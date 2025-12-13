|J U V E S T A B I A
|E M P O L I
11′ Giorgini, 63′ Carissoni
A Castellammare gli azzurri cadono per 2-0 e trovano la seconda sconfitta consecutiva. Vespe in gol con Giorgini in mischia nel primo tempo e con Carissoni nella ripresa. Una sconfitta che purtroppo vede un passo indietro a livello prestazionale e certifica una palese difficoltà nel giocare su determinati campi. Passo indietro anche per atteggiamento dove ci si attendeva una prova di altro spessore. Soprattutto in mezzo al campo si sono viste notevoli difficoltà da parte dei nostri giocatori, quasi sistematicamente superati dagli avversari. Hanno deluso molto gli interni, anche sulle fasce però si sono registrate diverse difficoltà. Poco anche davanti, se si escludono un paio si sparate iniziali, la squadra non è mai stata particolarmente pericolosa. Impalpabile Nasti ma oggi polveri bagnate anche per Pellegri. Ovviamente non possiamo circoscrivere a questo la sconfitta dell’Empoli, ma l’uscita di Saporiti ha tolto linfa alla squadra. Anche difensivamente non possiamo dire di aver fatto bene con due gol presi in maniera abbastanza particolare, con ancora responsabilità dei singoli, ed un Fulignati che un paio di belle castagne dal fuoco le ha tolte. Tra l’altro anche Lovato ha registrato un infortunio e la speranza è che non sia niente di grave. Come detto è un passo indietro quello fatto oggi dalla squadra di Dionisi, chiamata a dimostrare che quella con il Palermo fosse solo una parentesi e che i progressi visti nelle settimane precedenti fossero da riprendere. Si salva la partecipazione che la squadra ha messo, non gettando mai la spugna ma provando a reagire. Purtroppo è stato poco per qualità ed oggi non è bastato, andando a scrivere una sconfitta che riteniamo meritata per quanto visto oggi. A parte il già citato Fulignati, oggi non si trova nessuna prestazione singola degna di menzione, molte invece quelle sottotono. Sicuramente sfortunato Dionisi nel dover far due cambi forzati ma anche dalla panchina non è arrivata la sterzata auspicata. C’è da lavorare e da prendere atto che il nostro sarà un campionato di sacrificio.
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Stabile (58′ Varnier); Carissoni (82′ Ciammaglichella), Correia, Leone (82′ Baldi) Mosti (68′ Burnete), Cacciamani; Maistro (66′ Pierobon); Candellone.
A Disp: Boer, Reale, Ruggero, Mannini, Duca, Zuccon, De Pieri.
Allenatore: Ignazio Abate
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato (60′ Carboni), Guarino, Obaretin; Elia (60′ Ceesay), Degli Innocenti (56′ Ghion), Yepes (56′ Ghion), Moruzzi; Shpendi, Saporiti (27′ Ilie); Nasti (57′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Belardinelli, Indragoli, Haas, Popov, Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Arena di Torre del Greco (NA). Assistenti: Votta/Pascarella. VAR: Nasca/Paireto.
Ammoniti: 39′ Correia (JS), 39′ Fulignati (E), 72′ Shpendi (E), 74′ Cacciamani (JS), 76′ Leone (JS), 89′ Giorgini (JS).
LIVE MATCH
96′- Finisce qui al “Menti” di Castellammare che sancisce la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri, superati dalla Juve Stabia per 2-0. Decide un gol per tempo di Giorgini e Carissoni. Come detto in precedenza azzurri spesso in affanno ad arginare le manovre avversarie, confusionari e poco concreti quando si trattava di costruire gioco.
95′- Pellegri sul nuovo cross di Moruzzi, il suo colpo di testa finisce a lato.
94′- Moruzzi da sinistra lascia partire un cross comodo per Confente. Spesso privi di idee e arruffoni gli azzurri seppur volenterosi
93′- Il recupero verrà prolungato di un minuto.
