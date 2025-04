Il Consiglio dei ministri odierno ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il ministro della protezione Civile Nello Musumeci ha ordinato che tutte le gare programmate per il 26 aprile, giorno dei funerali del Santo Padre vengano rinviate. Il CONI ha recepito l’invito rinviando tutte le manifestazione sportive previste. Facciamo chiarezza: confermati i recuperi delle partite non giocate ieri per la giornata di domani e le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Inoltre si giocheranno le gare in programma venerdì e domenica, mentre le partire rinviate saranno soltanto le seguenti:

Como-Genoa

Inter-Roma

Lazio-Parma

Riguardo alla gara tra i capitolini e gli emiliani la data del possibile recupero è quella di lunedì alle 20.45 ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Il problema maggiore è legato a quello tra Inter e Roma visti gli impegni dei nerazzurri in Coppa, per il resto non ci sono, almeno nella massima serie, problemi rilevanti per la 34^ giornata. Si dovrebbe andare comunque verso la disputa delle gare Como-Genoa e Inter-Roma a domenica 27 aprile.