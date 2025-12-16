Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Danilo Martelli-Pata Stadium di Mantova per Mantova-Empoli, diciassettesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 21 dicembre alle ore 17.15.

I biglietti del settore ospiti (Curva Cisa, 936 posti totali) sono disponibili al costo di 22.00 Euro (più diritti di prevendita online su www.ticketone.com (a questo link: https://sport.ticketone.it/seatmap/51803/90600728/mantova-vs-empoli-serie-bkt) e presso i punti vendita TicketOne (l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://www.ticketone.it/help/outlets); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 20 dicembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Mantova se sprovvisti di tagliando.

Per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Stadio Danilo Martelli-Pata Stadium, questo il percorso stradale. Uscita autostradale A22 MODENA-BRENNERO MANTOVA NORD, alla prima rotatoria prendere la terza uscita in direzione Palazzo Te-Stadio, alla seconda rotatoria prendere la seconda uscita in direzione Mantova, alla terza rotatoria prendere la seconda uscita in direzione Palazzo Te-Mantova; percorrere per 4 km Via Brennero in direzione Stadio fino al termine della quale inizia l’area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e l’accesso al settore ospiti Curva Cisa.

