Sembrava che i problemi difensivi dell’Empoli fossero risolti o comunque in netto miglioramento rispetto all’inizio di stagione forte anche delle tre vittorie consecutive ottenute contro Catanzaro, Avellino e Bari senza prendere gol. E invece nelle ultime due uscite che sono costate due sconfitte, riecco riaffiorare il problema dei gol subiti. Contro Palermo e Juve Stabia gli azzurri ne hanno subiti cinque ma potevano anche essere di più se Fulignati non avesse compiuto le solite due/tre grandi parate a partita.

L’Empoli in sedici partite ha subito 23 gol, peggio hanno fatto soltanto Avellino, Carrarese, Bari, Mantova, Sampdoria e Pescara. Troppi per provare a avere qualche ambizione maggiore della salvezza.

E a rendere il quadro ancora più preoccupante c’è da registrare l’infortunio a Lovato nel corso dell’ultima partita con la Juve Stabia che potrebbe essere non banale. Novità in questo senso sono attese nelle prossime ore. In difesa da alcune settimane è assente anche Curto, alle prese con un infortunio muscolare e Ebuhei che all’occorrenza potrebbe essere utilizzato nei tre dietro. Scelte davvero ridotte al lumicino per mister Dionisi che potrebbe proporre nella trasferta di Mantova il trio Guarino-Obaretin-Carboni oppure puntare su uno tra Indragoli e Tosto. Ancora da capire in questo senso se potrà aiutare il mercato di gennaio che si appresta a iniziare nei primi giorni del nuovo anno con l’eventuale arrivo o meno di un difensore di esperienza.