MONOPOLI – EMPOLI: 0 – 3
MARCATORI: 42′, 48′ Monaco, 45’+3 Mazzi
MONOPOLI: 1 De Michele, 2 Dahche(28′ Bernardis(46′ Diugevic)), 3 Ruggieri(90’Manzari), 4 Karim, 5 Turcinskas, 6 Di Bari, 7 Ziedelis, 8 Castiglione(71’Basalanov), 9 Dudic, 10 Paukstys, 11 Spano
A disposizione: 12 Fasanelli, 13 Lamacchia, 14 Paparella, 15 Dimario, 16 Positano, 17 Bernardis, 18 Balasanov, 19Merlanti, 20 Albergo, 21 Diugevic, 22 Manzari
ALL. Roberto D’Emilio
EMPOLI: 1 Versari, 2 Antonini, 3 Egan, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Fiorini(67′ Babalola), 8 Mazzi(86′ Blini), 9 Campaniello(67’Orlandi), 10 Baralla(80′ Blazic), 11 Monaco(80′ Diousse)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Blazic, 15 Blini, 16 Diousse, 17 Orlandi, 18 Pasalic, 19 Biondini, 20 Samb, 21 Covelli, 22 Mureddu, 23 Perillo
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Emanuele Velocci
Assitenti: Longo, Monaco
Ammoniti: Di Bari, Rugani, Monaco, Karim
Espulsi:
- Dopo un primo tempo bloccato arriva Monaco a sfondare il muro difensivo del Monopoli, seguito poco dopo dal raddoppio di Mazzi. In apertura di secondo tempo ci pensa di nuovo il bomber azzurro, mettendo così al sicuro il risultato. Buoni segnali da lui erano arrivati già nella prima partita dal suo rientro contro l’Ascoli, ma oggi conferma di aver ritrovato la forma giusta dopo gli intoppi fisici di dicembre. Empoli che si conferma al primo posto a quota 34 punti, con il Pescara che insegue a quattro lunghezze di distanza. Nella prossima sfida l’Empoli afffronterà in casa propria il Crotone.
Ma quanto è bravo anche Monaco!