91′- Si riparte con una punizione per la Juve Stabia affidata al destro di Confente.
90′- Assegnati cinque minuti di recupero.
89′- Punizione per gli azzurri nella propria metà campo. Ammonito Giorgini per fallo ai danni di Moruzzi.
85′- Cinque minuti più recupero a disposizione di un Empoli piuttosto spento. Pomeriggio negativo quello odierno, contraddistinto dagli infortuni di Saporiti e Lovato in una gara dove ha sofferto la maggior intensità ed aggressività della Juve Stabia.
83′- Cross di Carboni piuttosto velleitario, impreciso per i compagni. Si riparte da una rimessa dal fondo per Confente.
82′- Ultimi cambi anche per Abate: Baldi e Ciammaglichella per Leone e Carissoni.
80′- Cross di Guarino controllato in presa alta da Confente.
78′- Adesso i padroni di casa gestiscono la partita attraverso il palleggio.
76′- Anche Leone finisce nella lista dei cattivi per fallo su Moruzzi.
74′- Seconda ammonizione anche nelle file della Juve Stabia, ne fa le spese Cacciamani.
74′- Confermata la decisione di campo precedentemente presa.
73′- Check del Var in corso.
71′- Shpendi finisce a terra, Arena lo ammonisce per simulazione
70′- Nuovo tiro dalla bandierina per l’Empoli che pareggia il conto degli angoli.
68′- Continuano a spingere gli azzurri nonostante il doppio svantaggio. Ilie va a calciare il quarto angolo, palla nel cuore dell’area dove viene anticipato Guarino. Il sinistro di Ceesay finisce ampiamente sopra la traversa.
67′- Doppia sostituzione per Abate: Pierobon e Burnete per Maistro e Mosti.
65′- Pellegri! il suo colpo di testa su cross di Ceesay respinto in angolo da Carissoni. Ilie con palla in area, Pellegri di testa manda a lato.
63′- Raddoppio della Juve Stabia, combinazione Candellone-Maistro sulla sinistra. Il suo cross dalla linea di fondo trova la deviazione vincente di Carissoni, che anticipa un incerto Moruzzi
61′- Ilie si incarica del primo angolo della ripresa, sul suo cross la fa sua Confente.
60′- Piove sul bagnato per l’Empoli, deve abbandonare il campo Lovato. Dionisi esaurisce i cambi inserendo Ceesay e Carboni per Elia e lo sfortunato Lovato.
58′- Cambi anche nella Juve Stabia; Varnier per Stabile.
58′- Attenzione! rimane a terra Lovato, vedremo se riuscirà a ristabilirsi.
57′- Doppia sostituzione per Alessio Dionisi: Ghion e Pellegri per Degli Innocenti e Nasti.
55′- Si perde oltre la linea di fondo l’azione degli azzurri.
53′- Imbucata di Elia che non trova Nasti ed Ilie, ma sembra che gli azzurri abbiano avuto un miglior approccio in questa ripresa.
52′- Yepes va in percussione ma viene fermato dal muro delle vespe al limite dell’area.
50′- Punizione in favore degli azzurri affidata a Degli Innocenti, palla scodellata in area, la recupera Obaretin che però la trascina oltre la linea bianca.
48′- Cross di Elia telefonato, blocca senza problemi Confente.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocata dall’undici di Abate, non ci sono stati cambi.
2° Tempo
48′ Si va all’intervallo con la Juve Stabia meritatamente in vantaggio sugli azzurri. L’Empoli in difficoltà di fronte alla maggiore aggressività ed intensità degli uomini di Abate: oltre al gol in mischia firmato da Giorgini i padroni di casa hanno chiamato Fulignati a compiere tre interventi complicati. Azzurri poco incisivi in avanti, costretti a privarsi poco prima della mezz’ora di Saporiti rilevato da Ilie.
48′- Conquista soltanto adesso il primo angolo la squadra di Dionisi. Dalla bandierina palla scodellata in area, Lovato finisce a terra poi il destro di Yepes respinto dal muro campano.
