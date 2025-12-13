Queste le parole del tecnico azzurro, Alessio Dionisi, al termine della gara perduta 2-0 contro la Juve Stabia.

Quale l’analisi a caldo di questa gara?

” Non è stata una bella partita, sapevamo della difficoltà e del fatto che in casa loro rendono la vita difficile a tutti. Ci siamo complicati la gara perchè su una situazione, da corner, dove non sappiamo nemmeno come sia andata a finire in porta, da li abbiamo concesso e perso un po’ di duelli nel primo tempo. Questo non ci ha permesso di essere efficaci e pericolosi davanti. C’è da dire che la partita è stata condizionata anche per i due cambi forzati e speriamo che sia Edoardo che Matteo non stiano fuori a lungo. Nel secondo tempo volevamo riprenderla ed eravamo anche partiti bene, nelle pressioni e nella riconquista del pallone, poi il secondo gol ci ha un po’ rallentato. Devo dire che però ci abbiamo creduto fino alla fine nel cercare di far gol e riprenderla e qualche occasione l’abbiamo avuta. Purtroppo siamo stati poco bravi ed abbiam perso giustamente.“

Serve subito una reazione a partire dalla trasferta di Mantova…

” Sappiamo che tutte le gare sono complicate, la categoria non ti permette nè di rilassarti nè tantomeno di guardare indietro. Testa alla prossima sapendo che non è finito oggi il campionato cosi come non lo era dopo le tre vittorie. Adesso veniamo da due sconfitte, dobbiamo trovare un po’ di continuità e di equilibrio nello star dentro le partite ed anche a muovere la classifica con un punto. Oggi andiamo via delusi della partita perchè potevamo far di più anche sapendo delle difficoltà contro una squadra che in casa fa bene. Non abbiamo concesso molto ma abbiamo fatto poco, soprattutto nel primo tempo, per metterli in difficoltà“