Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Castellammare di Stabia.
FULIGNATI: 6,5 Non precisissimo in occasione del secondo gol, dove forse va giù troppo presto. Nel primo tempo però aveva fatto almeno tre parate che non erano costate quel secondo gol.
LOVATO: 6 Preciso ed attento quando tocca a lui difendere. E’ bravo nel contenere Candellone che, oggi, fa poco. Deve uscire per infortunio: incrociamo le dita.
CARBONI: 5 Entra praticamente a freddo in sostituzione di Lovato. Prestazione non positiva, soprattutto in occasione del raddoppio campano è lui a perdere l’uomo che andrà a mettere dentro il pallone che poi sarà vincente. Poca precisione anche nel resto della gara.
GUARINO: 5 Sul primo gol ci sono delle carenze importanti da parte sua. Qualche buona chiusura la si vede ma si vede spesso anche pressapochezza nelle giocate, crediamo derivante da una non totale tranquillità.
OBARETIN: 5 Spesso in difficoltà quando viene puntato. Male in occasione del raddoppio della Juve Stabia dove fa un opposizione molto morbida.
ELIA: 5,5 Più ombre che luci Poca spinta anche se quando tocca il pallone lo fa provando a creare. In opposizione è spesso in ritardo-
CEESAY: 5 Non riesce a cambiare il passo e trova molto difficoltà nella mezz’ora in cui è in campo.
DEGLI INNOCENTI: 5 Passo indietro per uno dei calciatori più attesi ed in forma. Perde quasi tutti i duelli e fatica molto a proporre. Sicuramente non aiutato dal terreno ma oggi è troppo scolastico. Giusto richiamarlo in panchina.
GHION: 5 Non fa meglio del compagno che rileva, trovando a grandi linee le medesime difficoltà nelle due fasi di gioco.
YEPES: 5 Oggi il centrocampo non ingrana ed anche la gara dello spagnolo appare abbastanza anonima e priva di spunti.
MORUZZI: 5,5 Qualche buono spunto c’è, sia con i piedi sia con il carattere. Non è ai livelli delle ultime uscite e la prestazione complessiva non può essere sufficiente, ma meglio di molti.
SHPENDI: 5,5 Ci mette tanto impegno, su questo non si può dir niente. Purtroppo gira spesso a vuoto, mai pericoloso e si becca anche un giallo per simulazione
SAPORITI: 6 Fin quando è in campo mette intraprendenza e voglia. Dai suoi piedi un paio di pericoli. Speriamo che l’infortunio non sia serio.
ILIE: 4,5 Scelto per sostituire Saporiti non crea mai una superiorità o un pericolo, tendendo spesso a nascondersi. Male anche quando gli si chiede di difendere.
NASTI: 4,5 Impalpabile e sbaglia ogni singolo pallone che tocca.
PELLEGRI: 5 Non si accende praticamente mai nel suo scampolo di partita. Solo un colpo di testa nel finale.
MISTER DIONISI: 4,5 Passo indietro, netto, da tutti i punti di vista. L’Empoli in questa gara ci mette davvero poco e la sconfitta è più che meritata. Si salva la primissima parte di gara, quella antecedente al primo gol (dieci minuti), e un minimo di reazione. Squadra però scarica, sia a livello tattico che qualitativo con i padroni di casa a palleggiarci spesso in faccia. Troppa sufficienza in mezzo al campo che, condita dagli errori difensivi e da scarsa lena in avanti, non può che produrre questo risultato. Chi entra dalla panchina, per scelta voluta o forzata, non porta praticamente niente. Piace poco anche la gestione dei cambi. Dopo la sconfitta di Palermo ci si attendeva una prova diversa, sotto tutti i punti di vista, prima ancora che nel risultato. Non è Chiavari, ma quest’oggi l’Empoli fa capire che la strada è meno in discesa di quanto non si pensasse.
