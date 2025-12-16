Il ruolino esterno dell’Empoli è quello del tutto o niente: due vittorie, cinque sconfitte, nessun pareggio. E se si considera che uno dei due successi è stato racimolato all’ultimo secondo, con il SudTirol in dieci uomini per quasi tutta la partita, il cammino è stato fin qui alquanto deludente. Talvolta abbiamo sottolineato di come questa squadra pecchi di personalità. Nelle partite in trasferta, soprattutto, dove servono un certo atteggiamento e una certa cazzimma per avere la meglio su avversari forse meno forti ma molto più agguerriti. L’Empoli, purtroppo, ha molti passaggi a vuoto e non riesce a trovare quella continuità che servirebbe per fare il salto di qualità.
Ad Avellino era sceso in campo un Empoli convinto e cinico, attento in fase difensiva e letale in zona-gol. A Castellammare, invece, si è rivisto l’Empoli abulico di qualche partita fa sovrastato, soprattutto mentalmente, dalla squadra padrona di casa. Gli azzurri sono stati impalpabili e incapaci di reagire alle prime difficoltà, come già successo nel recente passato. Dopo il trittico Catanzaro-Avellino-Bari si pensava che questi ragazzi fossero finalmente usciti dal guscio, che avessero trovato una loro dimensione ideale per esprimersi al meglio. Invece la prestazione molto deludente in terra campana ha fatto riaffiorare dubbi e sensazioni negative.
La questione sembra mentale, più che tecnica. O almeno, prima mentale e poi tecnica, perché l’incertezza porta a fare errori tecnici certamente evitabili. In certi stadi l’Empoli non scende quasi in campo ed è un aspetto che Dionisi dovrà curare.
Servono atteggiamento e personalità giusti per affrontare questo delicato momento della stagione.
da un altr anno ci sono meno problemi state tranquilli i soldi sono finiti
Ecco un altro commercialista in incognito
visto che Lovato è rotto si deve tornare a 4 dietro:
fulignati
elia Guarino(obaretin cambia poco)Curto moruzzi
hass degl’innocenti elia(alla croce)
ilie( ceesay)
sphendi Pellegri
Ci sono due Elia?
Ormai è chiaro che servono almeno 2/3 elementi di esperienza e personalità per difesa e centrocampo…ma il capo sicuramente interverrà nel mercato di gennaio…
hai ragione! allora belardinelli o ignacchiti come mezzala destra
Se Popov se ne va, la so cie tà incassa…E allora spenda. Ovvio che mi pare assurdo che, avendo Pellegri che non può giocare tutte le partite intere, un attaccante come Popov dovrebbe restare. E magari essere venduto a fine stagione. Ma questo mi sembra troppo razionale quando la ragione è guidata dal solo portafoglio.
Popov sarà “venduto” a gennaio e resterà con noi fino a giugno…(io la penso così)
Il dato di fatto è che dionisi ha dato poco o nulla per ora.
Domenica si affronta la peggiore squadra del campionato che galleggiava grazie a possanzini. In caso di mancata vittoria dionisi può fare festa.
Basta leccare il c.ulo a questa società.
Io proporrei via Dionisi ed ingaggiare te che ne dici sempre “peste e corna”…sei sempre con i soliti discorsi…non ti va mai bene nulla…può anche darsi che un “ciclo” sia finito…com’è anche normale che sia…nella vita tutto ha fine…anche la vita stessa…ma sinceramente io non credo che possiamo contestare tanto a questa società…ha guadagnato dall’Empoli calcio?…certamente…perche tu cosa avresti fatto?..ma ha anche dato la possibilità a tanti tifosi di vedere i propri beniamini da vicino (credo che tu sia uno di quelli) senza considerare che ha fatto conoscere il nome di Empoli nell’Europa se non nel mondo…sinceramente non capisco questa tua acredine nei confronti di questa società…sicuramente poteva fare anche meglio…tutti noi nella vita possiamo fare sempre meglio…ma non era neppure scontato fare tutto quello che ha fatto…il calcio non è una scienza esatta…guarda la fiorentina con tutto quello che ha speso…91 milioni…dove si trova…chi è empolese e orgoglioso di essere empolese come me avrà sempre riconoscenza nei confronti di questa società…ovvia ora potete partire con le offese…tre, due, uno, via!
