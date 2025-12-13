Queste le parole del tecnico azzurro, Alessio Dionisi, al termine della gara perduta 2-0 contro la Juve Stabia.
Quale l’analisi a caldo di questa gara?
” Non è stata una bella partita, sapevamo della difficoltà e del fatto che in casa loro rendono la vita difficile a tutti. Ci siamo complicati la gara perchè su una situazione, da corner, dove non sappiamo nemmeno come sia andata a finire in porta, da li abbiamo concesso e perso un po’ di duelli nel primo tempo. Questo non ci ha permesso di essere efficaci e pericolosi davanti. C’è da dire che la partita è stata condizionata anche per i due cambi forzati e speriamo che sia Edoardo che Matteo non stiano fuori a lungo. Nel secondo tempo volevamo riprenderla ed eravamo anche partiti bene, nelle pressioni e nella riconquista del pallone, poi il secondo gol ci ha un po’ rallentato. Devo dire che però ci abbiamo creduto fino alla fine nel cercare di far gol e riprenderla e qualche occasione l’abbiamo avuta. Purtroppo siamo stati poco bravi ed abbiam perso giustamente.“
Serve subito una reazione a partire dalla trasferta di Mantova…
” Sappiamo che tutte le gare sono complicate, la categoria non ti permette nè di rilassarti nè tantomeno di guardare indietro. Testa alla prossima sapendo che non è finito oggi il campionato cosi come non lo era dopo le tre vittorie. Adesso veniamo da due sconfitte, dobbiamo trovare un po’ di continuità e di equilibrio nello star dentro le partite ed anche a muovere la classifica con un punto. Oggi andiamo via delusi della partita perchè potevamo far di più anche sapendo delle difficoltà contro una squadra che in casa fa bene. Non abbiamo concesso molto ma abbiamo fatto poco, soprattutto nel primo tempo, per metterli in difficoltà“
non siamo stati prestativi!
Non ci hai capito nulla tutta la partita ,
se continuerai con il 3421 farai la fine di Pagliuca ….
Lui non ci avrà neanche capito niente ma i giocatori sono quelli che sono già una salvezza tranquilla sarebbe un ottimo risultato
Intanto metti in campo una squadra tatticamente equilibrata e poi vediamo se sono tanto più scarsi di quelli della…..Juve Stabia che non vinceva da 7 gare
Cambi pavidi.
Sotto 1-0 che senso a mettere carboni.
Giocatore mediocre, per di più fuori ruolo.
“Lo sapevamo….li conoscevamo….prevedevamo…”
Poi inizia la partita e sei subito sotto; pari pari come con Pagliuca.
Brutta partita…in tutte le parti del campo arrivavamo sempre secondi il che dimostra che questa squadra ha oltre a dei limiti tecnici anche dei limiti mentali…a centrocampo ci hanno massacrato e il tempo per accorgesene l’aveva anche avuto…
Cambi sbagliati Ilie abbiamo gia’ visto che non va…meglio Hass o Ignacchiti a quel punto e poi Carboni deve partire a gennaio…
Oggi comunque potevi giocare con qualsiasi modulo la testa non c’era
Oserei dire che siamo ritornati quelli che eravamo.. peccato davvero, perso su tutti i fronti e quello che mi fa più rabbia è vedere che la grinta non è di certo una nostra qualità.
Mister ma che non lo vede che a centrocampo siamo sempre in inferiorità numerica? In serie b due interni sono decisamente troppo pochi, squadre aggressive come Entella e Stabia ci portano via di peso….
“Non abbiamo concesso molto”…. forse ho visto un’altra partita… una cosa non confutabile: sconfitta meritata… molte delle squadre di B sono poca roba, ma noi li riusciamo a far diventare dei fenomeni…. peccato, sembrava di aver imboccato la strada giusta…. era solo una pia illusione ….
Non scherziamo col fuoco facciamo fuori mezza squadra …
se gli e scappato detto che avevano sbagliato qualche giocatore al Beatoamato chi sa chi intendeva!
significa che sperava nei miracoli di Dionisi si e fermato su Dio
e ha tralasciato il nisi … purtroppo i miracoli non li fa nemmeno i Dio…
Maremma impestata!
Anche i giocatori si assumessero le proprie colpe però
Mantova in vantaggio 2-0 a Cesena! Domenica prossima se ne prende un ballino mi sa.
Gente, con questa branca di fighette ci vuole un allenatore col bastone di ferro. Ci ha provato Pagliuca e non gli è riuscito. Prendiamo Bisoli finché siamo in tempo sennò questi ci portano in C
E meno male che c’è Fulignati sennò eravamo al posto del Pescara: garantito!