Seconda trasferta stagionale per gli azzurri che, domenica, andranno a far visita al Pescara dell’ex Vivarini. Test importante per capire come la squadra stia crescendo. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 come visto a Reggio Emilia. Ceesay e Shpendi dovrebbero andare da trequartisti dietro a Popov. Lovato sarà confermato al centro della difesa, rientrano Obaretin e Guarino ed i due saranno ai lati dell’ex Sassuolo. Non da escludere però Curto che è in ballottaggio con Guarino. Elia e Carboni sugli esterni a centrocampo con Ghion ed Ignacchiti in mezzo. Piccolo problema per Nasti che deve rimandare la sua prima convocazione.

Gli indisponibili sono: Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Nasti, Bianchi

Mister Pagliuca non vuole sottovalutare il Pescara che, a suo dire, ci aggredirà per tutto il match.

Quello di Vivarini sarà un 3-5-1-1 come modulo. Non dovrebbero esserci particolari ballottaggi nelle file abruzzesi, squadra che dovrebbe schierare l’undici base. Davanti Olzer andrà a supporto di Tsadjout, mentre in cabina di regia si muoverà Squizzato. Davanti al portiere, Desplanches, il trio difensivo composto da Corbo, Brosco e Pellacani. Partirà dalla panchina l’ex, Merola. Non sarà del match Caligara mentre Okwonkwo sarà tra i convocati ma non dovrebbe essere impiegato.

Il tecnico Vivarini ricorda con affetto i suoi mesi empolesi ma evidenzia come dalla gara di domani vuole vedere ulteriori passi avanti dei suoi.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-1-1: Desplanches; Corbo, Brosco, Pellacani; Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza; Olzer; Tsadjout.

3-4-2-1: Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Elia, Ignacchiti, Ghion, Carboni; Ceesay, Shpendi, Popov.