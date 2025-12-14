Si è giocata la 16a giornata di B che si è aperta venerdì con la vittoria di misura del Palermo sulla Samp grazie a una rete di Le Douaron. Nel big match del sabato successo importantissimo del Venezia sul Monza che ha dominato in lungo e in largo per tutta la partita mentre il Modena torna alla vittoria sul difficile campo di Spezia. Netta vittoria anche della Juve Stabia contro un brutto Empoli mentre prosegue la grande stagione del Cesena che batte in rimonta il Mantova dopo essere andato sotto 2-0. Prosegue la crisi del Bari che non va oltre lo 0-0 a Bolzano con il Sudtirol costretto a giocare in dieci uomini per quasi 70 minuti. Oggi vittoria della Carrarese sull’Entella mentre il Frosinone va subito in svantaggio a Pescara e poi ribalta il risultato portandosi al primo posto in classifica in solitaria con tre punti di vantaggio sul Monza.

Questi i risultati e la classifica:

PALERMO-SAMPDORIA 1-0

VENEZIA-MONZA 2-0

SUDTIROL-BARI 0-0

SPEZIA-MODENA 0-2

REGGIANA-PADOVA 1-2

JUVE STABIA-EMPOLI 2-0

CATANZARO-AVELLINO 1-0

CESENA-MANTOVA 3-2

CARRARESE-V.ENTELLA 3-1

PESCARA-FROSINONE 1-2