La sfida è di quelle che valgono sei punti, la distanza è più che abbordabile ed ecco che tanti tifosi azzurri si stanno già organizzando per sostenere la squadra a Reggio Emilia.

Stando ai dati del gestore dei biglietti, sono oltre 500 i tagliandi già venduti per il settore ospiti del “Mapei Stadium”. Un numero che non può certo far parlare di esodo (le trasferte degli anni novanta restano altra roba) ma che fa capire la vicinanza dello zoccolo duro del tifo. Ricordiamo che ci sarà tempo fino alle 19:00 di questa sera per acquistare lo specifico titolo di ingresso nel settore ospiti, domani la vendita sarà dedicata soltanto agli altri settori. La speranza è che si possano accodare almeno altre 200 persone per creare un bel muro azzurro.