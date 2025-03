Come riporta una nota ufficiale del club, domani saranno oltre 12000 gli spettatori previsti. Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Tribuna Laterale Sud e Curva Sud, per Empoli-Roma, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, domenica 9 marzo, alle ore 18.00 al Castellani.

I tagliandi dei settori disponibili (Maratona Superiore e Curva Nord) sono in vendita per i soli residenti nella Regione Toscana o comunque con cittadinanza straniera. I biglietti sono disponibili all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket della regione Toscana