Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Castellammare di Stabia.

FULIGNATI: 6,5 Non precisissimo in occasione del secondo gol, dove forse va giù troppo presto. Nel primo tempo però aveva fatto almeno tre parate che non erano costate quel secondo gol.

LOVATO: 6 Preciso ed attento quando tocca a lui difendere. E’ bravo nel contenere Candellone che, oggi, fa poco. Deve uscire per infortunio: incrociamo le dita.

CARBONI: 5 Entra praticamente a freddo in sostituzione di Lovato. Prestazione non positiva, soprattutto in occasione del raddoppio campano è lui a perdere l’uomo che andrà a mettere dentro il pallone che poi sarà vincente. Poca precisione anche nel resto della gara.

GUARINO: 5 Sul primo gol ci sono delle carenze importanti da parte sua. Qualche buona chiusura la si vede ma si vede spesso anche pressapochezza nelle giocate, crediamo derivante da una non totale tranquillità.

OBARETIN: 5 Spesso in difficoltà quando viene puntato. Male in occasione del raddoppio della Juve Stabia dove fa un opposizione molto morbida.

ELIA: 5,5 Più ombre che luci Poca spinta anche se quando tocca il pallone lo fa provando a creare. In opposizione è spesso in ritardo-

CEESAY: 5 Non riesce a cambiare il passo e trova molto difficoltà nella mezz’ora in cui è in campo.

DEGLI INNOCENTI: 5 Passo indietro per uno dei calciatori più attesi ed in forma. Perde quasi tutti i duelli e fatica molto a proporre. Sicuramente non aiutato dal terreno ma oggi è troppo scolastico. Giusto richiamarlo in panchina.

GHION: 5 Non fa meglio del compagno che rileva, trovando a grandi linee le medesime difficoltà nelle due fasi di gioco.

YEPES: 5 Oggi il centrocampo non ingrana ed anche la gara dello spagnolo appare abbastanza anonima e priva di spunti.

MORUZZI: 5,5 Qualche buono spunto c’è, sia con i piedi sia con il carattere. Non è ai livelli delle ultime uscite e la prestazione complessiva non può essere sufficiente, ma meglio di molti.

SHPENDI: 5,5 Ci mette tanto impegno, su questo non si può dir niente. Purtroppo gira spesso a vuoto, mai pericoloso e si becca anche un giallo per simulazione

SAPORITI: 6 Fin quando è in campo mette intraprendenza e voglia. Dai suoi piedi un paio di pericoli. Speriamo che l’infortunio non sia serio.

ILIE: 4,5 Scelto per sostituire Saporiti non crea mai una superiorità o un pericolo, tendendo spesso a nascondersi. Male anche quando gli si chiede di difendere.

NASTI: 4,5 Impalpabile e sbaglia ogni singolo pallone che tocca.

PELLEGRI: 5 Non si accende praticamente mai nel suo scampolo di partita. Solo un colpo di testa nel finale.

MISTER DIONISI: 4,5 Passo indietro, netto, da tutti i punti di vista. L’Empoli in questa gara ci mette davvero poco e la sconfitta è più che meritata. Si salva la primissima parte di gara, quella antecedente al primo gol (dieci minuti), e un minimo di reazione. Squadra però scarica, sia a livello tattico che qualitativo con i padroni di casa a palleggiarci spesso in faccia. Troppa sufficienza in mezzo al campo che, condita dagli errori difensivi e da scarsa lena in avanti, non può che produrre questo risultato. Chi entra dalla panchina, per scelta voluta o forzata, non porta praticamente niente. Piace poco anche la gestione dei cambi. Dopo la sconfitta di Palermo ci si attendeva una prova diversa, sotto tutti i punti di vista, prima ancora che nel risultato. Non è Chiavari, ma quest’oggi l’Empoli fa capire che la strada è meno in discesa di quanto non si pensasse.