I PRECEDENTI: ULTIMO RISULTATO POSITIVO GIALLOROSSO NEL 1955/56! – Negli 8 precedenti ufficiali in Toscana fra le due squadre si registrano 6 successi azzurri (ultimo 4-1 nella coppa Italia dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0 nella serie C 1955/56) ed 1 vittoria calabrese (2-1 nella serie C 1953/54).

LA PORTA APERTA AZZURRA – L’Empoli incassa gol da 21 partite ufficiali consecutive, fra vecchia e nuova stagione, totale di 35 al passivo. Ultimo clean sheet lo scorso 6 aprile in A, Empoli-Cagliari 0-0.

MAI DIRE RIGORE PER L’EMPOLI 2025/26 – Empoli una delle 4 squadre cadette 2025/26 ancora senza rigori in favore, come Monza, Pescara e Palermo.

ENTRANO E SEGNANO PER GLI AZZURRI – Empoli una delle 4 squadre cadette 2025/26 che segna più reti con giocatori subentrati a gara in corso, 5, gli stessi di Palermo, Carrarese e Pescara.

FINALI DI GARA CHOC PER I TOSCANI – Empoli distratto nei 15’ finali di gara, 6 reti subite dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, come la Virtus Entella.

LA RIMONTA GIALLOROSSA – Catanzaro reduce da 3 vittorie di fila, dopo che nelle prime 8 giornate non aveva mai ottenuto i 3 punti.

SFIDA INEDITA TRA I DUE TECNICI – Tra Alessio Dionisi ed Alberto Aquilani sfida tecnica inedita.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA -Tre ex giallorossi oggi nell’Empoli, un ex azzurro nelle fila dei calabresi, questi gli ex della sfida tra Empoli e Catanzaro. Partendo dagli ex giallorossi, Andrea Fulignati ha giocato a Catanzaro dal 2022 al 2024, con 79 presenze totali; due stagioni anche per Andrea Ghion con 58 presenze e 2 reti in gare ufficiali mentre Rares Ilie conta 14 presenze dal gennaio al giugno 2025. Venendo all’unico ex azzurro, Federico Di Francesco ha vestito la maglia dell’Empoli nel campionato 2021/22, collezionando 26 presenze e 5 reti.

DIRIGE GALIPÒ – Simone Galipò di Firenze dirigerà la gara di Empoli oggi: 18 le sue presenze finora in serie B, bilancio di 8 vittorie interne, 3 esterne e 7 pareggi, in stagione 5 direzioni (2 vittorie interne, 2 pareggi ed 1 successo esterno). Empoli al primo incrocio con il fischietto fiorentino, Catanzaro con 5 precedenti, con score di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.



Empoli Fc