47′- Angolo per la Juve Stabia affidato al destro di Maistro a cercare Giorgini, la sua deviazione sopra la traversa.
46′- Candellone protegge palla, scarica per Maistro: il suo sinistro velenoso deviato in angolo da Fulignati.
45′- Assegnati tre minuti di recupero.
44′- Ilie serve Nasti che perde il duello con Stabile. Si riparte con una punizione per la Juve Stabia.
43′- Ristabilita la parità numerica con il rientro dell’ex Cittadella.
41′- Rimane a terra Maistro, il quale si tocca un fianco. Arena fa sapere che verrà recuperato un minuto per questa singola situazione.
39′- Terzo angolo per i campani affidato a Maistro, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Arena ravvisa un fallo in attacco dei padroni di casa. Correia e Fulignati hanno qualcosa da dirsi; entrambi vengono ammoniti.
38′- Il classe 2007 spinge ancora sulla sinistra, il suo cross a pescare Mosti: il suo colpo di testa sorvola la traversa.
37′- L’Esterno della Juve Stabia crea difficoltà agli azzurri, Elia costretto al fallo.
36′- Cacciamani punta Elia trascinandosi il pallone oltre la linea di fondo.
34′- Proteste della Juve Stabia per un contatto tra l’albanese e Shpendi. Tuttavia si riparte dal rinvio per i padroni di casa.
33′- Shpendi si mette in proprio portandosi al limite dell’area, il suo sinistro viene ribattuto poi Elia manda sulla sopra la traversa.
32′- Guarino fa ricorso ad una spallata per fermare lo sgusciante Candellone.
31′- La partita rimane in gestione della Juve Stabia, le “Vespe” attraverso il movimento continuo dei propri interpreti crea non poche difficoltà agli azzurri.
29′- Da queste prime battute sembra che il rumeno si vada a sistemare sul centro destra con Shpendi a sinistra. Rimane naturalmente il 3-4-2-1 di partenza.
27′- Dionisi costretto al primo cambio: dentro Ilie per Saporiti.
25′- Problemi intanto per Saporiti, l’ex Lucchese costretto ad alzare bandiera bianca.
24′- Saporiti obbliga al fallo Leone, si riparte con un calcio di punizione per l’Empoli.
22′- Rispondono gli azzurri, Saporiti su cross di Elia colpisce al volo sopra la traversa.
20′- Fulignati salva il risultato! prodigioso il portiere azzurro in due occasioni, prima interviene su Mosti e poi sbarra la strada sul tentativo di tap-in di Carissoni.
18′- Saporiti ci prova di destro blocca senza affanni Confente.
17′- Dalla bandierina va Stabile allontana con i pugni Fulignati
16′- Mosti ha spazio nella metà campo azzurra, Moruzzi concede il secondo angolo per la Juve Stabia.
13′- Da capire se il gol è stato effettivamente messo a segno da Giorgini o Bellich. In ogni caso gli azzurri si trovano ad inseguire al “Menti” di Castellammare.
11′- Si porta in vantaggio la Juve Stabia, sugli sviluppi del primo tiro dalla bandierina c’è la deviazione vincente nell’area affollata di Giorgini.
10′- Correia pesca l’inserimento di Cacciamani, si libera di Guarino proiettandosi in area: il suo sinistro viene deviato in angolo
9′- Lovato ferma Cacciamani che finisce a terra, Arena lascia proseguire. Proprio il numero 20 azzurro si incarica della rimessa laterale.
8′- Maistro obbliga al fallo Yepes all’altezza del cerchio di centrocampo.
7′- Nasti mandato in verticale da Moruzzi, ci prova con il sinistro che non inquadra la porta di Confente. Ma l’attaccante azzurro era in fuorigioco.
5′- Si esaurisce oltre l’out sinistro l’azione dei campani.
3′- Avvio piuttosto convincente dell’Empoli in queste prime battute. Lovato costretto al fallo su Candellone che origina un calcio di punizione per le vespe.
