si vocina sentita anche da me…
Dionisi ingarbugliato dai moduli..quando sei in difficoltà devi fare il 4 4 2 scolastico..vuoi scommettere che i risultati arrivano
a piancastagnaio a piedi lo rimanderei
Chiediamoglielo tutti cortesemente, senza codeste espressioni: signor Dionisi, per favore, solo sabato ma la può provare la difesa a 4? Poi non le romperemo più le scatole, promesso!
Ho timore di arrivare a sabato, nelle condizioni che siamo adesso, ci distruggono ….
Devi temere gli scontri diretti come quello con Carrarese e Sudtirol, non questa, che se facciamo 0 non cambia nulla. Io ho paura di rivedere quelle prestazioni contro Mantova, Pescara, Entella, Bari, Spezia, Samp
vero. Noi dobbiamo pensare a fare i prossimi 10 punti il prima possibile. Poi a 38 ci manca il pacciame x arrivare alla salvezza. Però tenendo conto che tutte le grandi le affrontiamo fuori (Palermo, Venezia, Monza, Frosinone, Catanzaro) le gare in casa contro quelle che ci stanno dietro saranno fondamentali (Reggiana, Entella, Pescara, Mantova, Avellino. Ecco perchè col sud Tirol un misero puntaccio andava fatto.
Forza ragazzi! Adesso abbiamo davvero doppioni in tutti i ruoli:
Fulignati e Perisan
Ebuhei e Candela
Romagnoli e Guarino
Lovato e Curto
Obaretin e Indragoli
Magnino e Ghion
Yepes e Degli Innocenti
Saporiti e Ilie
Elia e Ceesay
Shpendi e Nasti
Popov e Fila
Si è revisionata la macchina ma …il pilota sarà quello giusto?