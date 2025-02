Dopo la delusione europea contro il Bruges e l’eliminazione dalla Champions League, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si è presa una giornata di riposo. Ieri, niente allenamenti per la squadra, che tornerà oggi pomeriggio a Zingonia per preparare la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domenica alle 18 al Castellani. Per i bergamaschi adesso l’obiettivo sarà quello di ottenere il massimo in campionato vista l’eliminazione da tutte le coppe.

Le buone notizie arrivano dai recuperi di Kolasinac e Lookman. Entrambi saranno regolarmente a disposizione per la trasferta di Empoli. Possibile ballottaggio tra Zappacosta e Ruggeri.

Chi non sarà presente al Castellani è il difensore centrale Isak Hien che ha subito una lesione muscolare. Ancora qualche settimana out Daniel Maldini mentre hanno già finito la stagione Scalvini e Scamacca.

Ancora da capire quali scelte effettuerà Gasperini ma questa potrebbe essere la probabile formazione: Carnesecchi; Tololi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lookman, Retegui.