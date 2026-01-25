Si entra nell’ultima settimana di calciomercato, ricordiamo che la fine delle trattative è fissata per le ore 20:00 di lunedi 2 febbraio. Vediamo in maniera sintetiche quello che si muove in casa azzurra.
ARRIVI: Al momento non ci sono stati nuovi arrivi.
PARTENZE: Belardinelli è passato in prestito secco alla Reggiana. Il giovane Lauricella è andato al Genoa in prestito con diritto di riscatto.
POSSIBILI ARRIVI: Come già detto in altri pezzi non si registra niente che possa far pensare che da un momento all’altro possa arrivare un’ufficialità. I nomi più vicini – un leggerissimo fuocherello se fossimo in una caccia al tesoro – al momento sembrano essere Siletti, difensore del Team Altamura, e Pandoli, attaccante del Catanzaro. Si osservano Moro e Pierini del Sassuolo, giocatori già oggetto di sondaggio in estate. Il sogno resta Maleh ma le sirene della serie A potrebbe fare la differenza. L’ultimo nome è quello di Ceccacci della Vis Pesaro ma sembra più un operazione futura. Più vicini all’acqua (sempre per usare un espressione di gioco) Fila del Venezia. Ci attendiamo nei prossimi giorni qualcos’altro.
POSSIBILI PARTENZE: Sempre caldo il nome di Carboni che è osservato da Samp, Mantova e Spezia. Ignacchiti ha su di se il Pescara (l’Avellino sembra essersi raffreddato) ma niente di concreto. Su Tosto ci sono sempre gli interessi vivi di Salernitana e Livorno. Curto è nei radar dello Spezia. Per il resto non si registrano situazioni che possano ad oggi creare interesse. Obaretin potrebbe essere fuori dai giochi stando a quello detto da Dionisi.
Lauricella e’ gia’ partito
https://genoacfc.it/2026/01/23/giovanni-lauricella-e-un-nuovo-giocatore-del-genoa/
Auguri a lui ,allora.
Mi dispiace molto, come quando Angori è stato venduto al Pisa senza passare dalla prima squadra. Penso che sia un ragazzo molto promettente, la sua cessione mi sembra affrettata; il Genoa gli stava dietro dall’estate, a quanto pare. Spero che sia stata una volontà del giocatore, altrimenti non si spiega molto questa cessione in questo momento.
Silletti con due elle. Pandolfi, non Pandoli.
E’ una questione di soldi o,nella stanza dei bottoni,pensano che non abbiamo bisogno di niente?.Chi lo sa.Carlo B
intanto Moro oggi titolare nel Sassuolo. Se fa bene non ci tocca nemmeno lui
L’emblema di questa situazione è stata la presentazione di colui che dovrebbe essere il nuovo DS, di una tristezza unica…qui non esiste più nulla se non uno che vive ormai in un mondo tutto suo ovattato e da nababbo insieme ai figli e che solo sogna un fantasmagorico socio per rimanere padrone!