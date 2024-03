Si gioca la 30a giornata di Serie A divisa in due giorni per la festività di Pasqua. Metà gare giocate ieri mentre le restanti si giocheranno domani. Grande vittoria dell’Atalanta che vince nettamente a Napoli e condanna quasi definitivamente i partenopei fuori dalla corsa Champions. A fine gara contestazione dei tifosi di casa. Vittoria importante del Torino sul Monza con la squadra di Juric che continua a sperare in una qualificazione per l’Europa. Finisce in parità la gara tra il Genoa e il Frosinone. Prosegue la crisi della Juventus che perde a Roma all’ultimo minuto e continuano le critiche dei tifosi verso Allegri. Per la Juve una vittoria nelle ultime nove gare. Infine il Milan espugna Firenze e allunga al secondo posto portandosi a +6 sulla Juve. Le restanti gare si giocheranno domani.

Questi i risultati e il programma completo:

NAPOLI-ATALANTA 0-3

GENOA-FROSINONE 1-1

TORINO-MONZA 1-0

LAZIO-JUVENTUS 1-0

FIORENTINA-MILAN 1-2

BOLOGNA-SALERNITANA 01/04 ore 12:30

CAGLIARI-VERONA 01/04 ore 15:00

SASSUOLO-UDINESE 01/04 ore 15:00

LECCE-ROMA 01/04 ore 18:00

INTER-EMPOLI 01/04 ore 20:45

La classifica provvisoria:

Inter 76

Milan 65*

Juventus 59*

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46*

Napoli 45*

Torino 44*

Fiorentina 43

Monza 42*

Genoa 35*

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25*

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in più

**Una partita in meno