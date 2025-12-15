Sembrava che i problemi difensivi dell’Empoli fossero risolti o comunque in netto miglioramento rispetto all’inizio di stagione forte anche delle tre vittorie consecutive ottenute contro Catanzaro, Avellino e Bari senza prendere gol. E invece nelle ultime due uscite che sono costate due sconfitte, riecco riaffiorare il problema dei gol subiti. Contro Palermo e Juve Stabia gli azzurri ne hanno subiti cinque ma potevano anche essere di più se Fulignati non avesse compiuto le solite due/tre grandi parate a partita.
L’Empoli in sedici partite ha subito 23 gol, peggio hanno fatto soltanto Avellino, Carrarese, Bari, Mantova, Sampdoria e Pescara. Troppi per provare a avere qualche ambizione maggiore della salvezza.
E a rendere il quadro ancora più preoccupante c’è da registrare l’infortunio a Lovato nel corso dell’ultima partita con la Juve Stabia che potrebbe essere non banale. Novità in questo senso sono attese nelle prossime ore. In difesa da alcune settimane è assente anche Curto, alle prese con un infortunio muscolare e Ebuhei che all’occorrenza potrebbe essere utilizzato nei tre dietro. Scelte davvero ridotte al lumicino per mister Dionisi che potrebbe proporre nella trasferta di Mantova il trio Guarino-Obaretin-Carboni oppure puntare su uno tra Indragoli e Tosto. Ancora da capire in questo senso se potrà aiutare il mercato di gennaio che si appresta a iniziare nei primi giorni del nuovo anno con l’eventuale arrivo o meno di un difensore di esperienza.
Un difensore centrale d’esperienza ci vuole. Gli errori difensivi sono in gran parte riconducibili a responsabilità individuali, piuttosto che a lacune di carattere tattico. Il ragazzo non mi sembra tranquillo, credo che subisca troppo la responsabilità di giocare in un ruolo chiave. Anche per la sua crescita credo sia necessario avere un’alternativa di affidamento.
si sa nulla di Lovato e Saporiti?
Macché, son tutti in vacanza fino a domani.
Gli errori dei singoli non sono mai andati via, solo che quando gli altri non tirano mai in porta, non si vedono…. hai semplicemente dei giocatori non all’altezza della categoria…. ed altri fuori ruolo!!!!
se prendiamo 2 centrocampisti come Henderson , Mazzitelli o Correia finiscono anche i problemi difensivi
Pagliuca è stato esonerato, dopo sette giornate, principalmente perchè “non era un allenatore da Empoli”: irruento, dalla facile bestemmia (per poi rifugiarsi nel rosario), attaccabrighe con gli avversari, feeling assente negli spogliatoi; e, solo in secondo luogo, perchè non era riuscito a dare equilibrio alla squadra, soprattutto in mezzo al campo.
Quindi è arrivato Dionisi (secondo o terzo allenatore in busta paga); abbiamo aspettato 9 giornate, sperando che rimediasse ai difetti della squadra di Pagliuca; al momento non credo che ci sia riuscito: le problematiche in mezzo al campo, sono ancora le stesse che avevamo due mesi fa, anzi direi che il centrocampo rimane ancora di più in balia degli avversari. Pagliuca aveva cercato di ovviare a queste debolezze, inserendo centralmente come mezzala, uno che poteva essere Ignacchiti o Ilie; Dionisi invece sta mettendo addirittura un trequartista (Saporiti o Ceesay) ma non nel mezzo, ma quasi sulla fascia, lasciando un ulteriore vuoto lì nel mezzo, e pensando che il solo Shpendi (alias Moreo), oltre ad attaccare, possa aiutare i due di centrocampo; tutta la squadra è radicalizzata o sulla fascia sx o su quella dx; addirittura si è esonerato Guarino dall’impostazione centrale del gioco (ammesso che lo sappia fare), lasciando il compito a Lovato che parte, guarda caso, dalla fascia destra. Questo a dimostrazione che Dionisi, o trova già una squadra strutturata o altrimenti va in confusione.
Nuovo allenatore ? Bisoli ? Un terzo/quarto allenatore a busta paga ? Ma non diciamo bischerate ! Se Pagliuca non avesse avuto quel carattere “non da Empoli”, nonostante i suoi errori, il Horsi non l’avrebbe esonerato, solo per il fatto di non portarsi dietro un altro stipendio.
cmq secondo siti sampdoriani Mazzitelli resta a Cagliari.
Petriccione del Catanzaro allora, Lipani del Sassuolo, Valoti, il ritorno di Maleh, che a Lecce fa solo panchina….. Di sicuro così non si può continuare. Il centrocampo è l:anima, di una squadra.
Riprendere Maleh almeno abbiamo 4 polmoni!
poi un altro secondo me si può pescare anche all’estero in Europa perché il campionato di B e scadente…
Mazzitelli e quelli che ha fatto Serraglini basta già aver mosso sai già da mesi che hai toppato il centrocampo…