Campionato Primavera 2

Risultati 20a giornata

 

Bari – EMPOLI          0 – 2                 

Gol: 56′ Monaco – 90’+2 rig. Orlandi

 

Ascoli

Ternana

2

2

22’ Biancafarina (T) – 29’ Bruti – 63’ De Witt (A) – 76’ Tassotti (A)

Avellino

Perugia

2

0

30′ Amiranda – 32′ rig. Spadoni

Catanzaro

Spezia

1

0

32′ Gjoka

Cosenza

Benevento

1

1

44’ Borrelli (B) – 80’ Curatelo (B)

Crotone

Salernitana

1

0

49’ Cosentino

Monopoli

Pisa

1

1

Di Bari (M) – Tosi (P)

Palermo

Pescara

0

0

 

Classifica dopo la 20a giornata

 

Giocate

Punti TOTALI

v

n

n

gf

gs

Empoli

20

46

14

4

2

47

13

Pescara

20

37

11

4

5

33

22

Perugia

20

33

9

6

5

25

16

Avellino

20

33

8

9

3

33

27

Ternana

20

32

9

5

6

37

33

Catanzaro

20

31

9

4

7

23

22

Spezia

20

30

9

3

8

39

28

Benevento

20

30

9

3

8

27

32

Pisa

20

27

6

9

5

35

26

Ascoli

20

26

6

8

6

31

28

Monopoli

20

22

6

4

10

23

37

Bari

20

21

5

6

9

24

26

Cosenza

20

20

5

5

10

19

40

Salernitana

20

18

5

3

12

19

39

Palermo

20

18

3

9

8

22

31

Crotone

20

10

1

7

12

11

33

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato osserva un turno di riposo 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata    

EMPOLI – Palermo           4 – 0

 

Gol: 12’ Falconi – 56’ Merlin – 65’ e 80’ Cristiano

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 19a Giornata    

EMPOLI – Palermo           0 – 0

 