1′- Il primo pallone del confronto viene giocato dagli azzurri.
0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.
1° Tempo
ma perché popov non gioca più? non mi sembra nasti stia facendo chissà cosa. una volta che pellegri si riprende del tutto poi spero non ci saranno dubbi su chi debba giocare titolare…
forza Empoli avanti ragazzi
Oggi sintetico e va bene così…da prossima a Mantova proverei con Pellegri da inizio
solito gollonzo preso da calcio da fermo
Ragazzi lo difendete ancora Guarino? Vi ammiro veramente
E vai…e uno…bah..
Due ingenuità di seguito di Guarino.
Svagato, non è dentro al match.
Da panchina, fa danni.
In difesa Curto. Centrale Lovato.
Quanto tempo deve passare per capirlo?
Curto è rotto da Avellino quando uscì
Pellegri deve partire titolare,sintetico o non sintetico.
Niente, non c’è nulla da fare.
Sui traversoni, sulle palle inattive, sui calci d’angolo siamo teneri come il burro…
Ma si mette in panchina il 34 ?
Non è pronto ..
É imbarazzante
Manca il filtro a centrocampo
Mi sa che in difesa non siamo ancora “guariti”…
Approccio alla gara insufficiente, dominati per il momento dalla Juve… giusto perdere!!!
Ancora ho da capire il perché giochi Nasti e Guarino!!!
quando gli avversari hanno il centrocampo in mano le partite le soffri e le perdi
Sono d’accordo con il Palermo nonostante il risultato e’ stato esattamente l’opposto
Centrocampo????Dove l’hai visto il centrocampo scusa?Lanci lunghi dalla difesa e attaccanti a difendere a sportellate il pallone.Tre azioni gol l dello Stabia tutte su calcio d’angolo.Il centrocampo …
La JStabia gioca a palloni lunghi saltando sistematicamente il centrocampo
…ma vedi la.solita partita nostra ?
Correia migliore in campo
Io penso di no, sai Dippe.
Al momento non riusciamo a fare tre passaggi di fila, un triangolo, solo lanci lunghi per Nasti che non ne tiene una…
Si hai ragine troppo imprecisi e troppa distanza tra centrocampo e attacco….paradossalmente se stava bene meglio ignacchiti che Ilie….o Hass per come ci sovrastano a cenrocampo
Aggiungo che siamo troppo fallosi e in questo modo non facciamo altro che fare il loro gioco delle perdite di tempo, visto che si buttano sempre a terra.
Sui cross facciamo zero opposizione, gli permettiamo di calciare con troppa facilità…
Eppure si dovrebbe aver capito che sui palloni che arrivano dalle fasce siamo vulnerabili.
tocca far entrare pellegri subito
Per blindare a chiave la permanenza in categoria occorrono 3 o 4 elementi di buon livello per la Serie B a gennaio: due difensori e due centrocampisti di peso specifico, fisici ed esperti, da buttare dentro come titolari. Cosi’ si continua ad ondeggiare con una psicologia prestazionale e di tenuta del morale e della concentrazione tipica di una squadra under 21.
Chiavari ha insegnato poco…. oggi grande passo indietro anche rispetto a sabato…. difesa allegra e mai un tiro in porta… ma davvero siamo così brutti???
arbitro veramente fastidioso, ogni minimo contatto è fallo, non si riesce a giocare per più di 15 secondi di fila
È colpa nostra che non entriamo puliti e così facciamo il loro gioco…
arriviamo sempre secondi perché messi male in campo
Guarino inguardabile . Non è dentro alla partita. Passeggia.
Tristezza infinita. Primo tempo inguardabile. Che finaccia che si è fatto
Guarino indecente……ma Obaretin e soprattutto Nasti peggio
Con un portiere normale si sarebbe ultimi in classifica
Per come siamo messi oggi….svagati imprecisi un pareggio sarebbe oro colato
Menomale che c’è Fulignati, altrimenti eravamo già 3-0 …. in avanti totalmente assenti, in difesa allegri… pensavo che si fosse guariti…. mi sbagliavo…. le 3 vittorie, un caso….
