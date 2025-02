CAMPIONATO PRIMAVERA 1, 26a giornata Mercoledì 19/02/2025 ore 15:00, Centro Sportivo Petroio, Vinci

EMPOLI 1 SAMPDORIA 1

MARCATORI: 53′ El Biache (E), 68′ Paratici (S)

EMPOLI: 1 Seghetti, 4 Bacci, 7 El Biache, 15 Falcusan, 18 Lauricella(79′ Moray), 21 Trdan, 33 Mannelli, 42 Chiucchiuini(59′ Huqi), 77 Popov(59′ Monaco), 91 Rugani, 99 Gravelo(87′ Scienza)

A disposizione: 52 Versari, 2 Moray, 6 Asmussen, 8 Barsotti, 11 Monaco, 14 Di Leva, 23 Huqi, 24 Baud Banaga, 37 Antonini, 80 Scienza, 98 Tordiglione

ALL. Andrea Filippeschi

SAMPDORIA: 1 Scardigno, 8 Patrignani, 9 Ntanda, 11 Ovalle, 16 Boiro Balde(59′ Murati), 18 Casalino, 21 Forte(93′ Giolfo), 23 Sa Gomes(59’Paratici), 28 Papasergio, 44 Nhaga, 48 Dimitrov

A disposizione: 32 Tomasella, 6 D’Amore, 19 Giolfo, 26 Cavallaro, 37 Fisher, 38 Pagnotti, 39 Fosu, 41 Paratici, 42 Murati, 49 Valenza

ALL. Alessandro Lupi

Arbitro: Fabrizio Pacella

Assistenti: Pistarelli, Bracaccini

Ammoniti: 31′ Dimitrov (S), 79′ Naga, 87′ Forte (S)

Espulsi:

Più di qualche rimpianto questo pomeriggio per l’Empoli che butta al vento 60 minuti di dominio quasi totale sui blucerchiati che pareggiano praticamente al primo tiro in porta della loro partita. Dominio che però è anche dovuto a demeriti della difesa doriana visto che in quanto a manovre di gioco gli azzurri hanno lasciato piuttosto a desiderare, affidandosi principalmente a palle lunghe a scavalcare la difesa. Troppo leziosismo sotto porta e troppi ultimi tocchi/passaggi sbagliati nei momenti decisivi. Male oggi gli esterni che non hanno sfruttato bene il gran lavoro fatto dal duo d’attacco Popov-Gravelo, con El Biache che si salva solo per la magia trovata sul gol del momentaneo vantaggio. Gol che sembra la fotocopia di quello preso contro il Genoa dove il difensore viene portato sull’esterno dall’attaccante, perde il duello fisico, con la differenza che stavolta l’attaccante ha servito un assist e non calciato. Qualche dubbio rimane sull’impatto dei cambi e sull’atteggiamento dopo il gol subito che è sembrato piuttosto arrendevole in una partita dove dovevi vincere e avevi dimostrato di potercela fare. In questo contesto mettere due difensori e un centrocampista (Huqi che è pure entrato male in partita) non è stata una decisione efficace ma anzi la squadra si è schiacciata troppo ed ha fatto molta fatica a ripartire. Empoli che con questo pareggio rimane al 17esimo posto in classifica a quota 25 punti e lunedì affronterà fuori casa il Cesena in un altro scontro chiave per la salvezza.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

4′: Schema interessante su punizione dell’Empoli con Bacci che serve Gravelo al quale però manca l’aggancio giusto

6′: Gran lancio profondo di Chiucchiuini a scavalcare la difesa per Lauricella, chiude bene la difesa doriana

10′: Gran inizio dell’Empoli che sembra finora dominare il gioco

14′: Ancora nessun tiro in porta per le due squadre ma gli azzurri ci stanno provando con più insistenza

17′: Che occasione per Bacci che raccoglie la respinta su un cross di Lauricella e prova a calciare d’esterno sfiorando il palo

21′: Sfonda Gravelo sulla sinistra ma non è perfetto il passaggio al centro per Popov

22′: Bacci trova bene l’inserimento alle spalle della difesa di Trdan che però calci sull’esterno della rete

24′: Recupero palla degli azzurri al limite dell’area avversaria con Popov libero di calciare ma il portiere si oppone coi piedi in angolo

25′: Ancora Popov vicino al gol con una mezza rovesciata che termina alta di poco sopra la traversa

32′: Spreca un contropiede la Samp su una brutta punizione di Bacci

35′: Grande pressione dell’Empoli che schiaccia la Sampdoria nella sua metà campo

39′: Tenta la conclusione al volo El Biache invece di stoppare il pallone e calciare, era tutto solo in area

44′: Nonostante il grande sforzo offensivo dell’Empoli ancora nessuna rete, troppi errori nell’ultimo passaggio

45′: Ci provano due volte da dentro l’area Gravelo e Popov ma sempre senza successo

45′: Concesso 1 di recupero

46′: Cross dal fondo di Lauricella e Trdan di testa da pochi passi manda alto

46′: Finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

49′: Sempre Empoli a condurre il gioco, così come nella prima frazione

53′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! EUROGOAL di El Biache che riceve bene palla sulla fascia destra, rientra forte sul sinistro e ad incrociare la spedisce sotto al sette

56′: Adesso reazione Samp che prova a sfruttare la sua velocità sulla fasce per mettere in difficoltà l’Empoli

59′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Monaco e fuori Chiucchiuini dentro Huqi. Nella Samp fuori Balde dentro Paratici e fuori Sa Gomes dentro Murati

64′: Partita ora più equilibrata con gli azzurri che attendono e ripartono

64′: Percussione fino in fondo di Lauricella che si fa però murare il passaggio aspettando un attimo di troppo

68′: GOL DELLA SAMPDORIA! Percussione sulla sinistra in area di Forte che calcia forte sul secondo palo trovando il tap-in vincente di Paratici

70′: Brutta botta per l’Empoli che subisce il pareggio al primo tiro in porta della Sampdoria in tutta la partita

76′:Fase di totale equilibrio con entrambe le squadre che aspettano il momento giusto per affondare

79′: Si rnde pericolosa la Samp con un tiro ravvicinato ma ben bloccato da Seghetti

79′: Nell’Empoli esce Lauricella dentro Moray

85′: Nessuna delle due squadre sembra avere la meglio e le occasioni create sono poche finora

87′: Nell’Empoli fuori un grande Gravelo dentro Scienza

90′: Concessi 3 minuti di recupero

93′: Nella Sampdoria esce Forte dentro Giolfo

94′: OCCASIONE CLAMOROSA a tempo scaduto con Huqi che serve Monaco solo davanti al portiere ma c’è un miracolo di un difensore sulla linea a salvare tutto

95′: Finisce la partita !