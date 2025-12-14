Primavera 2

Risultati 12a giornata

Palermo – EMPOLI 0 – 0

Ascoli – Catanzaro 0 1 87’ rig. Arditi Avellino – Pisa 2 1 45’ Di Costanzo (A) – 48’ De Michele (A) – 88’ Tosi (P) Bari – Ternana 2 1 57′ Keita (B) – 81′ Italia (B) – 90’+1 Goretti (T) Crotone – Cosenza 2 3 27′ e 32′ Musacchio (CO) – 45′ Sinopoli (CR) – 73’ Marini (CO) – 88’ Bianchi (CR) Monopoli – Benevento 1 2 13’ Paukstys (M) – 32’ Grilli (B) – 57’ Battista (B) Salernitana – Perugia 0 1 37’ Belloni Spezia – Pescara 4 3 36′ Cardilli (P) – 40′ Valori (P) – 56′ Conte (S) – 72′ D’Arcangelo (P) – 84′ Amato (S) – 85′ Camara (S) – 90’+2 – Bertoncini (S)

Classifica dopo la 12a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 12 26 8 2 2 31 9 Pisa 12 22 6 4 2 26 13 Spezia 12 21 7 0 5 24 23 Benevento 12 21 7 0 5 18 20 Pescara 12 20 6 2 4 23 16 Bari 12 20 5 5 2 21 12 Avellino 12 19 4 7 1 21 18 Ternana 12 18 5 3 4 22 19 Monopoli 12 17 5 2 5 14 17 Perugia 12 17 4 5 3 15 11 Catanzaro 12 15 4 3 5 14 14 Ascoli 12 14 3 5 4 17 16 Cosenza 12 14 4 2 6 11 24 Palermo 12 8 1 5 6 9 18 Salernitana 12 7 2 1 9 10 29 Crotone 12 4 0 4 8 8 25

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Avellino – EMPOLI 2 – 5

Gol: 39’ Autogol (E) – 56’ Conflitto (E) – 57’ Perillo (E) – 61’ Bianco (A) – 75’ Poggi (E) – 83’ Bruno (E) – 90’+3 Angelino (A) –

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino 3 – 1

Gol: 32’ e 57’ Petreni (E) – 58’ Olivero (E) – 68’ Verrazzo (A)

–

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino 2 – 0

Gol: 25’ Merlin – 42’ Princeton