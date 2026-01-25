Campionato Primavera 2
16a giornata (1° giornata del Girone di Ritorno)
Monopoli – EMPOLI 0 – 3
Gol: 42′e 48′ Monaco – 45’+3 Mazzi
–
|Ascoli
|–
|Cosenza
|3
|0
|9’ Balducci – 81’ De Witt – 90’ Tassotti
|Avellino
|–
|Ternana
|2
|0
|12’ Donato – 14’ Delishi
|Bari
|–
|Perugia
|1
|2
|6′ Dottori – 72′ Virginia (B) – 83′ Dottori (P)
|Catanzaro
|–
|Salernitana
|0
|1
|26’ Lombardi
|Crotone
|–
|Benevento
|0
|1
|14’ Borrelli
|Pisa
|–
|Pescara
|1
|1
|33’ Shehaj (Pe) – 37’ Mocanu (Pi)
|Palermo
|–
|Spezia
|1
|1
|23’ rig. Ferrazza (S) – 53’ Di Gregorio (P)
Classifica dopo la 16a giornata (1° girone di Ritorno)
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|16
|34
|10
|4
|2
|39
|12
|Pescara
|16
|30
|9
|3
|4
|28
|20
|Benevento
|16
|28
|9
|1
|6
|22
|23
|Perugia
|16
|27
|7
|6
|3
|21
|13
|Spezia
|16
|26
|8
|2
|6
|31
|25
|Pisa
|16
|23
|6
|5
|5
|28
|19
|Avellino
|16
|23
|5
|8
|3
|24
|22
|Ternana
|16
|22
|6
|4
|6
|26
|27
|Catanzaro
|16
|22
|6
|4
|6
|17
|17
|Bari
|16
|21
|5
|6
|5
|24
|18
|Cosenza
|16
|19
|5
|4
|7
|15
|30
|Ascoli
|16
|19
|4
|7
|5
|22
|19
|Monopoli
|16
|18
|5
|3
|8
|16
|30
|Salernitana
|16
|17
|5
|2
|9
|15
|30
|Palermo
|16
|13
|2
|7
|7
|16
|24
|Crotone
|16
|6
|0
|6
|10
|8
|27
–
UNDER 17 Serie A e B
Rinviata a data da destinarsi
UNDER 16 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo