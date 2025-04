Dopo un giorno di riposto riprenderà oggi il lavoro degli azzurri. Settimana che vedrà un doppio impegno per i ragazzi di D’Aversa visto che giovedi sera ci sarà il ritorno della Coppa Italia, a Bologna, e domenica il derby a Firenze. Molto probabilmente si andrà a fare una sorta di “lavoro doppio”, immaginando anche che l’attenzione principale sia sul campionato. In ottica Bologna ci si attende un ricco turn over, visto che la gara dovrebbe essere una mera formalità visto il risultato dell’andata.

Ragionando sulla prima partita in programma, e sui non pochi cambiamenti che vedremo in campo, si potrebbe ipotizzare una difesa composta da Ebuehi, Tosto e De Sciglio, in porta dovrebbe andare Seghetti. Il centrocampo potrebbe come interni Kovalenko e Bacci, mentre sulle fasce potrebbero muoversi Sambia a destra e Pezzella a sinistra. In avanti Konate come punta ed a supporto Solbakken e Cacace (il neozelandese sarà squalificato in campionato). Uno scampolo di gara verrà sicuramente dato ad Anjorin per trovare ulteriore ritmo partita ma con una gestione precisa.

Parallelamente si inizierà già a lavorare anche sulla Fiorentina, in una gara dove anche un solo punto potrebbe essere davvero prezioso in ottica del gran finale dove, sulla carta, il calendario potrebbe darci una mano importante.