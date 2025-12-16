Il ruolino esterno dell’Empoli è quello del tutto o niente: due vittorie, cinque sconfitte, nessun pareggio. E se si considera che uno dei due successi è stato racimolato all’ultimo secondo, con il SudTirol in dieci uomini per quasi tutta la partita, il cammino è stato fin qui alquanto deludente. Talvolta abbiamo sottolineato di come questa squadra pecchi di personalità. Nelle partite in trasferta, soprattutto, dove servono un certo atteggiamento e una certa cazzimma per avere la meglio su avversari forse meno forti ma molto più agguerriti. L’Empoli, purtroppo, ha molti passaggi a vuoto e non riesce a trovare quella continuità che servirebbe per fare il salto di qualità.

Ad Avellino era sceso in campo un Empoli convinto e cinico, attento in fase difensiva e letale in zona-gol. A Castellammare, invece, si è rivisto l’Empoli abulico di qualche partita fa sovrastato, soprattutto mentalmente, dalla squadra padrona di casa. Gli azzurri sono stati impalpabili e incapaci di reagire alle prime difficoltà, come già successo nel recente passato. Dopo il trittico Catanzaro-Avellino-Bari si pensava che questi ragazzi fossero finalmente usciti dal guscio, che avessero trovato una loro dimensione ideale per esprimersi al meglio. Invece la prestazione molto deludente in terra campana ha fatto riaffiorare dubbi e sensazioni negative.

La questione sembra mentale, più che tecnica. O almeno, prima mentale e poi tecnica, perché l’incertezza porta a fare errori tecnici certamente evitabili. In certi stadi l’Empoli non scende quasi in campo ed è un aspetto che Dionisi dovrà curare.

Servono atteggiamento e personalità giusti per affrontare questo delicato momento della stagione.