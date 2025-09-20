PISA: 3
EMPOLI: 1
MARCATORI: 2′ Lauricella, 21′ Buffon, 58′ Vivace, 85′ Tosi
PISA: 1 Vukovic, 2 Bendinelli, 3 Bacciardi(70′ Cenerini), 4 Malfatti, 5 Mbambi, 6 Casarosa, 7 Vivace(64′ Barsacchi), 8 Maucci(70′ Mazzantini), 9 Tosi, 10 Bettazzi(64′ Battistella), 11 Buffon
A disposizione: 12 Luppichini, 13 Lenzoni, 14 Checcacci, 15 Mazzantini, 16 Battistella, 17 Landucci, 18 Menicucci, 19 Tuon, 20 Cenerini, 21 Barsacchi, 22 Novak
ALL. Matteo Innocenti
EMPOLI: 1 Versari, 2 Bembnista, 3 Lauricella(66′ Bagordo), 4 Huqi, 5 Pasalic(83′ Menconi), 6 Rugani, 7 Zanaga(83′ Fiorini), 8 Perin, 9 Monaco, 10 Orlandi, 11 Busiello(55′ Blini)
A disposizione: 12 Neri, 13 Antonini, 14 Tavanti, 15 Bagordo, 16 Mazzi, 17 Samb, 18 Menconi, 19 Campaniello, 20 Blini, 21 Fiorini, 22 Gori
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Marco Pascali
Assistenti: Colella, Biase
Ammoniti: 57′ Lauricella, 69′ Casarosa
Espulsi:
- Parte subito forte l’Empoli con un gol al secondo minuto con Lauricella che raccoglie una palla vagante sugli sviluppi di un corner e col suo sinistro trafigge Vukovic. Poi l’Empoli ha varie volte l’occasione di raddoppiare ma spreca delle ripartenze molto promettenti. Quasi a sorpresa arriva il gol del pareggio del Pisa, grazie ad un’azione personale di Buffon in una delle poche conclusione del loro primo tempo. Nella seconda metà di gioco gli azzurri non riescono mai a trovare gli spazi giusti per imbastire un’azione pericolosa e sono costretti ad un prolungato e sterile possesso palla. Al 58′ arriva il vantaggio nerazzurro con Vivace che si fa trovare pronto su un calcio d’angolo. Empoli che crea poco ma va comunque vicina al pareggio con un palo di Orlandi. Il Pisa sfiora varie volte il 3 ad 1 ma all’85’ Tosi si conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va proprio il 9 nerazzurro e sigla il definitivo 3-1 per i padroni di casa. La prossima partità sarà tra una settimana in casa contro la Ternana.
Pur tenendo sempre il pallino del gioco in mano, abbiamo giocato malino oggi.
Incomincio a pensare … che vada cambiato … il bastone … Questa è una signora primavera B … se non gira … la ragione è una sola! Credevo fosse bastato il nulla visto dopo l’esonero di Birindelli (e già di buono de ne vedeva poco) … Parere personale naturalmente ……………..
Non c’entra nulla l’allenatore, la squadra è fatta da molte primedonne. Chi era a Peccioli ha visto che a parte qualche individualità nell’1 vs 1 la nostra è una squadra di presunti fenomeni che in campo giocano per se stessi. Lanci lunghi a più non posso, difesa ballerina (Rugani su tutti, siamo riusciti a farlo capitano vi rendete conto?), chi dovrebbe impostare il gioco e fare vedere un barlume di filosofia di gioco è un giocatore scarso ma titolare (Huqi per esempio) e si continua a fare questi lanci lunghi di 30 metri per la punta che è alta 1.50 e non tiene mai un pallone. Campaniello purtroppo un lontano ricordo di quello che fu… vuoi per l’infortunio, vuoi per la condizione ma sta facendo c****e. Panchina lunga ma scarsa, oggi il 3-1 a Pisa fa male e non poco.
Amico Emp94, e meno male che l’allenatore non c’entra nulla😂😂😂
Peccato che a Campaniello non è stato assegnato il goal fatto! Entrato in porta.
non era entrato, ecco perché non è stato assegnato.
bye bye Filippeschi..ma per favore…perso 2 finali…retrocesso…cosa deve fare ancora per dimostrare che è incapace???
Ma te ti fanno anche scrivere ?la colpa è di chi gioca ,l allenatore e di alto livello sennò non. Portava due under in finale … purtroppo la sfortuna è stata dalla nostra ma la strada è ancora lunga ….
Ragazzi abbiamo una Primavera composta da 2007 e 2008 di grandissimo livello, un campionato composto da squadre veramente mediocri… Ma se le chiavi di una Ferrari vengono date ad uno senza patente è dura… Bisogna ritornare alla meritocrazia…
onestamente con una Primavera di così alta qualità non può che essere messo in discussione l’allenatore …se gicano da prime donne o con lanci lunghi …la colpa e di chi stà in panca..fai il fenomeno …ti mando in tribuna ..punto…o si è squadra o se non ci riesci in gran parte è colpa del manico…la società deve riflettere bene e in fretta …
oggi abbiamo visto un Empoli con un attacco inesistente e una difesa (compreso il portiere) da dilettanti .. imbarazzante
Ma dove si vedeva la partita?
ragazzi ma davvero commentate? nessuno di voi era a Peccioli, io c’ero. Qua siamo tra le primavera 1 (sulla carta) nelle prime 10 e si perde dal Pisa 3-1. ma come fate a dire che è colpa dell’allenatore?