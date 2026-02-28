|EMPOLI
|2
|AVELLINO
|1
MARCATORI: 31′ De Michele, 62′ Raballo, 71′ Orlandi
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Pasalic, 6 Rugani, 7 Fiorini(79′ Mureddu), 8 Mazzi(87′ Blini), 9 Campaniello(59′ Raballo), 10 Perin(59′ Orlandi), 11 Monaco(87′ Biondini)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Mureddu, 15 Raballo, 16 Blini, 17 Samb, 18 Babalola, 19 Orlandi, 20 Blazic, 21 Biondini, 22 Piccini, 23 Pauliuc
ALL. Andrea Filippeschi
AVELLINO: 1 Barone, 2 Frulio(83′ Vaccà), 3 Volpe, 4 Ammiranda, 5 Zanni(45′ Catalano), 6 Vignoli, 7 Dauria(77′ Barlotti), 8 Giunto, 9 Spadoni, 10 Carbone(45′ Sarcinella), 11 De Michele(68′ Attanasio)
A disposizione: 12 Margiotta, 13 Catalano, 14 Attanasio, 15 Bianco, 16 Sarcinella, 17 Barlotti, 18 De Cicco, 19 Vaccà
ALL. Luigi Molino
Arbitro: Thomas Manzini
Assitenti: Della Bartola, Nannipieri
Ammoniti: 84′ Antonini, 94′ Ammiranda
Espulsi: 41′ Vignoli
- Tante occasioni fin dall’inizio per l’Empoli che non è stato in grado di sfruttarle. Alla prima vera occasione invece passa in vantaggio l’Avellino con De Michele, uno dei più in forma della squadra ospite, e la partita si complica. Dopo dieci minuti il lampo di Monaco costringe il difensore a trattenerlo e l’Avellino rimane in dieci. Con la superiorità numerica viene di nuovo fuori l’Empoli ma continua a mancare la precisione al momento della conclusione. Con l’ingresso di Raballo e Orlandi cambia la musica e in dieci minuti ribaltano completamente il risultato segnando un gol ciascuno.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita
2′: Buon recupero di Perin che innesca Monaco in profondità, sbaglia poi l’attaccante azzurro il passaggio per Mazzi
4′: Sfonda Fiorini sulla destra e tenta il cross, bloccato il tentativo di conclusione dal limite di Perin
8′: Prova la conclusione da fuori di Huqi, termina alto
11′: Prova lo schema da calcio piazzato l’Empoli, Campaniello conclude l’azione con un tiro che termina alto.
14′: Grandissima azione dell’Empoli con Monaco che imbuca perfettamente dietro l’uomo Egan, deviata poi la sua conclusione finisce tra le braccia del portiere.
15′: Grande break in contropiede dell’Empoli, ma Campaniello esita un attimo a calciare e si fa muratela conclusione
21′: Ancora una bella azione stavolta con Mazzi che si libera al tiro ma troppo centrale
26′: Punizione che trova bene Monaco in area, tenta di spostarsi la palla sul sinistro ma perde l’attimo per calciare.
31′: GOL DELL’AVELLINO! Alla prima vera occasione da gol punisce subito la squadra campana. Brutta palla persa Egan in attacco e contropiede bruciante degli ospiti che concludono l’azione con un tiro di De Michele da pochi passi
35′: Uno-due letale tra Campaniello e Monaco con quest’ultimo che arriva alla conclusione da dentro l’area ma trova una super parata di Barone
37′: Traballa la difesa azzurra! Spadoni troppo libero di controllare in area e fare sponda per Dauria che calcia ma trova l’opposizione della difesa.
41′: Espulso Vignoli! Recupera palla alto l’Empoli e viene lanciato a rete Monaco, il 6 dell’Avellino lo calpesta da dietro e viene sanzionato con il cartellino rosso dall’arbitro.
43′: Spiazzata pericolosa sul primo pallo di Campaniello. nessun compagno
44′: ANCORA UN MIRACOLO DI BARONE! Palla dietro l’uomo sublime di Huqi per Fiorini che stoppa il pallone ma gli viene rubata la conclusione da Monaco che prende i piedi del portiere
45′: 1 minuto di recupero
46′: Finisce il primo tempo!
SECONDO TEMPO
45′: Nell’Avellino esce Carbone e Zanni dentro Sarcinella e Catalano
45′: inizia il secondo tempo
50′: Prima occasione del secondo tempo con Campaniello che viene lanciato a rete ma col sinistro non trova la porta
55′: Lancio illuminante per Egan che appoggia di testa in area ma Campaniello manca completamente il pallone
59′: Nell’Empoli fuori Perin dentro Orlandi, fuori Campaniello dentro Riballò
62′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Contropiede guidato da Orlandi, allarga il pallone per Mazzi che serve un assist delizioso per Raballo al centro
65′: Prova Monaco un cross sul secondo palo ma è troppo profondo per Raballo che non aggancia
68′: Nell’Avellino esce De Michele dentro Attanasio
69′: Passaggio filtrante stupendo di Mazzi per Raballo che si fa respingere due volte la conclusione dal portiere
71′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Tiro-cross di Fiorini dal limite che pesca lo smarcato Orlandi, da pochi passi non sbaglia il fantasista azzurro.
74′: Lanciato in profondità Raballo prova la conclusione al volo ma finisce alta
77′: Nell’Avellino fuori Dauria dentro Barlotti
79′: Nell’Empoli fuori Fiorini dentro Mureddu
82′: Contropiede pericoloso non sfruttato bene, troppo strozzata la conclusione di Raballo
83′: Nell’Avellino fuori Frulio dentro Vaccà
87′: Nell’Empoli fuori Mazzi e Monaco dentro Blini e Biondini
89′: Finale di partita più di gestione, ci prova l’Avellino ma l’Empoli rimane pericoloso in ripartenza
90′: 5 minuti di recupero
93′: Ancora una ripartenza, Orlandi entra in area e ne salta due ma poi perde il tempo del tiro
95′: Finisce la partita!
…e nessuno continua a dire niente di Busiello: che brutto!
Bravi! Quasi vinto matematicamente il campionato.