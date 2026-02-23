L’ultimo precedente interno con il Cesena risale alla prima parte del campionato di serie B 2017/18. In panchina, per gli azzurri, c’era ancora Vincenzo Vivarini. Gara dal risultato pirotecnico, con l’Empoli a superare i romagnoli per 5-3. Vantaggio azzurro con Donnarumma su rigore, nell’unico gol del primo tempo. Nella ripresa arrivano i gol di Donnarumma e Caputo per andare sul 3-0. Dopo pochi minuti Fazzi prova ad accorciare. Tra il minuto 85 e l’87 arrivano le reti di Zajc e Krunic. Nei minuti di recupero segna due volte il Cesena con Jallow e Moncini. Vediamo le immagini salienti di quel match