Secondo me per cambiare l’inerzia deve modificare qualcosa a livello di schemi.
Non possiamo continuare a fare lanci lunghi ed alti per le punte.
Non si è ancora vista un’azione in verticale palla a terra per vie centrali.
Guarino e obaretin osceni
A gennaio 2 difensori esperti per la categoria.
in questo 1Tempo onestamente mi sembra di rivedere tutto dell.Empoli di Pagliuca
Dionisi ma non ha capito che ci stanno massacrando a centrocampo e con il.pressing ?
aveva avuto da cambiare Saporiti ed è da orbi o presuntuosi non rinforzare il centrocampo, fermo restando la.modestia tecnico tattica di tanti dei nostri.
giochiamo a pallonate senza cercare palla.bassa , ma senza centrocampo sembrano quasi scelte obbligate
la JS messa molto bene in campo e giocatori tecnici e mobili e sicuri di ciò che fanno
noi poco di tutto ciò
si pesticcia per il campo
per favore leviamo Nasti…. giocatore totalmente inutile….
Purtroppo ci eravamo illusi troppo presto. la squadra è questa, appena trovi avversari che giocano con più tigna di te si subisce e basta. Fulignati è sempre il migliore in campo. Di sicuro con lui in porta l’anno scorso ci si sarebbe salvati.
Calma , si pareggia e si vince , calma.
🤣😂 la penso come te ma la vedo dimorto dura!! Cioè, a ora un saprei come. 😂🤣
Guarino pericolo anche per i suoi stessi compagni.
Perfetto, Guarino oltre a fare danni in difesa ci secca anche i nostri… mah.
giusta sconfitta, ma dove si vuole andare….
ma che cambi fa questo.
Carboni sulla destra ??
fuori Elia?
Due pappine anche oggi.
Guarino come al solito vaga nel vuoto.
Colpa di Dionisi non capire che va messo in panca.
non ce ne sono altri. Curto è rotto. Duri
Maremma bestia assatanata, ma deve fare altri danni questo??? Poi vedrai, non s’ha nessun altro da mettere. io come si faccia ad affrontare campionato di serie B con 4 difensori di numero lo sanno altro che loro!! boh, non ho parole.
A settembre dissi che mancava un difensore di peso.
bella roba gente
Purtroppo la partita con il Palermo ci ha tolto almeno il 50% di autostima e motivazione. Sembra davvero di rivedere la squadra di Pagliuca…
guarino e Obaretin penosi, con Lovato fuori per un po’ sono ca…i. amari….
Ritornati quelli di un mese fa.
Ma di Nasti e Ghion icché ci se ne fa?
non s’è fatto un tiro in porta….Lovato è l’ ultimo dei problemi
Squadra di scarsi ma almeno tirare fuori i coglioni e mettere un po’ di grinta per la maglia cazzo
prima mette un inutile Ghion e poi infortunato Lovato aveva l.opportunita’di fare un 433 o 442 ….ma no mette Carbonii per continuare un inutile 3421 , lo era con Pagliuca e lo è con Dionisi ….per me.sono conse incompresibili
ancora non l hanno capito che con giocatori 2 centrocampisti leggeri e 2 trequartisti leggeri ci prendono a pallonate
loro con un 3511 con Maistro a fare ciò che vuole ci stanno massacrando
siamo veramente poco ci meritiamo la c
Che bella prestazione offerta ..
Complimenti a guarino anche oggi ..
Giocatori che non hanno capito che in serie B non si gioca in punta di fioretto …
La Juve Stabia è imbarazzante .. ma corrono , picchiano e ci fanno male ..
Noi stiamo a fare le fighette
I realtà loro stanno giocando a calcio, fanno trame di gioco.
Noi solo lanci alla viva il parroco.
