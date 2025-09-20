Seconda trasferta stagionale per gli azzurri che, domenica, andranno a far visita al Pescara dell’ex Vivarini. Test importante per capire come la squadra stia crescendo. Vediamo le ultime.
In casa azzurra si dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 come visto a Reggio Emilia. Ceesay e Shpendi dovrebbero andare da trequartisti dietro a Popov. Lovato sarà confermato al centro della difesa, rientrano Obaretin e Guarino ed i due saranno ai lati dell’ex Sassuolo. Non da escludere però Curto che è in ballottaggio con Guarino. Elia e Carboni sugli esterni a centrocampo con Ghion ed Ignacchiti in mezzo. Piccolo problema per Nasti che deve rimandare la sua prima convocazione.
Gli indisponibili sono: Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Nasti, Bianchi
Mister Pagliuca non vuole sottovalutare il Pescara che, a suo dire, ci aggredirà per tutto il match.
Quello di Vivarini sarà un 3-5-1-1 come modulo. Non dovrebbero esserci particolari ballottaggi nelle file abruzzesi, squadra che dovrebbe schierare l’undici base. Davanti Olzer andrà a supporto di Tsadjout, mentre in cabina di regia si muoverà Squizzato. Davanti al portiere, Desplanches, il trio difensivo composto da Corbo, Brosco e Pellacani. Partirà dalla panchina l’ex, Merola. Non sarà del match Caligara mentre Okwonkwo sarà tra i convocati ma non dovrebbe essere impiegato.
Il tecnico Vivarini ricorda con affetto i suoi mesi empolesi ma evidenzia come dalla gara di domani vuole vedere ulteriori passi avanti dei suoi.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-1-1: Desplanches; Corbo, Brosco, Pellacani; Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza; Olzer; Tsadjout.
3-4-2-1: Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Elia, Ignacchiti, Ghion, Carboni; Ceesay, Shpendi, Popov.
ceesay dentro e Ilie fuori è anti calcio.
Poi si sa, il campo è il vero giudice.
concordo
Tutto corretto perché se inizia Ilie fino al 65’ la fa’ da spettatore e non vede palla ,
ma se invece entra la 65’ quando i ritmi sono piu bassi può dare qualcosa alla squadra , Ceesay garantisce copertura e ripartenza con il 3421 , Ilie no , nel calcio fisico e di corsa di oggi ha poca presenza purtroppo .
Bianchi non convocato ? 😑🤔
Di che ti meravigli…Questo nn ha fatto la preparazione e si è allenato da solo..prima di raggiungere il livello degli altrii ci vorrà tempo…Mi fa più specie Nasti che è indisponibile proprio quando poteva essere convocato…
Tra Lui e Nasti …..speriamo in Pellegri sennò la vedo dura
Prendere De Luca al mercato di riparazione.
Dare in prestito Campaniello e Konate.
De luca prende di stipendio quanto prendono Shpendi e Popov insieme e forse ci metto anche Nasti ..
Intanto abbiamo un buon portiere, e come ha scritto qualcuno siamo rimasti in A perché abbiamo avuto Vicario, che era eccezionale. Siamo scesi quest’anno perché abbiamo avuto Vasquez e Silvestri. Certe parate di Vicario…che soddisfazione: contro la Lazio fece 3 parate in 5 secondi: così disse il cronista di DAZN, anche lui rimasto estasiato. Non è il titolare della Nazionale perché Donnarumma è molto più giovane di lui, ma secondo me non para meglio di lui. Degli errori degli altri due portieri non parlo perché voglio ricordare solo i fatti positivi…quindi quelli del grande Vicario. Forza Fulignati; il Pescara ce la metterà tutta anche perché gioca in casa, e tu fai vedere che se riescono a tirare…tu li blocchi. Per altro sei un toscanaccio. E con davanti Popov …spero bene. Come diceva un grande filosofo: “Chi vuol dire cose negative, si alzi in piedi e taccia”.