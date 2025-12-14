Riprenderà martedì il lavoro degli azzurri, che adesso potranno godere di due giornate di riposo. Alla ripresa dei lavori, in vista della sfida di Mantova, seconda trasferta consecutiva, saranno da valutare attentamente le condizioni di Edoardo Saporiti e Matteo Lovato, entrambi costretti a lasciare il campo anzitempo nella gara di ieri per infortunio. La sensazione è che difficilmente i due possano essere a disposizione per questo specifico appuntamento, con la speranza che per nessuno dei due si tratti di problemi destinati a prolungarsi nel tempo. Questo scenario obbligherà Alessio Dionisi a rimettere nuovamente mano alla squadra, valutando anche la situazione di Curto, che insieme a Ebuehi era già assente nella trasferta di Castellammare. In caso di ulteriori indisponibilità, potrebbero aprirsi le porte per l’esordio di uno tra Tosto e Indragoli, oppure si potrebbe ricorrere nuovamente all’adattamento di Carboni, soluzione già vista nel finale della gara di ieri, anche se con risultati tutt’altro che soddisfacenti. Dalla trasferta di Mantova ci si attende inevitabilmente una reazione, sia dal punto di vista della prestazione sia, possibilmente, anche sul piano dei risultati. Quella di Castellammare di Stabia ha infatti rappresentato la seconda sconfitta consecutiva per l’Empoli. Una gara che era attesa come un ulteriore banco di prova dopo le tre vittorie di fila e lo stop interno contro il Palermo, una partita che, pur persa, aveva comunque lasciato intravedere segnali incoraggianti. Contro le Vespe, invece, non è arrivata la conferma che ci si aspettava. Oltre al 2-0 finale, la squadra è mancata sotto diversi aspetti: idea tattica, qualità di gioco, proposizione offensiva e, soprattutto, atteggiamento. Tolti i primi dieci minuti iniziali, quelli precedenti al vantaggio della Juve Stabia, l’Empoli ha mostrato davvero poco. Qualche timido segnale si è visto nel finale del primo tempo e una reazione di orgoglio è arrivata anche dopo il raddoppio dei campani, ma senza mai la sensazione reale di poter rimettere in discussione la partita. Le scelte iniziali di Dionisi, orientate a riproporre l’undici visto contro il Bari con il rientro dal primo minuto di Saporiti e Degli Innocenti, sembravano logiche. E proprio Saporiti, finché è rimasto in campo, è stato probabilmente il più propositivo e lucido tra gli azzurri. Il suo infortunio non spiega da solo la sconfitta, ma qualcosa, inevitabilmente, da quel cambio forzato si è perso.

Ciò che è mancato, in maniera evidente, è stato quello spirito volitivo che invece si era intravisto anche nella sconfitta contro il Palermo. La Juve Stabia ha gestito il pallone con ordine e personalità, mentre il centrocampo azzurro è andato in grande difficoltà, ricreando quella distanza tra i reparti che aveva caratterizzato la prima parte, poco felice, della stagione. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche il secondo cambio forzato, con l’uscita di Lovato, che ha probabilmente tolto a Dionisi qualche opzione pensata in partenza. Dalla panchina, però, è arrivato davvero poco, sia in termini di aggiustamenti tattici sia per quanto riguarda l’impatto dei singoli. Non si è mai avuta la sensazione che l’Empoli potesse davvero riaprire la gara, né si registrano occasioni limpide create verso la porta avversaria. Di contro, Fulignati è stato ancora una volta chiamato a intervenire con almeno un paio di parate importanti, evitando che il passivo diventasse più pesante, anche se sul secondo gol non è apparso impeccabile. Nel complesso si tratta di un passo indietro netto, sotto tutti i punti di vista. È davvero poco ciò che si riesce a salvare dalla partita di ieri. Non ha senso fare paragoni con la disfatta di Chiavari di un mese fa, anche se è lo stesso Dionisi ad aver richiamato