Nuovo esonero di allenatore in Serie A. Stavolta è il Lecce che ha deciso per il cambio in panchina. Dopo la sconfitta interna di ieri nello scontro diretto con il Verona e il grave gesto che ha coinvolto l’allenatore nei confronti del giocatore del Verona Henry, la società salentina ha esonerato Roberto D’Aversa. Per la sostituzione è una corsa a due tra Leonardo Semplici e Luca Gotti.

Nel prossimo turno il Lecce sarà impegnato nella trasferta di Salerno con la Salernitana.

Questo il comunicato ufficiale:

“Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto“.