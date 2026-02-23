Il Torino dopo la brutta sconfitta di ieri a Genova ha deciso di esonerare l’allenatore Marco Baroni. Al suo posto Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza a Empoli la scorsa stagione terminata con la retrocessione in Serie B. In azzurro ha raggiunto una storica semifinale in Coppa Italia.

Nei mesi scorsi aveva rescisso il contratto con l’Empoli ed era libero in attesa di una chiamata. Secondo quanto riporta Skysport l’accordo tra le parti è ormai raggiunto e nel pomeriggio firmerà il nuovo contratto con il Torino fino a giugno 2026.