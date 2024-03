Si è giocata la 28a giornata di Serie A che si è aperta con il pareggio al Maradona tra Napoli e Torino che allontana la squadra di Calzona dalla zona Champions. Fondamentali vittorie di Cagliari e Sassuolo nella corsa alla salvezza; i sardi hanno praticamente eliminato dalla lotta la Salernitana mentre Ballardini coglie il primo successo sulla panchina neroverde e inguaia sempre di più la squadra di Di Francesco. Prosegue la stagione dei record dell’Inter che vince anche a Bologna grazie a una rete del difensore Bisseck e ormai manca soltanto la certezza matematica per la conquista dello scudetto. Partita ricca di gol a Marassi tra Genoa e Monza con il Monza che si porta sul doppio vantaggio dopo 20 minuti ( spettacolare la rete di Dany Mota) per poi subire il pareggio del Genoa ma nel finale il neo entrato Maldini sigla la rete del definitivo successo della squadra di Palladino. Il Verona conquista la seconda vittoria consecutiva e vince anche a Lecce. Finale di gara con il gravissimo gesto dell’allenatore del Lecce D’Aversa che rifila una testata all’attaccante del Verona Henry. Espulsi entrambi e per D’Aversa si parla di esonero ormai sicuro. Il Milan batte di misura l’Empoli soffrendo nel finale con la squadra azzurra vicina al gol del pareggio con Destro. Pareggi con tanti gol a Torino tra la Juve e l’Atalanta e a Firenze con la Roma che realizza il gol del pari all’ultimo secondo. Chiude la giornata stasera Lazio-Udinese.

Questi i risultati e la classifica:

NAPOLI-TORINO 1-1

CAGLIARI-SALERNITANA 4-2

SASSUOLO-FROSINONE 1-0

BOLOGNA-INTER 0-1

GENOA-MONZA 2-3

LECCE-VERONA 0-1

MILAN-EMPOLI 1-0

JUVENTUS-ATALANTA 2-2

FIORENTINA-ROMA 2-2

LAZIO-UDINESE Lun.11/03 ore 20:45