Si è giocata una 21a giornata a metà a causa dei rinvii di 4 gare per gli impegni di Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio in Supercoppa Italiana che saranno recuperate a fine febbraio. Prima vittoria per Daniele De Rossi al debutto sulla panchina della Roma che ha battuto con grande sofferenza il Verona. Quest’ultima sotto di due reti ha prima sbagliato un rigore, poi ha riaperto la gara segnando la rete del 2-1 e poi ha provato fino alla fine il gol del pareggio. Bella partita a Udine con la squadra di casa che rimonta lo svantaggio iniziale e si porta addirittura in vantaggio per poi subire la rete del pari e il definitivo controsorpasso rossonero in pieno recupero per una rete di Okafor. Milan che blinda sempre più il terzo posto in classifica. Nello scontro diretto tra Frosinone e Cagliari torna alla vittoria la squadra di Di Francesco rimontando il vantaggio iniziale del Cagliari. Ancora decisivo il giovane talento Soulè. Debutto super anche per Nicola sulla panchina dell’Empoli che batte nettamente il Monza grazie a una tripletta del centrocampista Zurkowski mentre il Genoa compie l’impresa sbancando Salerno. Nel posticipo larga vittoria della Juventus a Lecce, ancora con una doppietta di Vlahovic, con i bianconeri che si portano in testa alla classifica con l’Inter ferma un turno a causa della finale di stasera in Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

ROMA-VERONA 2-1

UDINESE-MILAN 2-3

FROSINONE-CAGLIARI 3-1

EMPOLI-MONZA 3-0

SALERNITANA-GENOA 1-2

LECCE-JUVENTUS 0-3

BOLOGNA-FIORENTINA Rinviata al 14/02 ore 19:00

TORINO-LAZIO Rinviata al 22/02 ore 20:45

SASSUOLO-NAPOLI Rinviata al 28/02 ore 18:00

INTER-ATALANTA Rinviata al 28/02 ore 20:45