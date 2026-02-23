Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena. Una gara importante perché, in caso di successo, l’Empoli potrebbe riavvicinare in maniera significativa la zona playoff, anche se in questo momento resta probabilmente più corretto continuare a guardarsi soprattutto alle spalle.
Per la sfida contro i romagnoli ci saranno due assenze certe e pesanti: per squalifica mancheranno infatti sia Magnino che Elia. Tornerà invece a disposizione Guarino, che ha scontato il proprio turno di stop e dovrebbe partire titolare nella difesa a tre davanti a Fulignati. Nel corso della settimana si capirà meglio quale assetto tattico vorrà adottare mister Dionisi. La sensazione è quella di una possibile conferma del 3-5-2, anche se resta viva l’ipotesi di tornare al trequartista, soprattutto qualora Saporiti dovesse garantire condizioni fisiche idonee per partire dal primo minuto. L’assenza di Elia dovrebbe essere coperta da Moruzzi, che dopo alcune settimane è pronto a tornare nell’undici iniziale. A centrocampo, al posto di Magnino, le soluzioni non mancano: una di queste porta a Yepes, che da qualche settimana non entra in campo ma resta un’opzione concreta. In attacco potrebbe non essere sbagliato riproporre la stessa coppia vista dall’inizio a Frosinone. Shpendi appare una certezza, mentre Fila ha buone possibilità di essere confermato, con Nasti in ballottaggio e Popov leggermente più indietro nelle gerarchie.
La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura di venerdì mattina. Le ultime due sedute, quelle di giovedì e venerdì, saranno disputate a porte chiuse.
Rimettere dentro Moruzzi a sinistra, l’unico con un po di gamba oltre ad Elia. Ebuehi o Candela a destra, con Ceesay per spingere nella ripresa quando saranno stanchi.
A centrocampo, sarà veramente tosta, anche perchè Berti è il loro migliore ed è da guardare praticamenete a “uomo”. Yepes / Haas, in ogni caso perdiamo parecchio rispetto a Magnino.
Davanti da confermare i 2 Fila e Shpendi.
Dietro riproporrei la difesa contro il Frosinone ma so già che è impossibile
Fulignati niente passeggini ma rinvii lunghi.Metterei dall’inizio Popov in cima.Nella ripresa Fila sempre con Shpendi.Moruzzi se sta bene con l’ordine categorico di non cincischiare con il pallone e senza passaggini all’indietro .Bisogna vincere senza se e senza ma.Carlo B
Ma Nasti quando lo squalificano?
Il sostituto “naturale” di Elia sarebbe più Ceseey di Moruzzi…all’inizio avevo grande fiducia nell’ex Cesena ma dopo le ultime prestazioni l’ho persa tutta: svogliato…arruffone…indisponente…praticamente dopo Modena non ha combinato più nulla di buono…senza dubbio Moruzzi da più garanzie anche in “copertura” ma noi però dobbiamo provare a vincere in tutte le maniere…per quanto riguarda Nasti se il mister lo ripropone al posto di Fila sarebbe da arresto immediato e senza la condizionale!
Ora in settimana, c’è da scrivere qualcosa e quindi mi va bene anche il ballottaggio di Nasti, ma se sabato lo vedo in campo anche per soli 5 minuti m’inca… di brutto…. se si vuole questa salvezza vediamo di puntare sui giocatori decenti…. basta con gli esperimenti…. teniamoci questa categoria.
L’aver fatto una buona gara a Frosinone, non vuol dire che siamo guariti, né che gli obbiettivi sono diversi dalla salvezza…. realismo, sano realismo!!!
Siamo in Quaresima, voglio fare un fioretto: i 3 punti sabato e per 40 giorni rinuncio alla mayonese.
Su un quotidiano si dice che l’incontro prossimo con il Cesena sarebbe l’ultima occasione per andare ai play-off.Ma qui bisogna guardarsi alle spalle.Aktri che play-off.Magari.Ma bisogna essere consapevoli che dalla zona “calda” ci sono pochi punti e bastano due sconfitte per essere risucchiati all’indietro .Piedi per terra,per favore.Carlo B
Carlo, non avertene a male, ma stai facendo concorrenza a Massy come normalizzatore ufficiale del forum. Non siamo sprovveduti, lo dicono i numeri che vincendo sabato ti rimetti in corsa.
Oggettivamente il sostituto naturale di Elia sarebbe Ceesay, sperando che abbia voglia e garra adeguata.
In attacco, se bisogna giocare con i lanci del portiere, Fila, oppure Popov, con Nasti in tribuna.
Per sabato mi auguro che il mister abbia capito che se pur gli avversari stanno nella loro metà campo, bisogna essere più coraggiosi nello spingere in avanti … Portarsi in vantaggio e poi spingere ancora per mettere al sicuro il risultato e non fare come contro la Juve Stabia … Per questo, visto che manca anche e soprattutto Elia … non disdegnerei di mettere in campo un bel 3 4 1 2 con Saporiti dietro a due punte … insomma un trequartista vero … Naturale che poi, se vuoi dare un poco di fisicità al centrocampo non puoi fare a meno di sostituire Magnino con Haas (Possibile che non sia in grado di poter giocare nemmeno un tempo per intero?) … insomma schierarsi con Fulignati, Lovato, Guarino (Curto) Obaretin, Candela, Haas, Degli Innocenti, Moruzzi, Saporiti, Shpendi, Fila (Popov) ……………..
No! Centrocampo sempre a 3 da ora in poi. A Frosinone ha fatto molto bene.
Fuli
Lovato Guarino Obaretin
candela Igna Duccio Yepes Ceesay
Shpendi Fila