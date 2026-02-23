Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena. Una gara importante perché, in caso di successo, l’Empoli potrebbe riavvicinare in maniera significativa la zona playoff, anche se in questo momento resta probabilmente più corretto continuare a guardarsi soprattutto alle spalle.

Per la sfida contro i romagnoli ci saranno due assenze certe e pesanti: per squalifica mancheranno infatti sia Magnino che Elia. Tornerà invece a disposizione Guarino, che ha scontato il proprio turno di stop e dovrebbe partire titolare nella difesa a tre davanti a Fulignati. Nel corso della settimana si capirà meglio quale assetto tattico vorrà adottare mister Dionisi. La sensazione è quella di una possibile conferma del 3-5-2, anche se resta viva l’ipotesi di tornare al trequartista, soprattutto qualora Saporiti dovesse garantire condizioni fisiche idonee per partire dal primo minuto. L’assenza di Elia dovrebbe essere coperta da Moruzzi, che dopo alcune settimane è pronto a tornare nell’undici iniziale. A centrocampo, al posto di Magnino, le soluzioni non mancano: una di queste porta a Yepes, che da qualche settimana non entra in campo ma resta un’opzione concreta. In attacco potrebbe non essere sbagliato riproporre la stessa coppia vista dall’inizio a Frosinone. Shpendi appare una certezza, mentre Fila ha buone possibilità di essere confermato, con Nasti in ballottaggio e Popov leggermente più indietro nelle gerarchie.

La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di venerdì mattina. Le ultime due sedute, quelle di giovedì e venerdì, saranno disputate a porte chiuse.