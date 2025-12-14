Primavera 2

Risultati 12a giornata

 

Palermo – EMPOLI        0 – 0

Ascoli Catanzaro 0 1
87’ rig. Arditi
Avellino Pisa 2 1
45’ Di Costanzo (A) – 48’ De Michele (A) – 88’ Tosi (P)
Bari Ternana 2 1
57′ Keita (B) – 81′ Italia (B) – 90’+1 Goretti (T)
Crotone Cosenza 2 3
27′ e 32′ Musacchio (CO) – 45′ Sinopoli (CR) – 73’ Marini (CO) – 88’ Bianchi (CR)
Monopoli Benevento 1 2
13’ Paukstys (M) – 32’ Grilli (B) – 57’ Battista (B)
Salernitana Perugia 0 1
37’ Belloni
Spezia Pescara 4 3
36′ Cardilli (P) – 40′ Valori (P) – 56′ Conte (S) – 72′ D’Arcangelo (P) –  84′ Amato (S) – 85′ Camara (S) –  90’+2 – Bertoncini (S)

 

Classifica dopo la 12a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 12 26 8 2 2 31 9
        Pisa 12 22 6 4 2 26 13
Spezia 12 21 7 0 5 24 23
Benevento 12 21 7 0 5 18 20
Pescara 12 20 6 2 4 23 16
Bari 12 20 5 5 2 21 12
Avellino 12 19 4 7 1 21 18
Ternana 12 18 5 3 4 22 19
Monopoli 12 17 5 2 5 14 17
Perugia 12 17 4 5 3 15 11
Catanzaro 12 15 4 3 5 14 14
Ascoli 12 14 3 5 4 17 16
Cosenza 12 14 4 2 6 11 24
Palermo 12 8 1 5 6 9 18
Salernitana 12 7 2 1 9 10 29
Crotone 12 4 0 4 8 8 25

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 13a Giornata     (ULTIMA GIRONE DI ANDATA)

Avellino – EMPOLI            2 – 5

Gol: 39’ Autogol (E) – 56’ Conflitto (E) – 57’ Perillo (E) – 61’ Bianco (A) – 75’ Poggi (E) – 83’ Bruno (E) – 90’+3 Angelino (A) –

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino            3 – 1

Gol: 32’ e 57’ Petreni (E) – 58’ Olivero (E) – 68’ Verrazzo (A)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 12a Giornata

EMPOLI – Avellino             2 – 0

Gol: 25’ Merlin – 42’ Princeton

 

Articolo precedenteEFC | Martedi la ripresa. Da Castellammare uno schiaffo che deve farci tornare quelli di due settimane fa
Articolo successivoSerie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 16a giornata
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here