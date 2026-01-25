Si è giocata la 21a giornata di Serie B che si è aperta con la grande vittoria della Carrarese nel derby con l’Empoli. Un Empoli quasi mai in partita che ha deluso sotto tutti i punti di vista. Nelle gare di ieri prosegue la marcia del Frosinone che batte di misura la Reggiana e mantiene il primo posto in solitaria con un punto di vantaggio sul Venezia che ha sommerso di gol il Mantova per 5-2. Venezia che è giunto alla sesta vittoria consecutiva. Tiene il passo anche il Monza al terzo posto battendo con un netto 3-0 il Pescara con la doppietta del neo arrivato Hernani. Vittoria importantissima della Juve Stabia in ottica play off mentre il Bari con il nuovo allenatore Longo compie l’impresa a Cesena. Finisce senza reti tra Modena e Palermo mentre lo Spezia ottiene tre punti fondamentali nella lotta alla salvezza contro l’Avellino. Oggi larga vittoria del Suditorol che rifila tre reti al Padova mentre finisce in parità la sfida tra Catanzaro e Sampdoria.

I risultati e la classifica:

CARRARESE-EMPOLI 3-0

MONZA-PESCARA 3-0

MANTOVA-VENEZIA 2-5

JUVE STABIA-V.ENTELLA 1-0

FROSINONE-REGGIANA 1-0

CESENA-BARI 1-2

MODENA-PALERMO 0-0

SPEZIA-AVELLINO 1-0

SUDTIROL-PADOVA 3-0

CATANZARO-SAMPDORIA 0-0