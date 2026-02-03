E’ ripreso ieri il lavoro degli azzurri in vista della nuova sfida di campionato, quella che si giocherà sabato a Palermo. Gara indubbiamente difficile contro una delle squadre più attrezzate di questa serie B, partita indubbiamente sentita anche per i recenti trascorsi di mister Dionisi.

La notizia positiva con cui si apre la settimana è che l’infermeria, salvo quel Pellegri che ormai è fuori dai giochi, è svuotata. Il tecnico azzurro potrà quindi sfogliare al meglio la margherita al netto anche dei nuovi arrivi. Anche in questa direzione c’è curiosità con la sensazione che Candela possa avere già una maglia da titolare con Elia ancora a sinistra. Se le condizioni di Magnino, compresa la sua integrazione tattica nel gruppo, fossero già di gradimento questa potrebbe essere un’altra novità. Da capire, la seduta di ieri ovviamente non ha fatto piena luce, se si andrà con un 3-4-1-2, un 3-4-2-1 o magari un 3-5-2 più puro. C’è curiosità anche per capire come si vorrà gestire l’attacco e se Popov sarà preso in considerazione o meno. Non dovrebbe cambiare niente nel trio davanti a Fulignati.

La squadra si allenerà regolarmente tutti i giorni fino alla rifinitura di venerdi.