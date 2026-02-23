Il campionato di B sta entrando nella sua fase calda. Ancora dodici gare e poi verranno stilati tutti i verdetti: dalla promozione diretta in serie A, alle prime due piazze playoff (che faranno un turno in meno), all’accesso ai playoff. Ovviamente si guarda anche a chi farà il playout e chi invece retrocederà direttamente in serie B. Dopo la partita di Frosinone mister Dionisi ha messo sul piatto il punteggio minimo che vorrebbe ottenere per questa stagione, sperando poi magari di poterlo arrotondare. I punti da fare necessariamente, per l’attuale tecnico azzurro, sono 48.

Ovviamente non esiste mai una regola matematica precisa per poter fissare gli obiettivi, ma a grandi linee ci sono dei punteggi che fanno ben capire dove ci si può andare a collocare. Proviamo a fare una media rispetto alle poche stagioni di B con il medesimo format in essere. Si parte con la stagione 2019-20.

Facendo una media aritmetica, rispetto all’andamento delle suddette stagioni passate vediamo che: per arrivare al secondo posto servono 71 punti, per centrare il quarto posto 61, per arrivare ottavi ed entrare ai playoff 53. Per evitare il playout la quota media è di 43 punti, per evitare la retrocessione diretta è di 40. In quest’ottica, i 48 punti rappresenterebbero proprio quella parte sinistra della classifica, con una distanza praticamente equivalente dagli spareggi, sia per salire che per salvarsi. Guardando alle classifiche di quelle poche sei stagioni prese in esame, va detto che nessuna squadra con 48 punti è mai andata ai playoff (record minimo i 49 punti del Venezia nella stagione 22-23), nessuna ha mai fatto i playout (punteggio massimo per evitarli i 46 punti della stagione 2019-20).