Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

23a Giornata

Sabato 24 febbraio 2024 – ore 15.00



Da Vinci – Centro Sportivo Petroio – Edoardo Leporatti

EMPOLI 3 LECCE 3

MARCATORI: 10′, 30′ YILMAZ, 17′ BONASSI, 45+1 MCJANNET, 10ST FINI, 15ST CORONA

EMPOLI: 1 Seghetti; 16 Stassin, 28 Indragoli (cap.) 71 Pauliuc; 77 Fini 6 Bacci 80 Vallarelli 44 Bonassi; 87 Nabian 9 Corona 25 Matteazzi.

A disposizione: 13 Vertua 3 Majdanzic 8 Stoyanov 10 Sodero 15 Falcusan 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 29 Tosto 36 Forciniti 96 El Biache



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

LECCE: 20 Borbei 4 Addo 5 Pascalau 7 McJannet 9 Burnete (cap.) 10 Ylmaz 11 Winkelmann 16 Pacia 24 Daka 29 Minerva 78 Esposito

A disposizione: 1 Lampinen 12 Leone 6 Samek 8 Casciano 17 Agrimi 21 Davis 35 Helm 42 Russo 77 Jemo 99 Vescan-Kodor

Allenatore: Federico COPPITELLI

Arbitro: Sig. Francesco D’ EUSANIO (Faenza)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Alessandro CASSANO (Saronno) – 2° Ass. Sig. Doriana Isidora LO CALIO (Seregno)

AMMONITI: 8′ Corona, 27′ Birindelli, 34′ Adda, 7′ Coppitelli, 9′ Esposito, 16′ Indragoli, 23′ PAcia, 30′ Bacciardi, 35′ Burnete

ESPULSI: Nessuno

.Partita molto sentita da entrambe le parti dove forse ha giocato un ruolo maggiore la componente emotiva rispetto alla qualità di gioco. Tanti gol ma anche tante proteste e falli fischiati. Nonostante una partita non brillante da parte dell’Empoli riuscire comunque a portare a casa un pareggio dopo essere andati sotto di due gol è segno di compattezza e mentalità. Bisogna anche dire che oltre i gol sono state poche le azioni veramente pericolose da entrambe le parti.

LIVE MATCH

1° Tempo

1′:Inizia il match tra Empoli e Lecce a Petroio

3′:Parata strepitosa del portiere del Lecce su Corona dopo sponda di testa di Conassi, tiro troppo centrale.

8′: Ammonito Corona per una gomitata ad un’avversaria al limite dell’area azzurra

10”: GOL DEL LECCE, su punizione realizza Yilmaz per l’1-0

17′:GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI Segna Bonassi su cross di Vallarelli pescata con una palla illuminante da Pauliuc

19′: Tiro di Matteazzi che dal limite dell’area sfiora l’incrocio con il destro

21′: Passaggio filtrante di Corona per Bonassi che viene chiuso in calcio d’angolo dal 4 avversario

24”:Winkelmann sfiora l’incrocio con un bel tiro a giro di destro dal limite dell’area

27′: Ammonito mister Birindelli per proteste

30′: GOL DEL LECCE ancora Enes Yilmaz che raccoglie la respinta del portiere sul tiro del compagno, risultato di 2-1 per gli ospiti

34′: Ammonito Addo Vernon per una brutta entrata su Bonassi

36′: Grande giocata di Winkelmann che passa in mezzo a 3 e arriva al tiro neutralizzato da Seghetti

44′: Grande triangolazione dell’Empoli sulla sinistra, cross chiuso dalla difesa

45′: Assegnati 3 minuti di recupero

45+1: GOL DEL LECCE con Mcjannet dopo un’azione sulla destra la palla arriva a Winkelmann lasciato libero di girarsi servire il numero 7 che la piazza all’angolino basso. 3-1 Lecce

45+3: Primo tempo che termina 1-3 in favore degli ospiti

SECONDO TEMPO

1′: L’Empolo sostituisce Bacci e Stassin ed entrano Tosto e Bacciardi

3′: Grandissimo slalom sulla fascia sinistra da parte di Fini che arriva al cross respinto però dalla difesa.

4”: Colpo di testa di Corona che sfiora la traversa su crossi di Fini

7′: Ammonito l’Allenatore del Lecce Federico Coppitelli

9′: Ammonito Esposito per fallo su Vallarelli, punizione dal limite

10′: GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL’EMPOLI su punizione realizza Fini col mancino, Empoli che accorcia le distanze

14′: RIGORE PER L’EMPOLI per fallo su Nabian che era partito da solo in contropiede

15′: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI : dal dischetto si presenta Corona che col destro non sbaglia . Empoli che in quarto d’ora agguanta il pareggio

16′: Ammonito Indragoli per un fallo al limite dell’area azzurra

20′: Esce Nabian ed entra El Biache

23′: Ammonito Pacia per fallo su El Biache

24′: cambi nel Lecce: esce Yilmaz ed entra Samek, esce Winkelmann ed entra Agrimi

29′: Grandissima parata di Seghetti sulla girata di Burnete

30′: Ammonito Bacciardi

40′ Tiro pericoloso che Seghetti para in due tempi

45′: Colpo di testa in girata di Corona che finisce alto sopra la traversa

45: 4 minuti di recupero

47′: Tiro di Vallarelli col sinistro che sfiora il primo palo.

45+4: FINISCE LA PARTITA A PETROIO CON IL RISULTATO DI 3-3