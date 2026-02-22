In attesa dei due posticipi di oggi vediamo i risultati della 26a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con lo spettacolare pari tra Frosinone e Empoli; gli azzurri vanno avanti per due volte con Shpendi ma vengono raggiunti dai padroni di casa. La capolista Venezia soffre con il Pescara ma alla fine riesce a conquistare una vittoria importantissima, continua a vincere anche il Monza che espugna Carrara e si porta da solo al secondo posto in classifica. Dilaga il Palermo in casa con il Sudtirol e tra le prime quattro ora è vera bagarre per i primi due posti per la promozione diretta essendo racchiuse tutte in 5 punti. Nella lotta salvezza vittorie fondamentali per Mantova e Spezia; i virgiliani vanno sotto con la Samp e rimontano nel finale mentre lo Spezia va sotto 2-1 a Cesena e rimonta 3-2. Terza vittoria consecutiva del Modena che espugna Castellammare battendo 2-1 la Juve Stabia.

Questi i risultati e la classifica:

FROSINONE-EMPOLI 2-2

V.ENTELLA-CATANZARO 1-3

VENEZIA-PESCARA 3-2

PALERMO-SUDTIROL 3-0

PADOVA-BARI 1-1

MANTOVA-SAMPDORIA 2-1

CESENA-SPEZIA 2-3

CARRARESE-MONZA 0-1

JUVE STABIA-MODENA 1-2

REGGIANA-AVELLINO Oggi ore 17:15