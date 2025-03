Armando Perna, responsabile scouting dell’Empoli e braccio destro del Ds Gemmi, è intervenuto durante la Palermo Football Conference parlando della stagione in corso degli azzurri.

Su com’è iniziata questa nuova avventura da dirigente: “Nell’ultimo anno che ho giocato avevo ancora un anno di contratto, ma volevo smettere ed ero indeciso sul ruolo da svolgere una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il Legnago mi propose di fare il secondo e accettai, ma presto mi accorsi che non era la scelta giusta. Poi, col direttore Gemmi ho avuto l’opportunità di cominciare la carriera più adatta a me”.

Sulla corsa salvezza: “La Serie A è un campionato difficile. Tutti conosciamo la realtà Empoli, che si basa sul percorso di inserimento dei giovani in una crescita importante per farli arrivare in prima squadra. Empoli ti dà la possibilità di sbagliare, ma anche di metterti in vetrina. Oggi viviamo un periodo negativo, speriamo di venirne fuori”.

Sulla trattativa con la Lazio per Fazzini: “Il giocatore è stato vicino alla Lazio a gennaio, avevamo già un accordo ma per motivi tecnici non siamo riusciti a chiuderlo. Fazzini è un patrimonio importante per l’Empoli, ma l’operazione in quel momento non era possibile”.

Sulla trattativa con la Roma per Goglichidze: “La Roma c’aveva fatto un’offerta per Goglichidze, poi hanno cambiato obiettivo e non siamo riusciti a chiuderla”.

Sul tentativo fatto a gennaio per Diakité del Palermo: “Sul giocatore ci siamo stati e nell’ultimo giorno di mercato abbiamo fatto di tutto per cercare di chiudere, ma il Palermo lo ritiene un calciatore importante per il proprio percorso. I rosanero non hanno accettato la nostra proposta”.

Su Marianucci e i rumors sul Napoli: “Ha fatto un percorso importante, è partito con noi in ritiro e ha dimostrato di essere un calciatore intelligente. Ha vissuto dei primi mesi duri giocando poco, ma si è sempre impegnato. Oggi si è ritagliato uno spazio importante. Ci sono diverse situazioni di mercato per lui, c’è stato un sondaggio del Napoli, è una cosa vera. Secondo me il Napoli può essere la tappa giusta per farlo migliorare”.

Sul suo prossimo ruolo: “Sono contento di stare al fianco di Gemmi, mi ha dato una bella opportunità a Cosenza e con lui sto imparando tanto. Per il futuro dipenderà dai progetti che troverò, essere ambiziosi è importante. Perché non condividere anche la prossima avventura con Gemmi?”.