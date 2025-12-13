Queste le parole del centrocampista azzurro, Salvatore Elia, al termine della partita persa a Castellammare di Stabia.

Abbiamo perso contro la Juve Stabia, che tipo di partita è stata?

Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, soprattutto per i loro rendimenti interni. Loro in casa fanno della spinta e del campo uno dei punti di forza e sono stati bravi a sfruttarlo. Noi abbiamo incontrato qualche difficoltà, ma non vogliamo aggrapparci a questo come a una scusa: ci sono aspetti sui quali dobbiamo indubbiamente migliorare.

Adesso si riparte, si reagisce e si lavora in vista della trasferta di Mantova…

Sì, assolutamente. In Serie B ogni partita è difficile e quella di oggi lo ha dimostrato ancora una volta. Dobbiamo resettare subito, tornare a lavorare con intensità e prepararci al meglio per la prossima gara, cercando di portare a casa più punti possibili.