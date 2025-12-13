Palermo: 0
Empoli: 0
MARCATORI:
PALERMO: 1 Balaguss,2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Tarantino, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Grippa, 8 Di Gregorio, 9 Caruso(73′ Terranova), 10 Brutto(73′ Dell?orzo), 11 Cracchiolo(65′ Gambino)
A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Lugaro, 14 Brancato, 15 Terranova, 16 La Corte, 17 Rinella, 18 Occhione, 19 Gambino, 20 Zizzo, 21 Dell’Orzo, 22 Mastellone, 23 De Caro
ALL. Cristiano Del Grosso
EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(82′ Bagordo), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Rugani, 7 Perin(73’Baralla), 8 Mazzi, 9 Campaniello(73′ Samb), 10 Orlandi(54′ Chiucchiuini), 11 Fiorini(54′ Zanaga)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Blini, 14 Zanaga, 15 Bagordo, 16 Diousse, 17 Chiucchiuini, 18 Pasalic, 19 Samb, 20 Baralla, 21 Blazic, 33 Neri, 23 Pauliuc
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Alessandro Papagno
Assistenti: Saracino, Firera
Ammoniti: 65′ Di Gregorio, 85′ Dell’Orzo, 90′ Rugani, 92′ Huqi
Espulsi:
-Un pareggio giusto per quello che si è visto in campo, con entrambe le squadre che hanno prodotto poco e sbagliato tanto. Empoli che è sembrato sempre in affanno dal punto di vista fisico e della lucidità. Le maggiori occasioni per gli azzurri sono arrivate da situazioni di contropiede dove l’ultimo passaggio ha fatto la differenza. Non bene Campaniello al suo rientro in campo con la maglia dell’Empoli, ma oggi è difficile trovare qualcuno che si sia messo in evidenza.
LIVE
PRIMO TEMPO
13′: Inizio cronaca
15′: Inizio arrembante dell’Empoli ma col tempo è venuto fuori il Palermo
20′: Squadre che adesso sostanzialmente si equivalgono, poche occasioni per parte
23′: Contropiede guidato da Campaniello o Orlandi con il primo che mette un crsso tagliato pericoloso ma pallone spazzato dalla difesa
24′: Prima grande occasione per l’Empoli! Dribbling di Tavanti sulla fascia destra e poi cross per la conclusione al volo di Lauricella che sfiora la traversa
27′: Recupero alto di Perin che prova l’imbucata verso Campaniello ma l’attaccante azzurro si fa rimontare dai difensori avversari
30′: Ritmi della gara che si sono decisamente alzati. Palermo che prova a rendersi pericoloso sfruttando le incursioni laterali
32′: Cross dalla trequarti di Lauricella con Fiorini che anticipa l’avversario di testa ma non riesce a dare potenza alla conclusione
37′: Punizione pericolosa di Lauricella che fa passare il pallone dietro alla barriera provando a sorprendere il portiere sul primo palo ma questo respinge il pallone in angolo
43′: Doppia occasione per l’empoli: Prima il cross tagliato di Campaniello su cui non è arrivato Fiorini per pochissimo, poi la girata in area di rgiore di Orlandi che però calcia male
46′: Finisce il primo tempo!
SECONDO TEMPO
45′: Inizia il secondo tempo!
50′: Grande lancio di Mazzi per Fiorini che controlla male in area e non riesce a sfruttare l’occasione
50′: Primo tiro in porta per il Palermo con Di Gregorio che lascia andare il destro e impegna il portiere azzurro
54′: Nell’Empoli fuori Orlandi e Fiorini dentro Zanaga e Chiucchiuini
58′: Prova a spingere in avanti l’Empoli ma con poca precisione
65′: Nel Palermo fuori Cracchiolo dentro Gambino
71′: OCCASIONE CLAMOROSA PER L’EMPOLI! Grande recupero alto di Zanaga che ne salta 3 in velocità poi serve Campaniello solo a centro area che fa un controllo di palla orrendo e spreca tutto
73′: Nell’Empoli fuori Campaniello e Perin dentro Samb e Baralla. Nel Palermo fuori Brutto e Caruso dentro Terranova e Dell’Orzo
78′: Calato drasticamente il ritmo partita con l’Empoli che fatica ad avere la meglio dei rosanero
82′: Rimane a terra Lauricella per un brutto infortunio. Al suo posto entra Bagordo
84′: Non riesce l’Empoli a concretizzare le ripartenze e gli spazi lasciati dal Palermo
88′: Molta confusione e poche azioni manovrate in questo finale di gara
90′: Costretto al fallo e al giallo Rugani per fermare Dell’Orzo in volata verso la porta
95′: Finisce la partita!
scrivetelo più piccino il risultato. Non si vede nemmeno
Busiello e Monaco quando rientrano? Hanno subito infortuni gravi ? È possibile saperlo ?
Manteniamo un +4 sulla seconda (il Pisa, sconfitto a Avellino)