…..per chi dice che la.JS gioca a pallonate gli consiglio.di guardare un altro sport
non buttano via 1 palla e sono sempre messi in maniera perfetta in campo
e quelli che credevano che si fosse tornati in corsa per la A??….stasera i che dicano?….la B e’ questa nessuna partita e facile o scontata poi su questi campi difficile giocare specialmente se ti trovi sotto…testa bassa e pedalare ….e noi non lo stiamo facendo
La squadra non ha capito come si gioca in B e soprattutto in certi campi…. s’è fatto ridere…. e menomale che Chiavari aveva insegnato qualcosa….
Passaggioa Fukignati di Guarino da arresto.
Nemmeno nell’Uisp una difesa così
Imbarazzanti
purtroppo in questa squadra ci sono troppi giocatori che non sono ne carne ne pesce…sia tecnicamente che caratterialmente…gente che sparisce nel campo…e qualcuno pensa che a primavera si vada più forte??…ragazzi il loro portiere non ha fatto 1 parata…nemmeno 1 x sbaglio
La cosa più grave di oggi oltre a Lovato che si è infortunato è che non si è fatto un tiro in porta….
Il nodo del problema è il centrocampo, non abbiamo un vero regista con le idee.
Siamo costretti a fare lanci lunghi.
Avete visto un abbozzo di fraseggio a centrocampo?…
Il triangolo, la cosa più elementare nel calcio, mai fatto.
Nasti ahimé giocatore non di livello ……
Partita che mi ha intristito alquanto,meno male ci ha pensato l’arbitro con l’ammonizione per simulazione a Shpendi a farmi sorridere un po’…
… forza ragazzi ancora un paio di minuti e forse riusciamo a finire la partita senza riuscire a fare un tiro in porta… mah…
brutta partita, due passi indietro rispetto alle scorse prestazioni.
Intanto partiamo da un presupposto l Empoli non ha giocatori da valorizzare punto mancano 4 giocatori decenti
Neanche un tiro in porta, mi pare. Come si fa a vincere in questo modo!?
Io direi … come si fa a non perdere … in questo modo …………….
Partita immonda, un bis di Chiavari di cui non sentivo certo il bisogno.
Dionisi non ci ha capito nulla oggi e non ha avuto il coraggio di cambiare assetto neanche dopo l.infortunio di Lovato
difficile trovare il peggiore in campo , si sono salvati Fulignati , Lovato e Moruzzi il resto un mix tra pena ed imbarazzo
già stare a cavallo del 10’posto è un successo
niente disfattismo, che non va mai bene, ma oggi veramente male. Ci sarà da lavorare in settimana…
Dionisi non è riuscito a dare oggi un gioco alla squadra. Mai una triangolazione
Neppure sulle palle ferme. Mai uno schema
io personalmente sono arrivato a poche piccole conclusioni. Lasciando perdere Guarino che non può stare in campo in questo momento, quantomeno nel mezzo di una difesa a 3 (magari in una difesa a 4 con Lovato a fianco forse …). Carboni non serve veramente a niente, il centrocampo è inesistente, tra Belardinelli, Ignacchiti e Degl’Innocenti ce ne fosse uno che ha passo e visione di gioco. Quest’ ultimo mi aveva illuso che fosse di un altro passo ma è bastato solo fumo negli occhi. Yepes e Ghion mi sembrano leggeri, palloni giocati veramente pochi, idee meno che mai, il centrocampo mi pare davvero il tallone d’Achille e sinceramente con questi non saprei davvero come sistemarlo. Attacco… Nasti non ho idea di cosa faccia, Sphendi si sbatte ma è troppo solo, Elia e Moruzzi dovrebbero fare la differenza ma mi pare che facciano poco o niente. Ilie tra quando c’è o non c’è mi pare che non ci sia differenza. Io oggi come oggi potrei riuscire a salvare solo Fulignati e il povero Lovato, poi fo fatica davvero a trovare qualcuno in grado di affrontare queste partite. Mi va bene tutto, va bene un campionato tranquillo da mezza classifica, ma così la vedo dura!!
