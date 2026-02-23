Il Torino dopo la brutta sconfitta di ieri a Genova ha deciso di esonerare l’allenatore Marco Baroni. Al suo posto Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza a Empoli la scorsa stagione terminata con la retrocessione in Serie B. In azzurro ha raggiunto una storica semifinale in Coppa Italia.
Nei mesi scorsi aveva rescisso il contratto con l’Empoli ed era libero in attesa di una chiamata. Secondo quanto riporta Skysport l’accordo tra le parti è ormai raggiunto e nel pomeriggio firmerà il nuovo contratto con il Torino fino a giugno 2026.
In bocca al lupo a mister D’Aversa, uno dei migliori allenatori che l’Empoli abbia avuto nell’era Coxxi, con lui di è visto un buon calcio, ottimo nella prima parte della stagione. Se avesse avuto un portiere, nonostante gli infortuni (di chi la responsabilità??), l’Empoli era salvo tranqiullamente
Quelli di Kouamè fu colpa sua, visto che gli faceva fare almeno 20 salti a partita….
Nerone non puoi essere serio…25 partite senza vincere non le ricordi?
In bocca al Lupo Mister, uno dei meno responsabili di quella stagione sciagurata!
Mi associo anch’io in un grande in bocca al lupo al Mister💪🏻 oltre a ad essere un grande uomo ed un signore, nonostante avesse a disposizione pochi giocatori e mezzi incerottati, è anche un grande allenatore…per quanto mi riguarda il migliore a livello tattico e di gioco assieme a Sarri.
Ci ha fatto sognare in coppa Italia e tenuto a galla in campionato quando in panchina aveva solo i magazzinieri da far entrare, per cui avrai sempre il mio rispetto e la mia riconoscenza per quanto hai onorato la nostra maglia…a differenza di molti interpreti e luminari che sono oggi nella stanza dei bottoni…
In bocca al lupo mister. Uno dei meno colpevoli della scorsa stagione, mai una parola fuori posto e un bel gioco offerto fino a quando ha avuto calciatori a disposizione.
In bocca al lupo Mister!
Un sincero in bocca al lupo a Mister D’Aversa.
Nonostante che la scorsa stagione purtroppo sia finita male, continuo a pensare che con qualche infortunio in meno (e con un Fulignati in più…) lo scorso anno ci saremmo salvati alla grande.
Il suo passaggio da Empoli per me resterà un ricordo positivo.
Con D’Aversa hanno un piede in serie B…
In bocca al lupo mister….
Ci hai fatto guadagnare 9 milioni con Marianucci e ci hai fatto sognare in coppa Italia….
Con 777 infortuni mai una lamentela….
in bocca al lupo…li salva senza problemi , ha solo 12 partite e le sue prime 10 sono sempre state notevoli per punteggio.
fara’ 15 punti
Auguri anche da parte mia: ritroverà Anjorin Ismaili e Marianucci.
Sicuramente non il migliore dell’era del beatomato (a me sembra una provocazione quella di Nerone) ma di sicuro non il peggiore.
Quello che nel calcio non funziona è perchè come tanti giocatori che sono retrocessi con noi l’anno scorso un anno dopo si trovano in squadre anche superiori alla nostra (di allora, non quella di adesso ovviamente) e non si parla di uno o due ma di diversi giocatori. Ce ne fosse uno che fa la bassa B o addirittura la C!
La meritocrazia non esiste nel calcio quasi mai.
La mia non è affatto una provocazione! 25 partite senza vittorie, giusto…ma avete presente gli infortuni, e soprattutto la gestione degli infortuni!!! – della scorsa stagione? Resposabilità sua? E lo staff medico-sanitario dov’era?? E i portieri che abbiamo avuto l’anno scorso li aveva comprati lui? Fatevi un conto: con i portieri abbiamo perso 7 punti: 7 !!!!! Il gioco non conta? E i giocatori che ha valorizzato? E le partite di Coppa, con l’ennesima sciagurata decisione della Società di regalare la semifinale al Bologna (Zurigo non ha insegnato niente…). Io ho visto un Empoli sempre propositivo, con idee, con un gioco a tratti anche divertente, anche quando perdevi le partite. Potete dire altrettanto del secondo Andreazzoli? O di Zanetti? O di Nicola? Dopo Sarri e Giampaolo c’è stato solo D’Aversa capace di far vedere calcio a Empoli. Il resto è fuffa.
Quale gioco? Catenaccio e pallonate. Mai una volta che abbia provato a cambiare qualcosa nonostante non si vincesse mai…e tutti gli infortuni non sono casuali ma dovuti ad errori di preparazione e/o allenamento.
Per me uno dei peggiori allenatori mai passati da Empoli
onestamente a me d Aversa non pare abbia regalato un gran calcio e un normale allenatore al quale la società non ha dato nessun aiuto ma le retrocessioni con noi col Parma col Lecce, lo ha lasciato nella fossa dopo il brutto episodio col Verona . se il Torino si f II d’asse gli avrebbero offerto il rinnovo automatico invece tra sei mesi e di nuovo a spasso.
Ti meriti tutti gli auguri sportivi secondo me uno che ci mette la faccia.
un annata scarognata,basti pensare a quando appena arrivato gli venne la paralisi facciale!