Gli Azzurri hanno ripreso il lavoro in vista del prossimo impegno di campionato. All’orizzonte l’Atalanta che si dovrà leccare le ferite per la quasi clamorosa uscita dalla Champions. Si lavora sempre sul 3-4-2-1 con la speranza che la settimana possa restituire dall’infermeria qualche elemento. Al momento però non ci sono buone notizie da raccontare, i vari Ismajli, Fazzini, Anjorin e Viti non sono ancora in gruppo. Ricordiamo che per squalifica sarà ancora assente Marianucci.

Parlando sull’oggi, l’idea è quella di rivedere un undici molto simile a quello sceso in campo ad Udine, probabilmente rivedremo Esposito dal primo minuto in una alternanza con Kouamè. Una possibile idea, che viene provata, è quella di far riavanzare Cacace sulla trequarti andando a creare un centrocampo con sia Henderson che Maleh. Ovviamente sono tutte ipotesi sulle quali sta lavorando il tecnico. Difficile pensare ad uno Zurkowski titolare, la condizione non è ancora delle migliori.