Sarà il Sig. Mariani di Aprilia (LT) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera al Castellani contro l’Atalanta.

Quella di domenica sarà la tredicesima direzione di Mariani nella serie A 24/25, prima in questo campionato con gli azzurri. L’ultimo incrocio tra Mariani e l’Empoli è dell’aprile 2024, quando giocammo a Lecce e perdemmo 1-0. In totale sono ben 22 i precedenti tra questo arbitro e la nostra squadra, la terza più diretta in carriera. Il bilancio azzurro è di 8 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Sono venti i precedenti con gli orobici, in questo caso il bilancio atalantino è di 7 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. La squadra più arbitrata da Mariani è il Torino con 26 designazioni. L’ultima gara diretta è stata Juventus-Inter 1-0. Al VAR ci sarà Fabbri di Ravenna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LECCE – UDINESE Venerdì 21/02 h.20.45

BONACINA

IMPERIALE – MORO

IV: DOVERI

VAR: GUIDA

AVAR: SERRA

PARMA – BOLOGNA Sabato 22/02 h.15.00

ABISSO

BACCINI – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

VENEZIA – LAZIO Sabato 22/02 h.15.00

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: COSSO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

TORINO – MILAN Sabato 22/02 h.18.00

SOZZA

TOLFO – CIPRESSA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

INTER – GENOA Sabato 22/02 h.20.45

PICCININI

CECCONI – VECCHI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

COMO – NAPOLI h.12.30

MANGANIELLO

PASSERI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MASSA

H. VERONA – FIORENTINA h. 15.00

DI BELLO

MELI – TRINCHIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

EMPOLI – ATALANTA h. 18.00

MARIANI

CARBONE – PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

PRETI – PERROTTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

ROMA – MONZA Lunedì 24/02 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – TEGONI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI