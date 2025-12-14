Primavera 2
Risultati 12a giornata
Palermo – EMPOLI 0 – 0
|Ascoli
|–
|Catanzaro
|0
|1
|87’ rig. Arditi
|Avellino
|–
|Pisa
|2
|1
|45’ Di Costanzo (A) – 48’ De Michele (A) – 88’ Tosi (P)
|Bari
|–
|Ternana
|2
|1
|57′ Keita (B) – 81′ Italia (B) – 90’+1 Goretti (T)
|Crotone
|–
|Cosenza
|2
|3
|27′ e 32′ Musacchio (CO) – 45′ Sinopoli (CR) – 73’ Marini (CO) – 88’ Bianchi (CR)
|Monopoli
|–
|Benevento
|1
|2
|13’ Paukstys (M) – 32’ Grilli (B) – 57’ Battista (B)
|Salernitana
|–
|Perugia
|0
|1
|37’ Belloni
|Spezia
|–
|Pescara
|4
|3
|36′ Cardilli (P) – 40′ Valori (P) – 56′ Conte (S) – 72′ D’Arcangelo (P) – 84′ Amato (S) – 85′ Camara (S) – 90’+2 – Bertoncini (S)
Classifica dopo la 12a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|12
|26
|8
|2
|2
|31
|9
|Pisa
|12
|22
|6
|4
|2
|26
|13
|Spezia
|12
|21
|7
|0
|5
|24
|23
|Benevento
|12
|21
|7
|0
|5
|18
|20
|Pescara
|12
|20
|6
|2
|4
|23
|16
|Bari
|12
|20
|5
|5
|2
|21
|12
|Avellino
|12
|19
|4
|7
|1
|21
|18
|Ternana
|12
|18
|5
|3
|4
|22
|19
|Monopoli
|12
|17
|5
|2
|5
|14
|17
|Perugia
|12
|17
|4
|5
|3
|15
|11
|Catanzaro
|12
|15
|4
|3
|5
|14
|14
|Ascoli
|12
|14
|3
|5
|4
|17
|16
|Cosenza
|12
|14
|4
|2
|6
|11
|24
|Palermo
|12
|8
|1
|5
|6
|9
|18
|Salernitana
|12
|7
|2
|1
|9
|10
|29
|Crotone
|12
|4
|0
|4
|8
|8
|25
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 13a Giornata (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)
Avellino – EMPOLI 2 – 5
Gol: 39’ Autogol (E) – 56’ Conflitto (E) – 57’ Perillo (E) – 61’ Bianco (A) – 75’ Poggi (E) – 83’ Bruno (E) – 90’+3 Angelino (A) –
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 12a Giornata
EMPOLI – Avellino 3 – 1
Gol: 32’ e 57’ Petreni (E) – 58’ Olivero (E) – 68’ Verrazzo (A)
–
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 12a Giornata
EMPOLI – Avellino 2 – 0
Gol: 25’ Merlin – 42’ Princeton