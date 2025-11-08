MARCATORI: 22′ Egan, 28′ Busiello
EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Egan(77′ Lauricella), 4 Huqi(87’Samb), 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Bagordo, 8 Mazzi, 9 Monaco(87′ Diousse), 10 Busiello(62′ Zanaga), 11 Chiucchiuini(62′ Fiorini)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Mureddu, 14 Gori, 15 Pasalic, 16 Samb, 17 Blazic, 18 Blini, 19 Guglielmino, 20 Zanaga, 21 Diousse, 22 Fiorini, 23 Lauricella
ALL. Andrea Filippeschi
CATANZARO: 1 Magalotti, 2 Distante,3 Lucito, 4 De Olivera, 5 De Luca(68′ Pastore), 6 Tassoni, 7 Panuccio(83′ Gjoka), 8 Vascotto(83’Federico), 9 Arditi, 10 Ardizzone(31′ Boldarin), 11 Pierluigi(45′ Cosentino)
A disposizione: 12 Madia, 13 Chiesa, 14 De Luca, 15 Pastore, 16 Misiano, 17 Federico, 18 Gjoka, 19 Boldarin, 20 Simeone, 21 Cosentino, 22 Campolo, 23 Samaritani
ALL. Francesco Costantino
Arbitro: Alexandru Dumitrașcu
Assistenti: Bonioni, Dri
Ammoniti: 41′ Tavanti, 75′ Boldarin
Espulsi:
- Buona prestazione oggi complessivamente, sopratutto nel primo tempo. Dopo una prima metà di gara piuttosto convincente è calata un po’ l’intensità e la precisione concedendo qualche occasione pericolosa agli avversari.Grandissima prestazione di Tavanti, autore di due assist e di una buona applicazione difensiva.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
3′: Alta intensità fin dai primi minuti da parte di entrambe le squadre
8′: Piccola sbavatura di Egan che si fa sorprendere dalla pressione del 9 avversario, brava la difesa a chiudere tempestivamente.
11′: Ancora nessuna azione da gol, ritmo alto ma poca precisione.
17′: Empoli che fatica ad infrangere il muro difensivo avversario
20′: Bellissimo pallone alto di Tavanti a scavalcare la difesa, ferma tutto l’abitro per posizione di fuorigioco di Busiello che ha tentato di ricevere il passaggio.
22′:GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI!! Ancora una volta un bellissimo cross di Tavanti che riesce a pescare Egan sul secondo palo che l’appoggia in rete col piatto destro.
28′: GOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Grandissimo lancio del solito Tavanti sempre sul palo lontano, ma stavolta il protagonista dell’azione è Busiello che salta il difensore con un controllo di tacco a mezz’aria e poi apre il piatto per il raddoppio azzurro.
31′: Nel Catanzaro costretto al cambio per infortunio Ardizzone, al suo posto dentro Boldarin
36′: Empoli che dopo i gol sembra aver trovato fiducia e le posizioni giuste in campo.
36′: Vicino al terzo gol l’Empoli con una girata di Monaco dentro l’area murata prontamente da un difensore
39′: Grande lettura di Bembnista che sventa un contropiede avversario
45′: Occasionissima Empoli! Egan chiude il triangolo sulla sinistra con Mazzi e poi mette un cross sul secondo palo per la conclusione ad incrociare di Bagordo che sfiora il palo
45′: Concessi 2 di recupero
47′: Termina la prima frazione!
SECONDO TEMPO
45′: Nel Catanzaro esce Pierluigi dentro Cosentino
46′: Chiude bene la difesa su una ripartenza veloce azzurra che sembrava molto pericolosa.
51′: Chiusura meravigliosa della difesa ospite sulla conclusione a botta sicura di Chiucchiuini
56′: Si addormenta la difesa azzurra che concede un palleggio di troppo in area a Cosentino, azione che termina con il fallo subito da Versari che si è immolato sul tentativo ravvicinato da parte di Arditi
59′: Contropiede veloce del Catanzaro che imbuca perfettamente Arditi nello spazio, l’attaccante tenta poi la conclusione col sinistro a incrociare ma non trova la porta.
62′: Cambi nell’Empoli: fuori Busiello dentro Zanaga, fuori anche Chiucchiuini dentro Fiorini.
65′: Buon tentativo di contropiede guidato da Zanaga, sbaglia l’arbitro a concedere vantaggio per una trattenuta molto vistosa sull’attaccante azzurro.
68′: Nel Catanzaro fuori De Luca dentro Pastore
69′: Partita spaziale oggi di Tavanti che chiude bene sulla percussione laterale di Arditi
74′: Partita che si è fatta molto più agonistica e intensa dopo un inizio di secondo tempo su ritmi bassi
77′: Nell’Empoli esce Egan dentro Lauricella
78′: entra subito bene Lauricella che si guadagna un calcio di punizione da zona interessante
82′: Dialogano bene Monaco e Lauricella al limite dell’area ma quest’ultimo si trova in posizione irregolare sull’ultimo passaggio
83′: Nel Catanzaro fuori Panuccio dentro Gjoka e fuori Vascotto dentro Federico
86′: Percussione laterale di Monaco che si allunga troppo il pallone e se lo trascina fuori
87′: Nell’Empoli fuori Huqi dentro Samb, fuori anche Monaco dentro Diousse
90′: Concessi 4 minuti di recupero
93′: Viene fermato Lauricella in area avversaria lanciato a rete ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo.
93′: Prima vera parata di Versari Sun una punizione dal limite di Arditi. Il portiere alza in angolo.
94′: Finisce la partita!
Danilino mio 💕
Speriamo che i grandi vi imitino, bravi!