Una Chiavari riuscita un po’ meglio, un imbarazzo osceno di cui non sentivamo il bisogno.
Chi si era illuso si disilluda. Nessuna A, nessun playoff, facciamo un punto in più della quest’ultima, se ci riusciamo.
e vu mi sembrate tutti grulli
per la prima volta nella mia vita ho augurato la rottura del crociato a tutti ( compreso anche Dionisi) …..
Guarino è un input della presidenza, la quale spera di ricavarci una plusvalenza…
la squadra è da salvezza e per ora siamo in carreggiata. la squadra è stata costruita con 0 lire e panchinari delle altre, tipo Nasti che la Cremonese non sapeva a chi dare!
Però ragazzi anche Dionisi è un bel venditore di fumo…
Media punti Pagliuca 1,29
Media punti Dionisi 1,37
Siamo lì.
Pagliuca era in caduta libera tra strafalcioni tattici e di preparazione oltre ad essersi inimicato buona parte dello spogliatoio e anche ho idea della dirigenza.
La media punti che può tenere Dionisi con questa squadra è più o meno questa decimale più decimale meno.
Sicuramente non abbiamo ingaggiato un fenomeno, basta vedere i suoi ultimi due anni.
Spero che almeno riesca a tenerci sopra il quint’ultimo posto, anche se non sarà semplice se non si sveglia un pò e senza quattro acquisti di spessore a gennaio.
e qualcuno anche nelle alte sfere pensava di essere pari al Palermo…vaia vaia…
Vorrei che non vu chiedesse scusa a chi la pensa in una maniera diversa che essere un po’ più obbiettivi , questa squadra e mono fase non cambia passo , e vive a secondo come trova l’avversario se e in forma perdi se sono fuori forma … te la giochi …
qualcuno fenomeno da tastiera disse , che non capisco un caxxo , pensa allo stadio certo io ci penso sempre , ma io non aspetto lo o dico da subito …
comunque bisogna pensare a difendere la città l’unica cosa che ci rimane … no cattedrale nel deserto!
Inizia la partita e vai subito sotto….poi è durissima rimontare in certi campi come quello di oggi o contro squadroni come il Palermo. Se si parte sempre 0-1 e glie’ dura!
Io la difesa a 3 non la voglio più vedere; mai più! Mi sono rotto.
1 mancano leader in squadra , 2 giocatori troppo leggeri , …
Io lo ridico Dionisi non ha cambiato nulla forse se pure peggiorato
5 mesi che si conoscono era normale avere un minimo di miglioramento
continuate ad andare a simpatia …
Pagliuca avrebbe i soliti punti , mancano i giocatori di carattere i Baldinelli i Maleh …
bisogna che tutti si possa dire liberamente dire senza essere chiamati gufi … senza essere sempre accondiscendenti su tutto
Abbiamo la consistenza di un formaggino, appena le altre squadre accelerano e pressano, ci squagliamo ignobilmente.
Per chi avrà tifato Pagliuca?
Ma Ceesay va in coppa d’Africa?
Ora non c’è altro da fare,per i dirigenti,che mettersi seriamente a meditare su questo disastro e a come porre rimedio.La Juve Stabia sembrava il Real Madrid.Non e’ possibile, in 95 minuti di gioco,non fare nemmeno un tiro in porta.Roba da non credersi.E poi in difesa di testa siamo veramente scarsi.Anche oggi come con il Palermo solito schema e solito gol.Hi l’impressione anche che la preparazione atletica non vada bene.Srmbrano imballati.Arrivano sempre dopo e sono lenti di gambe e riflessi.In difesa l’ unico con grinta e’ Curto.Carlo B
A i soliti discorsi quando si perde spariscono metteteci la faccia invece di frignare sempre , e di essere offesi per un Maremma impestata , sarà maleducato ma ho le palle … fiero di non essere un lecchino
Curto è ancora infortunato, Lovato con la caviglia….mah, non credo ce la faccia per Mantova…
Giocheranno Indragoli e Tosto: altra sconfitta annunciata.
