Palermo: 0

Empoli: 0

MARCATORI:

PALERMO: 1 Balaguss,2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Tarantino, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Grippa, 8 Di Gregorio, 9 Caruso(73′ Terranova), 10 Brutto(73′ Dell?orzo), 11 Cracchiolo(65′ Gambino)

A disposizione: 12 Pizzuto, 13 Lugaro, 14 Brancato, 15 Terranova, 16 La Corte, 17 Rinella, 18 Occhione, 19 Gambino, 20 Zizzo, 21 Dell’Orzo, 22 Mastellone, 23 De Caro

ALL. Cristiano Del Grosso

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(82′ Bagordo), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Rugani, 7 Perin(73’Baralla), 8 Mazzi, 9 Campaniello(73′ Samb), 10 Orlandi(54′ Chiucchiuini), 11 Fiorini(54′ Zanaga)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Blini, 14 Zanaga, 15 Bagordo, 16 Diousse, 17 Chiucchiuini, 18 Pasalic, 19 Samb, 20 Baralla, 21 Blazic, 33 Neri, 23 Pauliuc

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Alessandro Papagno

Assistenti: Saracino, Firera

Ammoniti: 65′ Di Gregorio, 85′ Dell’Orzo, 90′ Rugani, 92′ Huqi

Espulsi:

-Un pareggio giusto per quello che si è visto in campo, con entrambe le squadre che hanno prodotto poco e sbagliato tanto. Empoli che è sembrato sempre in affanno dal punto di vista fisico e della lucidità. Le maggiori occasioni per gli azzurri sono arrivate da situazioni di contropiede dove l’ultimo passaggio ha fatto la differenza. Non bene Campaniello al suo rientro in campo con la maglia dell’Empoli, ma oggi è difficile trovare qualcuno che si sia messo in evidenza.

LIVE

PRIMO TEMPO

13′: Inizio cronaca

15′: Inizio arrembante dell’Empoli ma col tempo è venuto fuori il Palermo

20′: Squadre che adesso sostanzialmente si equivalgono, poche occasioni per parte

23′: Contropiede guidato da Campaniello o Orlandi con il primo che mette un crsso tagliato pericoloso ma pallone spazzato dalla difesa

24′: Prima grande occasione per l’Empoli! Dribbling di Tavanti sulla fascia destra e poi cross per la conclusione al volo di Lauricella che sfiora la traversa

27′: Recupero alto di Perin che prova l’imbucata verso Campaniello ma l’attaccante azzurro si fa rimontare dai difensori avversari

30′: Ritmi della gara che si sono decisamente alzati. Palermo che prova a rendersi pericoloso sfruttando le incursioni laterali

32′: Cross dalla trequarti di Lauricella con Fiorini che anticipa l’avversario di testa ma non riesce a dare potenza alla conclusione

37′: Punizione pericolosa di Lauricella che fa passare il pallone dietro alla barriera provando a sorprendere il portiere sul primo palo ma questo respinge il pallone in angolo

43′: Doppia occasione per l’empoli: Prima il cross tagliato di Campaniello su cui non è arrivato Fiorini per pochissimo, poi la girata in area di rgiore di Orlandi che però calcia male

46′: Finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

50′: Grande lancio di Mazzi per Fiorini che controlla male in area e non riesce a sfruttare l’occasione

50′: Primo tiro in porta per il Palermo con Di Gregorio che lascia andare il destro e impegna il portiere azzurro

54′: Nell’Empoli fuori Orlandi e Fiorini dentro Zanaga e Chiucchiuini

58′: Prova a spingere in avanti l’Empoli ma con poca precisione

65′: Nel Palermo fuori Cracchiolo dentro Gambino

71′: OCCASIONE CLAMOROSA PER L’EMPOLI! Grande recupero alto di Zanaga che ne salta 3 in velocità poi serve Campaniello solo a centro area che fa un controllo di palla orrendo e spreca tutto

73′: Nell’Empoli fuori Campaniello e Perin dentro Samb e Baralla. Nel Palermo fuori Brutto e Caruso dentro Terranova e Dell’Orzo

78′: Calato drasticamente il ritmo partita con l’Empoli che fatica ad avere la meglio dei rosanero

82′: Rimane a terra Lauricella per un brutto infortunio. Al suo posto entra Bagordo

84′: Non riesce l’Empoli a concretizzare le ripartenze e gli spazi lasciati dal Palermo

88′: Molta confusione e poche azioni manovrate in questo finale di gara

90′: Costretto al fallo e al giallo Rugani per fermare Dell’Orzo in volata verso la porta

95′: Finisce la partita!