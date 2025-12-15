Salta un altra panchina in Serie B. Dopo la sconfitta con il Cesena, la terza consecutiva, il Mantova ha deciso di esonerare Davide Possanzini. Al suo posto arriva Francesco Modesto che nelle ultime due stagioni ha allenato l’Atalanta Under 23 in Serie C. La società ha valutato anche i profili di Maran e Pagliuca ma alla fine la scelta è stata fatta su Modesto che sarà ufficializzato nella giornata di oggi.
Il Mantova si trova attualmente al terz’ultimo posto in classifica e nella prossima giornata giocherà proprio contro l’Empoli.
Bah, o come mai non hanno preso Pagliuca? Mah chissà…
Perché hanno capito subito come era…Alcuni qui invece non lo hanno capito e continuano a imperversare con le loro stupidaggini.
Tranquilli il Mantova lo rilanciamo noi.
Anche Possanzini … game over … e pensare che qualche stagione fa, in diversi su Pianeta Empoli ne caldeggiavano l’ingaggio perchè dato come allenatore dal gran futuro … Gli allenatori contano anche loro … ma se non hai giocatori all’altezza … spessissimo paghi pegno ………….
Ciuco ciao, sei sempre convinto che Pagliuca fosse il responsabile di tutto? Le immagini le risate che s’è fatto sabato?
” Arrivo’ una macchina, si apri’ lo sportello, e non scese nessuno…era Walter! “
Soprattutto perché la macchina era rimasta parcheggiata a Empoli.
Ma lasciamo perdere chi non c’è più qui e concentriamoci sul Mantova e sul fatto che non è una bella notizia per noi questo cambio, perchè se in linea di massima stava facendo maluccio, ogni tanto il Mantova aveva la capacità di piazzare la partita giusta e giocando in casa loro sarà durissima.
Qualcuno dirà: Anche con il Bari eravamo un pò preoccupati per il cambio allenatore prima di giocare con noi, ma c’è una differenza, li giocavamo in casa e qui siamo in casa loro e poi i problemi di Bari e Mantova sono diversi, tecnici, societari e di ambiente per il Bari.
Dionisi nn ha la bacchetta magica. I limiti della squadra son sempre quelli. Lui è riuscito a dare un minimo di quadra al tutto, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Manca fisicità e piede a centrocampo e davanti deve giocare chi è in grado di fare reparto, ma il problema nasce soprattutto in mediana. Faccio riferimento al gioco dispendioso di Shpendi che farà 20 km a partita ..Io credo che se ci fosse chi gli dà le imbeccate giuste o ne rifornisse le ripartenze anche lui farebbe meno “orbita” tra attacco e difesa, arrivando meno morto davanti al portiere. Ma tutto ciò dovrebbe essere pianificato, non dovrebbe essere il frutto di un’iniziativa estemporanea…. Evidentemente,se c’era da spendere un po’, andava fatto nel centro, fin da agosto…
👍👏👏👏
molto e’ stato lo scegliere ed il prendere ,
se prendi Ghion a fine agosto ma hai gia’ Yepes i problemi sono su chi l ha preso quando sai che Haas e Degli Innocenti hanno 2 mesi ancora poi
se hai Ignacchiti e Belardinelli e pensi che vadano bene….il problema e’ il solito mix tra presunzione , incapacita’ e furbizia
bastava 1 Henderson e tutto tornava perfetto fin da agosto
fermo restando che avevi comunque sbagliato allenatore 8 a meno che non tu lo seguissi su tutto cio’ che voleva dalla JS )
ovvai…trovato l’alibi anche x domenica…
la squadra reagisce, i giocatori sono motivati,hanno dei buoni valori individuali, è un campo difficile…bla bla bla bla…
dimenticavo…il terreno di gioco…maremma..tutto verde con le righe bianche…non è un vantaggio per noi…ah ah ah…
Mettiamoci bene in testa che quello di domenica è uno scontro diretto e i punti valgono doppio…. inutile guardare a casa degli altri, concentriamoci sui ns problemi che sono tanti…. Shpendi? corre a vuoto come altri, ma è il meno peggio rispetto a Nasti, Guarino, Obaretin e Ghion…..
È un altro fuori ruolo, Shpendi. Come Elia e come Lovato. Ma Dionisi è bravo…. è forte…mica come il benzinaio….
hai ragione Dionisi continua a fare il Pagliuca …e si vedono i risultati ,
li fa’ giocare sempre nelle medesime posizioni
Pagliuca per chi non lo avesse ancora capito è stato esonerato per incompatibilità, testardaggine e motivi comportamentali con i dirigenti più che per i risultati che non c’erano.
Pagliuca, per chi non lo avesse capito, aveva fatto una preparazione al limite del ridicolo, tanto che quando è arrivato Dionisi ha dovuto rifarla da capo. A peggiorare le cose poi c’è stato il fatto che era diciamo parecchio “esuberante” di modi verso i giocatori, e questi modi te li puoi permettere forse solo in qualche società semi-dilettantistica delle Maremma. Infine, come ciliegina sulla torta, la raffinatezza di modi ed il garbo con cui si è approcciato ai vertici societari, unita al fatto che alcuni giocatori palesemente stavano giocando “alla meno”. Questo è stato il motivo del fatto che ora fa delle belle passeggiate in spiaggia a Cecina, e secondo me continuerà per un bel pezzo, visto che nell’ambiente la sua fama lo precede.
Ascolta, se perdi le prossime 3, la media punti di Dionisi sarà peggiore di quella di Pagliuca: ho detto tutto. Ciao
Mi chiedo ma che te ne frega della media punti degli allenatori