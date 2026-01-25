Si entra nell’ultima settimana di calciomercato, ricordiamo che la fine delle trattative è fissata per le ore 20:00 di lunedi 2 febbraio. Vediamo in maniera sintetiche quello che si muove in casa azzurra.

ARRIVI: Al momento non ci sono stati nuovi arrivi.

PARTENZE: Belardinelli è passato in prestito secco alla Reggiana. Il giovane Lauricella è andato al Genoa in prestito con diritto di riscatto.

POSSIBILI ARRIVI: Come già detto in altri pezzi non si registra niente che possa far pensare che da un momento all’altro possa arrivare un’ufficialità. I nomi più vicini – un leggerissimo fuocherello se fossimo in una caccia al tesoro – al momento sembrano essere Siletti, difensore del Team Altamura, e Pandoli, attaccante del Catanzaro. Si osservano Moro e Pierini del Sassuolo, giocatori già oggetto di sondaggio in estate. Il sogno resta Maleh ma le sirene della serie A potrebbe fare la differenza. L’ultimo nome è quello di Ceccacci della Vis Pesaro ma sembra più un operazione futura. Più vicini all’acqua (sempre per usare un espressione di gioco) Fila del Venezia. Ci attendiamo nei prossimi giorni qualcos’altro.

POSSIBILI PARTENZE: Sempre caldo il nome di Carboni che è osservato da Samp, Mantova e Spezia. Ignacchiti ha su di se il Pescara (l’Avellino sembra essersi raffreddato) ma niente di concreto. Su Tosto ci sono sempre gli interessi vivi di Salernitana e Livorno. Curto è nei radar dello Spezia. Per il resto non si registrano situazioni che possano ad oggi creare interesse. Obaretin potrebbe essere fuori dai giochi stando a quello detto da Dionisi.