No, c’è Obaretin che può fare il centrale:
Guarino Obaretin Carboni
obaretin è bene che cambi in fretta mestiere; non farà tanta strada
Ma perché non giocano mai Tosto o Indragoli?
Quante belle signorine in campo! (ma era davvero tutta colpa del benzinaio?)
Ma dove si vuole andare…ogni squadra che affronti ha giocatori di categoria, ignoranti e fallosi….e noi?? Un’accozzaglia di raccattati in prestito che non si conoscono nemmeno… ma per favore!!
ohhh,finalmente!si abbia il coraggio di dire che in serie b ci vogliono giocatori di categoria,poca tecnica cose semplici da fare ma tanta tanta grinta da vendere!qualcuno paragona gli errori di guarino a quelli di tonelli?magari avesse un po’ della sua garra,saltato sistematicamente e questa volta oltre ai soliti errori ci ha rotto pure lovato!ma roba da ciucchi!!!!!!!
Indegni! Ma che figure si và a fare in giro per l’Italia?
No ragazzi non prendetemi sul serio , sarà meglio che parlo di Stadio ci sono i veri intenditori … mai una critica costruttiva solo essere ruffiani e chiamare gufi , e fegati spappolati … si ma io sono maleducato , c’è il prete
Biancazzurro che si offende…
3421 con questo giocatori è Fallimentare, con qualsiasi modulo senza giocatori di qualità deci giocare a 3 almeno limiti l avversario , proteggi la difesa e cerchi di tenere il campo
mettere Ilie è stato assurdo , mettere Ghion e Carboni a dx senza senso ma .
non mettere insieme Pellegri e Popov follia pura
se non hai coraggio quando perdi sei un allenatore che si vuol salvare il giudizio su dite ma non salvare la gara
Vero. Questa squadra deve x forza giocare a 3 a centrocampo. O 352 con 2 punte vicine oppure si passa a 4 in difesa. 433 o 4312. Punto. E meglio se Hass va nei 3 di centrocampo. se alla fine del girone di andata hai 20 punti vuol dire che si vale questo. Portare a casa la pagnotta (salvezza).
Basta sentire la parola crescita.
Si sapeva che loro partivano a mille, si sapeva che bisognava stare attenti sui corner: risultato gol al 12′ su corner. ma vaffanxulo và
S’era settimi, poi ottavi, ora undicesimi con la prospettiva di Mantova (Mancuso) e la capolista Frosinone. Ohioi.
Grazie Massy, finalmente ci sei arrivato anche te: 433
meglio del 3421 di sicuro. L importante è il centrocampo a 3.
Fulignati 6
Lovato 5,5
Guarino 5
Obaretin 4,5
Elia 5,5
Degli Innocenti 4,5
Yepes 5
Moruzzi 4,5
Ilie 5,5
Shpendi 5,5
Nasti 4,5
(Pellegri 6 Carboni 4,5 Ceesay 6)
mister Dionisi 4 mi dispiace. Tante parole in conferenza stampa, ma poi in campo il nulla assoluto. Si piglia sempre gli stessi gol. Si và subito sotto. E davanti troppo leggerini.
Mi raccomando Pianeta Empoli diamo la sufficienza a Fulignati anche oggi…. Secondo gol erroraccio!!!!
Fosse quello il problema
Pensiamo a salvarci , se andrà particolarmente bene potremmo centrare i play off con il 7/8 posto nelle ultime giornate e arriveranno 3 giocatori da serie B a Gennaio , comunque adesso si sta’ delineando la classifica che porterà a maggio , i valori sono questi , siamo da 10/12’ posto
Dove si firma per la salvezza?
Che orrore la difesa a tre. Che pantomima la difesa a zona sui calci d’angolo.