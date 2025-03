Va avanti il lavoro degli azzurri in vista della delicata sfida di domenica sera, si giocherà al Castellani contro una Roma che sarà lontanissima parente di quella vista all’andata. Non arrivano particolari novità dall’infermeria, anche se c’è speranza di poter recuperare almeno uno degli infortunati. Si lavora con cautela, l’errore più grande sarebbe quello di causare una ricaduta. Per adesso, dunque, i vari Ismajli, Viti, Fazzini ed Anjorin vanno considerati out, cosi come Zurkowski che ha fatto dei passi indietro dal punto di vista dello stato fisico.

Tatticamente si potrebbe rivedere una formazione speculare a quella vista a Marassi contro il Genoa. Qualche dubbio in avanti dove Kouamè potrebbe partire dall’inizio facendo rifiatare Colombo. Anche in difesa potrebbe esserci un ballottaggio tra Goglichidze e De Sciglio. Va da se che se Ismajli non dovesse essere recuperato, al centro della difesa si muoverà Marianucci.

Da capire invece se, dopo l’erroraccio di domenica, in porta ci sarà ancora Silvestri o si tornerà a Vasquez.