Si è giocata la 23a giornata di Serie A che si è aperta con l’incredibile partita di Lecce con la Fiorentina che prima va sotto poi la ribalta 2-1 fino al 90′ per poi perderla subendo due reti in un minuto. Davvero clamorosa la sconfitta della Fiorentina contro un Lecce che ha dominato per gran parte del match. Terzo risultato utile consecutivo per l’Empoli sotto la gestione Nicola, termina in parità la gara con il Genoa così come Udinese-Monza in un match privo di grandi emozioni. Vince in rimonta il Milan con la rete decisiva ancora una volta dell’attaccante Jovic mentre nel derby emiliano il Sassuolo va due volte in vantaggio per poi subire la grande rimonta del Bologna totalmente trasformato dalle sostituzioni effettuate dal proprio allenatore Thiago Motta. Senza reti la gara di Torino mentre il Napoli soffre tantissimo con il Verona, va sotto per il vantaggio veronese firmato da Coppola poi pareggia con l’ex Ngonge e poi trova il successo con un eurogol del georgiano Kvaratskhelia. Prosegue il momento magico dell’Atalanta che batte anche la Lazio trascinata dalle reti di De Ketelaere e consolida il quarto posto in classifica. Nel big match di San Siro importantissima vittoria di misura dell’Inter sulla Juve grazie a un autorete del difensore bianconero Gatti. I nerazzurri allungano in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla Juve e una gara ancora da recuperare. Nel posticipo del lunedì la Roma travolge il Cagliari con la doppietta di Dybala, Pellegrini e la prima rete in Serie A del classe 2005 Huijsen conquistando la terza vittoria consecutiva con l’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Nel finale debutto anche per l’ex azzurro Tommaso Baldanzi al posto di Dybala.

Questi i risultati e la classifica:

LECCE-FIORENTINA 3-2

EMPOLI-GENOA 0-0

UDINESE-MONZA 0-0

FROSINONE-MILAN 2-3

BOLOGNA-SASSUOLO 4-2

TORINO-SALERNITANA 0-0

NAPOLI-VERONA 2-1

ATALANTA-LAZIO 3-1

INTER-JUVENTUS 1-0

ROMA-CAGLIARI 4-0