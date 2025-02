Si è giocata la 26a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria dell’Udinese a Lecce decisa da un calcio di rigore molto molto dubbio realizzato da Lucca. Grandi proteste dei salentini nel dopo gara. Prima vittoria del Parma guidato dal nuovo allenatore Chivu che vince il derby emiliano con il Bologna mentre il Venezia frena la Lazio sullo 0-0. Prosegue la crisi del Milan che perde anche a Torino con errori clamorosi della difesa, su tutti quello di Maignan a inizio partita. L’Inter soffre ma batte di misura il Genoa grazie a una rete del capitano Lautaro Martinez e si porta in testa alla classifica per la sconfitta del Napoli a Como trascinato ancora dalle giocate di Nico Paz e Diao. Il Verona batte la Fiorentina al 96′ mentre l’Atalanta travolge l’Empoli al Castellani 5-0. Nel posticipo la Juventus batte il Cagliari con un gol di Vlahovic e torna da sola al quarto posto in classifica. Stasera chiuderà il turno Roma-Monza all’Olimpico.

Questi i risultati e la classifica:

LECCE-UDINESE 0-1

PARMA-BOLOGNA 2-0

VENEZIA-LAZIO 0-0

TORINO-MILAN 2-1

INTER-GENOA 1-0

COMO-NAPOLI 2-1

VERONA-FIORENTINA 1-0

EMPOLI-ATALANTA 0-5

CAGLIARI-JUVENTUS 0-1

ROMA-MONZA Lunedì 24/02 ore 20:45