criticare e avere idee diverse si chiama democrazia, anche se da queste parti sembra di essere in Corea del nord
Il “contradditorio” è il sale della democrazia…ognuno è giusto che abbia la propria idea e il proprio punto di vista…ci mancherebbe…e tutte le idee e punti di vista vanno rispettati…non c’è un “meglio” o un “peggio” ma solo un “per me è così…” ecc…però detto questo ci sono alcuni che di certi argomenti ne dicono sempre male sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male…allora qui c’è qualcosa che non mi torna…essere sempre “prevenuti” non porta a nessuna disquisizione dei problemi ma solo ad un “imbarbarimento” dei giudizi…naturalmente questo è solo il mio punto di vista che vale quanto quello di chiunque altro!
sono sempre meno di quelli che osannano a prescindere.
Salve. Riporto questa dichiarazione di De Rossi in conferenza stampa dopo Genoa – Inter, che non c’entra più di tanto con la discussione, ma che mi pare meritevole ed ampiamente condivisibile.
” I tifosi allo stadio contano più del web.
Il tecnico del Genoa è tornato a ribadire che il rumore dei social non incide sulle sue valutazioni: “Sui social portieri o attaccanti che sbagliano un gol saranno sempre quelli più bersagliati, ma per me i social non esistono. Quello che per conta veramente sono i tifosi del Genoa ed erano oggi allo stadio.” Il tecnico rossoblù ha richiamato anche la propria esperienza passata, spiegando come abbia imparato a difendersi dal clima tossico dei social su Internet: “Per 20 anni alla Roma ne hanno dette tante su di me… Dicevano cose che non esistono. Non li ho mai guardati, sapevo che ci avrei trovato tanti complimenti in queste settimane per me, mentre io devo analizzare con lucidità le prestazioni. È veleno! Leggi 100 commenti e qualcosa ti rimane dentro, ecco perché non li prendo in considerazione. E non me ne parlate più”.
Esatto pienamente d’accordo, o meglio la maggior parte dei commenti sono tossici diciamo un 80%, rimane comunque un 20% di commenti intelligenti e critiche costruttive che arricchiscono ogni considerazione.
Domanda da semplici tifosi che non si intendono di calcio a differenza di tanti altri.E’ possibile che una squadra di professionisti come il nostro Empoli non faccia un tiro nello specchio della porta in 100 minuti contro una squadra della stessa categoria.Vorrei mi rispondessero i “c.d.” addetti ai lavori.(anch’essi professionisti).Carlo B
Domanda a Carlo B. E’ possibile che una squadra che va in finale Champions, piena di nazionali poi perda 5-0 contro una squadra della stessa categoria? Ma che hai guardato il campionato di freccette fino a ora?
5 tiri, 3 alti e 2 a lato. Io credo ci vogliano sempre 2 punte davanti.
Bari Catanzaro 1
Cesena Juve Stabia 1
Frosinone Spezia 1
Modena Venezia X
Monza Carrarese 1
Padova Sampdoria X
Avellino Palermo X
Pescara Reggiana 1
Entella Sudtirol X
Mantova Empoli
E stato fatto semplicemente quello che si fa in serie A , costruire la squadra con i prestiti e giovani, alle volte paga alle volte no, in serie A ti giochi comunque la salvezza , fatto in serie B e di una tristezza che non ha paragoni…, ok ripartire da zero come è stato fatto tante volte ma 30 teste non li puoi mettere insieme e sperare nei miracoli …
Pagliuca avrà le sue colpe , se c’era Dionisi era pure lui esonerato a questo punto oltre tutto si è tolto il lavoro sporco doveva mettere mano ma o gli e stato imposto o ha voluto continuare così per dimostrare cosa che era il messia, tanto e colpa sempre del precedente…
poi sento dire che sono fragili di carattere e Pagliuca li mandava a cacare porca di una bobina da quand’è che professionisti stipendiati sono così menci mica allenava i pulcini…
Troppi social troppe fichette …
Fuliganti
Guarino-Obaretin-Tosto-
Elia-Deglinnocenti-Yepes-Moruzzi
Shpendi-Pellegrini-Cesay-
Mantova – Empoli O-1