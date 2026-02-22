In attesa dei due posticipi di oggi vediamo i risultati della 26a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con lo spettacolare pari tra Frosinone e Empoli; gli azzurri vanno avanti per due volte con Shpendi ma vengono raggiunti dai padroni di casa. La capolista Venezia soffre con il Pescara ma alla fine riesce a conquistare una vittoria importantissima, continua a vincere anche il Monza che espugna Carrara e si porta da solo al secondo posto in classifica. Dilaga il Palermo in casa con il Sudtirol e tra le prime quattro ora è vera bagarre per i primi due posti per la promozione diretta essendo racchiuse tutte in 5 punti. Nella lotta salvezza vittorie fondamentali per Mantova e Spezia; i virgiliani vanno sotto con la Samp e rimontano nel finale mentre lo Spezia va sotto 2-1 a Cesena e rimonta 3-2. Terza vittoria consecutiva del Modena che espugna Castellammare battendo 2-1 la Juve Stabia.
Questi i risultati e la classifica:
FROSINONE-EMPOLI 2-2
V.ENTELLA-CATANZARO 1-3
VENEZIA-PESCARA 3-2
PALERMO-SUDTIROL 3-0
PADOVA-BARI 1-1
MANTOVA-SAMPDORIA 2-1
CESENA-SPEZIA 2-3
CARRARESE-MONZA 0-1
JUVE STABIA-MODENA 1-2
REGGIANA-AVELLINO Oggi ore 17:15
Si gioca con il fuoco, serve la vittoria come il pane…. sabato prossimo non possiamo sbagliare niente!!!! Non possiamo nemmeno andare ai playout, la squadra non ha il carattere per reagire!!!!
Incubo Riccardo: anche la domenica mattina presto 😭
Ma vai alla Messa no? Fatti un giro d’Empoli che c’è la festa del cioccolato, un tour in Mountain bike…..
che ossessione, che incubo che tu sei!
9 squadre in 5 punti toppare col Cesena e quasi una condanna …
Ripeto facciamo la solita cazzata di Cesena perche se pareggiato a Frosinone teniamoci il punto ma i gol presi fanno veramente paura più dei gol sbagliati…
Aspetto Reghiana Avellino prima di commentare.
Conta poco se non si inizia a vincere qualche partita…
Vada come vada la partita di Reggio.. i punti di vantaggio, con il pareggio di Frosinone, sulla quintultima in classifica son rimasti 4. Non inganni però la nostra posizione in 10/11esima posizione perché siamo in un gruppone da cui dobbiamo staccarci per non rischiare davvero grosso. Con il Cesena non possiamo permetterci nemmeno il pareggio perchè vorrebbe dire il disputare 8 partite e mettere insieme appena 4 punti sui 24 a disposizione. Anche perchè non dobbiamo dimenticare che avremo poi 2 trasferte consecutive (Bari e Catanzaro) e quindi i 3 punti son basilari per andare ad affrontarle con il morale più alto possibile, fermo restando che rinunciare ad Elia e Magnino non è poca cosa in riferimento alla partita di sabato prossimo!
Più che altro ti rimarrebbe 4 partite in casa
e 7 fuori , ok da ultimo conta altro, sarà meglio evitare guai , non so come ma in difesa bisogna tutta la settima provare a stare un po’ più alti … e fidarsi di Fulignati…
In trasferta andiamo meglio che in casa, mi sembra. E comunque ripeto quello che ho scritto ieri: giocando come a Frosinone, non dobbiamo avere paura di nessuno.
Daniele come mai sei così pessimista? L’ottimismo nasce dal fatto che giochiamo sempre meglio. Questo ti sembra poco? E diciamo che Dionisi sta facendo dare il meglio a questa squadra; poi per carità, qualcosa sbaglia anche lui, magari nei cambi, però siamo arrivati al punto in cui veramente si gioca piuttosto bene. Rivolete Pagliuca? Prendetevelo (in c..o).
Ma se hai voglia di provocare …
lascia stare non sei spiritoso …
Giovanni, per dire si gioca bene, dovrebbe essere una sequenza di partite in cui ciò avviene veramente.
In realtà hai giocato bene solo a Frosinone e Palermo.
Le altre le hai giocate male.
Quindi non so come ti possa basare solo sull’ultimo match per dire che si gioca bene.
Eppure nel passato di esempi ne abbiamo avuto tanti per dire “si gioca bene”….
scusate ma alla prossima conferenza stampa si può chiedere come mai non parte titolare o gioca più di 5 minuti Flavio Bianchi
forse tanta peggio di Nasti non è.
Idem su Popov.
Però le risposta dovrebberi dare dati oggettivi Sul perché delle mancate scelte.
Magari il Cocchi potrebbe farsi interprete da parte nostra.
Fondamentale con il Cesena, che è in crisi.
Per la salvezza!
Anche con fortuna!
Siamo a +4 sulla quint’ultima.
Il margine si sta assottigliando e i punti persi ieri e a Palermo spero non pesino….
Se l’Empoli vince col Cesena mette a posto la zona playout e la zona playoff in un colpo solo!
Sosteniamo i ragazzi tutto insieme, compatti!!!
comunque siamo a +5 dalla zona playout….