Voti troppo buoni giocatori che sono tornati quelli che sono diversi neanche da serie B il voler valorizzare i nostri mandarli a giocare fuori per per questa maglia dovrebbero dare l anima cosa che non fanno
non scherziamo: oltre a Fulignati e Lovato la sufficienza anzi minimo 6,5 la merita pure Shpendi.
il peggiore come spesso accade (ei dispiace nonostante lo dica da tanto) è Guarino,con lui 7 partite su 10 si parte minimo con un gol di svantaggio,poi è pure aiutato a fare male da oberacoso e siamo apposto,sia mai che Lovato è contento di star fermo,ormai stufo di riparare i danni di quei 2 brocchi.
Dionisi 3
Mette in campo in modo approssimativo la squadra , non sistema L assetto quando era ben evidente il problema , ha L opportunità di farlo all infortunio di Saporiti ma mette uno zombie ( Ilie) che cammina , continua a in capirci nulla nel 3511 che ci apre come una scatola di tonno e non cambia assetto neanche all infortunio di Lovato ( 442 o 433 ) mettendo un altrettanto inutile Carboni .
Abbiamo degli elementi davvero modesti e senza personalità e che i Ns giocatori sono mediamente scarsi , ma Abate se lo mette in tasca x 95 minuti , un mix di presunzione ed incapacità nel leggere la gara da parte di Dionisi che pensavo di aver dimenticato dall allontanamento di Pagliuca
Nasti è un giocatore da serie C
Forse
mister Dionisi 4 mi dispiace. Tante parole in conferenza stampa, ma poi in campo il nulla assoluto. Si piglia sempre gli stessi gol. Si và subito sotto. E davanti troppo leggerini.
Chi ha costruito questo centrocampo deve essere denunciato con annessa richiesta di danni.
Fulignati 6,5??? Ma ragazzi avete visto la partita? Il primo tempo ha parato sì, ma non erano miracoli… il secondo gol lascia passare una palla morbida e prendibilissima tra la sua mano e il palo! Siate obiettivi
Perfettamente d’accordo, io sono un grande estimatore di Fulignati, ma oggi il secondo goal è tutto suo.
Ci può stare, ci mancherebbe, dopo tutti quei miracoli… però, bisogna essere obbiettivi e sicuramente non abbiamo perso per colpa sua….
Io permette dopo 30 ANNI ai nostri livelli non posso certo stare a patire ed essere surclassato prima dall Entella e poi dallo Stabbia che giocano nello stadio del Santa Maria con 1500 spettatori con una società in amministrazione controllata ed una squadra di raccattati….se poi noi siamo PIÙ RACCATTATI di loro è un altro discorso ma allora bisognerebbe cominciare a cercare i colpevoli di questa situazione!!!
Inutile fare commenti tecnici e dare i relativi voti a una squadra senza cervello e forza fisica, senza gioco e senza stimoli; perso col Palermo, si è anche perso ogni sollecitazione e motivazione; per rivedere un pò più di grinta e di attaccamento ai colori; per assurdo, bisognerebbe (ipotesi malaugurata chiaramente) aspettare altre due/tre sconfitte di fila, e allora, forse, l’unico obiettivo certo della salvezza, potrebbe ricompattare il gruppo e farli lottare per qualcosa di concreto.
Oggi purtroppo in campo è scesa una squadra completamente demotivata, (compreso il suo capitano non giocatore); sembrava una partita di precampionato, senza alcuna importanza !
Siamo punto e a capo…. non credevo (ma lo speravo) che la squadra fosse quella del 5-0 contro il Bari oppure del 3-0 di Avellino…. ma anche della sconfitta contro il Palermo… mi accorgo che invece siamo più vicini alla deprimente prestazioni di Chiavari (ma anche altre) … certi giocatori hanno esaurito i bonus …. fate voi i nomi…. spero che questa stagione finisca presto e che almeno si conquisti una salvezza tranquilla, unico e realistico obiettivo stagione.
i voti possono essere giusti…. e si tracheggia troppo da metà campo in poi… con un centrocampo folto si soffre …. infortuni che non ci volevano