L’ultimo precedente interno con il Cesena risale alla prima parte del campionato di serie B 2017/18. In panchina, per gli azzurri, c’era ancora Vincenzo Vivarini. Gara dal risultato pirotecnico, con l’Empoli a superare i romagnoli per 5-3. Vantaggio azzurro con Donnarumma su rigore, nell’unico gol del primo tempo. Nella ripresa arrivano i gol di Donnarumma e Caputo per andare sul 3-0. Dopo pochi minuti Fazzi prova ad accorciare. Tra il minuto 85 e l’87 arrivano le reti di Zajc e Krunic. Nei minuti di recupero segna due volte il Cesena con Jallow e Moncini. Vediamo le immagini salienti di quel match
basta anche 1-0 sabato…..
Che Empoli fu quello del 2017-2018… credo il più bello di sempre in serie B (anche più di Spalletti 96/97, Baldini 01/02, Sarri 13/14 e Dionisi 20/21).
Una macchina perfetta N-volte superiore a tutte le rivali di quel campionato
Chissà quando rivedremo ad Empoli combinazioni come quella del quinto gol.
Quella era una macchina perfetta, che l’anno dopo fu parzialmente rovinata in fase di campagna acquisti/cessioni e poi durante il campionato.