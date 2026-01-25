Campionato Primavera 2

16a giornata    (1° giornata del Girone di Ritorno)

 

Monopoli – EMPOLI          0 – 3                                                  

Gol: 42′e 48′ Monaco – 45’+3 Mazzi

Ascoli Cosenza 3 0
9’ Balducci – 81’  De Witt  – 90’ Tassotti
Avellino Ternana 2 0
12’ Donato – 14’ Delishi
Bari Perugia 1 2
6′ Dottori – 72′ Virginia (B) – 83′ Dottori (P)
Catanzaro Salernitana 0 1
26’ Lombardi
Crotone Benevento 0 1
14’ Borrelli
Pisa Pescara 1 1
33’ Shehaj (Pe) – 37’ Mocanu (Pi)
Palermo Spezia 1 1
23’ rig. Ferrazza (S) – 53’ Di Gregorio (P)

 

Classifica dopo la 16a giornata (1° girone di Ritorno)   

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 16 34 10 4 2 39 12
Pescara 16 30 9 3 4 28 20
Benevento 16 28 9 1 6 22 23
Perugia 16 27 7 6 3 21 13
Spezia 16 26 8 2 6 31 25
Pisa 16 23 6 5 5 28 19
Avellino 16 23 5 8 3 24 22
Ternana 16 22 6 4 6 26 27
Catanzaro 16 22 6 4 6 17 17
Bari 16 21 5 6 5 24 18
Cosenza 16 19 5 4 7 15 30
Ascoli 16 19 4 7 5 22 19
Monopoli 16 18 5 3 8 16 30
Salernitana 16 17 5 2 9 15 30
Palermo 16 13 2 7 7 16 24
Crotone 16 6 0 6 10 8 27

 –

UNDER 17 Serie A e B

Rinviata a data da destinarsi

 

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

Articolo precedenteMercato Azzurro | La situazione
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here