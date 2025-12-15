Salta un altra panchina in Serie B. Dopo la sconfitta con il Cesena, la terza consecutiva, il Mantova ha deciso di esonerare Davide Possanzini. Al suo posto arriva Francesco Modesto che nelle ultime due stagioni ha allenato l’Atalanta Under 23 in Serie C. La società ha valutato anche i profili di Maran e Pagliuca ma alla fine la scelta è stata fatta su Modesto che sarà ufficializzato nella giornata di oggi.

Il Mantova si trova attualmente al terz’ultimo posto in classifica e nella prossima giornata giocherà proprio contro l’Empoli.