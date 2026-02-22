Campionato Primavera 2
Risultati 20a giornata
Bari – EMPOLI 0 – 2
Gol: 56′ Monaco – 90’+2 rig. Orlandi
|
Ascoli
|
–
|
Ternana
|
2
|
2
|
22’ Biancafarina (T) – 29’ Bruti – 63’ De Witt (A) – 76’ Tassotti (A)
|
Avellino
|
–
|
Perugia
|
2
|
0
|
30′ Amiranda – 32′ rig. Spadoni
|
Catanzaro
|
–
|
Spezia
|
1
|
0
|
32′ Gjoka
|
Cosenza
|
–
|
Benevento
|
1
|
1
|
44’ Borrelli (B) – 80’ Curatelo (B)
|
Crotone
|
–
|
Salernitana
|
1
|
0
|
49’ Cosentino
|
Monopoli
|
–
|
Pisa
|
1
|
1
|
Di Bari (M) – Tosi (P)
|
Palermo
|
–
|
Pescara
|
0
|
0
|
–
Classifica dopo la 20a giornata
|
|
Giocate
|
Punti TOTALI
|
v
|
n
|
n
|
gf
|
gs
|
Empoli
|
20
|
46
|
14
|
4
|
2
|
47
|
13
|
Pescara
|
20
|
37
|
11
|
4
|
5
|
33
|
22
|
Perugia
|
20
|
33
|
9
|
6
|
5
|
25
|
16
|
Avellino
|
20
|
33
|
8
|
9
|
3
|
33
|
27
|
Ternana
|
20
|
32
|
9
|
5
|
6
|
37
|
33
|
Catanzaro
|
20
|
31
|
9
|
4
|
7
|
23
|
22
|
Spezia
|
20
|
30
|
9
|
3
|
8
|
39
|
28
|
Benevento
|
20
|
30
|
9
|
3
|
8
|
27
|
32
|
Pisa
|
20
|
27
|
6
|
9
|
5
|
35
|
26
|
Ascoli
|
20
|
26
|
6
|
8
|
6
|
31
|
28
|
Monopoli
|
20
|
22
|
6
|
4
|
10
|
23
|
37
|
Bari
|
20
|
21
|
5
|
6
|
9
|
24
|
26
|
Cosenza
|
20
|
20
|
5
|
5
|
10
|
19
|
40
|
Salernitana
|
20
|
18
|
5
|
3
|
12
|
19
|
39
|
Palermo
|
20
|
18
|
3
|
9
|
8
|
22
|
31
|
Crotone
|
20
|
10
|
1
|
7
|
12
|
11
|
33
–
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato osserva un turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Palermo 4 – 0
Gol: 12’ Falconi – 56’ Merlin – 65’ e 80’ Cristiano
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 19a Giornata
EMPOLI – Palermo 0 – 0