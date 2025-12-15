Rubrica a cura di Claudio “Freccia”

LA PARTITA DEL TIFO

JUVE STABIA-EMPOLI (2-0): Partita interessante da centro-alta classifica quella che si gioca quest’oggi, sabato 13 dicembre 2025, alle h.15, al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia (NA), valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie B, con meteo buono. La gara si svolge davanti a vuoti piuttosto larghi, infatti gli spettatori ufficiali sono 3.632, di cui 1.741 paganti e 1.891 abbonati.

Prestazione piuttosto brutta e inaspettata da parte dell’Empoli, che compie un bel passo indietro rispetto alle ultime settimane e che quasi mai si rende pericoloso dalle parti di Confente. Prova pressoché impalpabile, ed in più si aggiungono i pesanti infortuni di Saporiti e Lovato. Reclamato un rigore per fallo su Shpendi sul 2-0 ma quasi sicuramente sarebbe cambiato ben poco. Il “Menti” si conferma il solito inespugnabile fortino per una Juve Stabia che in casa sembra letteralmente trasformarsi rispetto alla versione sbiadita da trasferta. L’1-0 è arrivato al 12° con Giorgini su azione di calcio d’angolo, il 2-0 con Carissoni su cross di Maistro, migliore in campo. Per l’Empoli una bocciatura all’esame di maturità senza molte attenuanti.

E’ di 81 il numero preciso dei tifosi empolesi oggi pomeriggio a Castellammare di Stabia. Una quantità che si può dire non sia né tanta, né poca. Per la verità ce ne potevamo attendere anche qualcuno di più, ma bisogna considerare la distanza piuttosto lunga tra le due città, l’avversario certo non di grido e la sconfitta interna (1-3) con il Palermo che ha tarpato le ali, ha disilluso, più di qualcuno. Chi è andato in Campania però lo ha fatto con intenzioni serie, ed infatti fin dall’inizio si alzano forte i cori degli ultras azzurri in trasferta, come “E forza azzurro alé gli ultrà son qui con te lotta per vincere…”, “E quando andiamo in trasferta portiamo dietro il nostro orgoglio, di essere empolesi, di essere empolesi, e sempre canteremo Empoli…”. Si alternano cori prolungati a cori secchi

come “Empoli! Empoli!” e “Forza ragazzi!”. Nel frattempo i biancazzurri sono andati sotto nel punteggio, ma il settore ospiti, oggi meno colorato del solito, anche per la sua conformità (presenti comunque almeno quattro-cinque bandieroni ma poche pezze), non molla e riparte col tifo con “Alé alé forza l’azzurro alé, combatti con il cuore…”. Seguiranno i classici tre cori a favore dei diffidati, poi “Forza azzurro alé forza azzurro alé forza azzurro alé alé alé…”. L’Empoli in campo è piuttosto sottotono, ma la voce viene ancora tirata fuori, con canti come “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”. Il 2-0 dello Stabia è un po’ una mazzata per la Maratona in trasferta, ma si trova la forza di reagire con un “Empoli! Empoli!” e “Biancazzurri olé”. Verso la fine canta un po’ tutto lo stadio, ma il settore ospiti si fa ancora una volta sentire con “Empoli! Empoli!”. Nonostante la prova incolore, gli undici di Dionisi escono tra gli applausi, ovviamente non molto convinti, della Maratona formato trasferta, che oggi ha tirato fuori una prova di carattere. Non è facile farsi sentire in questi campi infuocati del Sud, ma loro ci sono riusciti piuttosto bene. Si può dire che la prestazione degli ultras azzurri sia stata su livelli piuttosto buoni.

Parte bene anche il tifo degli stabiesi padroni di casa, non a caso la Juve Stabia finora al “Menti” non ha mai perso. Si parte con cori classici come “Alé Juve Stabia alé Juve Stabia alé Juve Stabia alé…”, alternati ad altri un po’ più nuovi, come “Dobbiamo vincere…noi siamo qui con te…per sempre canterò…noi siamo gialloneri…”. La Juve Stabia va presto in vantaggio e la Curva Sud è molto vivace. Si continua con “Oh oh la Juve Stabia è nel mio cuor…tutta la curva esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar…”, “Alé alé alé la Juve Stabia alé, siamo sempre al tuo fianco non ti lasceremo mai…”. Non tante le pezze dei padroni di casa: il colore della Curva Sud, non piena, è affidato alle diverse bandiere nel cuore del tifo. Un coro molto prolungato e bello finisce con “…Dai Juve Stabia alé…”. In curva si accendono fumogeni, alla fine del primo tempo, e lamperogeni dopo. C’è entusiasmo, i cori sono piuttosto originali. Si va da “Alé alé Juve alé, alé alé Juve…”, a “Alé forza Juve Stabia alé forza Juve Stabia alé, devi vincere vincere vincere vincere…” (sul 2-0). Verso la fine lo stadio ruggisce con un “Tutto lo stadio! Deve cantare! I ragazzi han bisogno di noi!” e, di seguito, “Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a tifare lo Stabia…”. Al fischio finale dell’insicuro arbitro signor Arena di Torre del Greco, si conferma la regola del “Menti”, che fa festa. Il livello del tifo delle “vespe”, questo lo pseudonimo degli ultras di Castellammare di Stabia (e così viene chiamata anche la squadra), si può considerare quest’oggi piuttosto buono. Insomma, non hanno deluso.