quella gara, anche in virtù delle difficoltà che i campi sintetici sembrano creare all’Empoli. Le sensazioni restano diverse rispetto a quel pomeriggio ligure, ma è altrettanto vero che i passi avanti visti nelle settimane precedenti, e tutto sommato non smentiti contro il Palermo, a Castellammare non si sono visti. La strada intrapresa, che sembrava poter diventare in discesa, si conferma invece ancora piena di ostacoli. L’Empoli non era spacciato prima, non era diventato una big dopo tre vittorie consecutive e non deve esserlo adesso. Serve equilibrio, prendere atto delle difficoltà ancora presenti, ma anche ricordare che questa squadra ha dimostrato di avere qualità e potenzialità. A Castellammare, però, purtroppo, quelle qualità sono rimaste quasi tutte a Empoli. È mancato quel coraggio che Dionisi aveva indicato come componente fondamentale per affrontare un campo ostico, contro una squadra rognosa, imbattuta in casa e capace di mettere in difficoltà Monza, Venezia e Palermo. Lo stesso tecnico azzurro, nel dopogara, è stato molto onesto nel parlare di sconfitta meritata e di una squadra che si è persa nel corso del match, non riuscendo a fare quelle cose che dovrebbero ormai essere più nelle sue corde.

Un passaggio a vuoto che fa eco a quello della settimana precedente e che impone una reazione immediata. Vogliamo ancora pensare che l’Empoli vero sia quello visto contro Catanzaro, Bari e Avellino, non quello di ieri sera. Anche nelle valutazioni individuali c’è ben poco da salvare: il migliore resta Fulignati, seguito da Saporiti per quanto mostrato fino all’infortunio. Il solito Lovato porta a casa (oltre l’infortunio) la sua pagnotta. Non possono assolutamente essere trovate altre prestazioni sufficienti. C’è chi ha fatto qualcosina in più, come magari Moruzzi o Elia, e c’è chi invece ha deluso particolarmente come gli interni di centrocampo. Non bene Guarino Guarino che dopo un inizio di stagione abbastanza traumatico si stava riprendendo, adesso però sta purtroppo rifacendo dei passi indietro. Anche lo stesso Obaretin da qualche partita è tornato a fare fatica. Davanti c’è indubbiamente una buona volontà di Shpendi ma l’albanese spesso gira a vuoto. Nasti onestamente è un giocatore impalpabile; se escludiamo quel tiro che ci ha regalato i tre punti a Bolzano, davvero ancora rimane tutto da comprendere e da capire. La partita di ieri è assolutamente impalpabile. Purtroppo ieri è mancata anche la prova di Pellegri che nelle ultime tre gare era sempre andato in gol. Chi entra dalla panchina davvero non porta assolutamente niente, dovendo mettere Ilie dietro la lavagna: la gara del rumeno è evanescente, non dando quasi segno di esistenza sul campo e tendendo più a nascondersi che a produrre ed a creare. E certo non si può fare gli elogi nemmeno ad Alessio Dionisi. Indubbiamente ha cercato di prepararla al meglio ma molto probabilmente in questa situazione non è riuscito a dare i giusti spunti mentali alla squadra che, appunto, è apparsa con più fragilità che certezze. Il tecnico avversario, Abate, alla vigilia aveva detto che voleva una squadra con la vena gonfia e non in smoking. Non diciamo assolutamente che l’Empoli sia entrato in campo in smoking ma sicuramente non con la vena gonfia. Ci sono stati due cambi forzati ma la gestione complessiva della partita dalla panchina non è piaciuta. La sensazione è che la percezione di quello che stesse facendo la squadra in campo non collimasse molto con la principale idea tattica ed anche i cambi, forzati o meno, non hanno portato assolutamente niente. Si deve per forza di cose resettare e, visto che ormai ci piace tirare in ballo Chiavari, così come è successo dopo quella partita far sì che questo schiaffo (perché quello di oggi è uno schiaffo) serva per riprendersi immediatamente e dimostrare quelle che sono le qualità che ancora crediamo questa squadra abbia.