Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Match interessante tra un Frosinone in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e un Empoli impantanato a metà classifica e piuttosto deludente, almeno finora. Si gioca al “Benito Stirpe” di Frosinone venerdì 20 febbraio 2026, alle h.20,30, per la ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026, davanti a 11.200 spettatori ufficiali, di cui 7.135 abbonati e 4.065 paganti.

L’Empoli ottiene di per sé un buon punto contro un avversario forte, su un campo molto difficile, ma per come è stato l’evolversi della partita, e per come l’Empoli l’ha interpretata, sono due punti persi, inutile girarci intorno, avendo giocato un primo tempo magistrale, in cui va in vantaggio con il redivivo Shpendi al 18°, costruisce almeno 4-5 palle-gol, compresa una clamorosa traversa con Obaretin, prima di essere raggiunto in pieno recupero da Ghedjemes che sfrutta una palla inattiva. Solito copione ad inizio ripresa con l’Empoli ancora micidiale in contropiede, e con uno di questi – galoppata di Elia, palla per Shpendi libero al 54° – si porta sull’1-2. La squadra di mister Alvini reagisce con veemenza e al 60° Koutsoupias risolve sottomisura un gran batti e ribatti. Certo i ciociari poi ci provano anche a vincerla la partita e in almeno due occasioni impegnano Fulignati, ma l’Empoli ribatte colpo su colpo e non disdegna qualche volata offensiva. Per l’Empoli quindi più di qualche rimpianto. Sugli scudi gli sicuramente Shpendi ed Elia.

Sono esattamente 163 i tifosi empolesi presenti in terra ciociara. Indubbiamente un buon numero se si tiene conto di tutto, in primis della collocazione infame, al venerdì sera, della partita, poi di una certa distanza tra le due città, ed infine di una classifica abbastanza anonima che non dà spazio a facili entusiasmi. Il settore ospiti è molto ben colorato, offre un bel colpo d’occhio, con almeno quattro-cinque bandieroni, diverse pezze, tra le quali sempre gradita vi è quella dei “Cannoli Azzurri”, una sorta di sezione siciliana dei “Desperados”. Presenti inoltre in diverse decine i fraterni amici di Campobasso, l’ultima amicizia in ordine di tempo stretta dagli ultras azzurri, che sta sbocciando in un vero e proprio gemellaggio. Il tifo della Maratona “Emiliano Del Rosso” formato trasferta parte davvero bene con il classico coro “E quando andiamo in trasferta portiamo dietro il nostro orgoglio di essere empolesi…”. Tanti davvero i cori eseguiti dai ragazzi nel settore ospiti, con alcuni che, nel baccano dello stadio, si sentono nitidamente, come il “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”. Si fa buon uso dei canti abituali, sciorinando un po’ tutto il repertorio, con risultati assai buoni, tanto che non c’è neppure bisogno che i capiultrà si sgolino davvero: i presenti fanno il loro dovere. Verso il finale della partita è la volta del “Forza Azzurro! Vinci per noi!”. Si torna a casa convinti ancora una volta di aver dato il massimo per la causa azzurra e contenti della buona prestazione della squadra di mister Dionisi, finalmente all’altezza del compito. Tifo azzurro anche oggi valutabile su livelli più che buoni. Voto: 7,5.

I padroni di casa prima dell’apertura delle ostilità srotolano uno striscione con scritto “Da ultras hai lottato…Germano non sarai dimenticato!”, seguito dal coro “Uno di noi, Germano uno di noi…”. Inoltre ci sono in Curva Nord in basso almeno tre striscioni permanenti con la scritta “Germano”. Lui, Germano Boccadamo, di 49 anni, era molto amato e conosciuto un po’ da tutti, ed ha combattuto con tutte le forze, con coraggio e dignità contro il male che lo ha strappato alla vita il 17 febbraio 2026. Il tifo dei ciociari inizia poi bene, la Curva Nord è piuttosto piena e colorata, con diversi bandieroni, striscioni e stendardi. I cori sono davvero belli e prolungati. Il primo canto vero e proprio è “Avanti Frosinone…conquista la vittoria…combatti per gli ultrà…sei tutta la mia vita…noi siamo sempre qua…”, piuttosto originale. Continuano a tifare con “Insieme a noi, insieme a noi, Frosinone lotta e vinci insieme a noi”. Il Frosinone va sotto piuttosto presto ma la Nord non si schermisce, non molla di un passo e continua a tifare come se niente fosse con “Forza Frosinone alé, noi tifiamo solo te, tu sei l’unica ragione e il mio cuore è per te…”. Al 38° la Nord fa scoppiare un petardo in zona-Fulignati, che rimane stordito ma si rialza senza fare tanta scena. Si prosegue con “Il Frosinone vuole vincere vincere vincere…il Frosinone vuole fare gol fare gol fare gol…” e “Non mollare mai, non mollare mai Frosinone non mollare mai…”, che è il preludio all’1-1. Nel secondo tempo la Curva Nord rallenta un po’ col tifo, che comunque rimane col volume piuttosto alto, come nel caso del coro “Siam sempre qui insieme a te per il Leone combatterem…”, che porta al 2-2 definitivo. Nel finale ancora cori incisivi, come “Fino alla fine magico Frosinone…ohohoh…”. Nel catino dello “Stirpe” alla fine c’è la consapevolezza di averla scampata bella e al fischio finale del mediocre signor Mucera di Palermo la squadra ciociara viene applaudita, nonostante il mezzo passo falso, e si tira un sospiro di sollievo. Il livello del tifo della Curva Nord frusinate si può considerare senz’altro più che buono. Voto: 7,5.