Si è giocata la 32a giornata di Serie A che si è aperta con la rotonda vittoria del Milan a Udine per 4-0. Nelle gare del sabato importantissimo successo del Venezia sul Monza che permette ai lagunari di agganciare l’Empoli al terz’ultimo posto e avvicinarsi a due lunghezze dal Lecce sconfitto a Torino dalla Juventus. La squadra di Tudor domina per gran parte del match portandosi sul 2-0 ma nel finale Baschirotto riapre la partita e il Lecce sfiora anche il clamoroso pareggio. Vince l’Inter con il Cagliari portandosi momentaneamente a +6 sul Napoli impegnato stasera con l’Empoli. Nelle gare della domenica torna alla vittoria l’Atalanta nello scontro diretto per la corsa Champions con il Bologna; decisive le reti di Retegui e Pasalic. Pari senza reti tra Fiorentina e Parma e tra Verona e Genoa. Il Como vince ancora e batte di misura il Torino. Per la squadra di Fabregas ormai è salvezza sicura. Nel posticipo finisce in parità il derby di Roma caratterizzato dai gravi scontri tra le due tifoserie prima del match; vantaggio Lazio con Romagnoli e pari con un gran gol di Soulè per la Roma. Stasera il posticipo Napoli-Empoli.

Questi i risultati e la classifica:

UDINESE-MILAN 0-4

VENEZIA-MONZA 1-0

INTER-CAGLIARI 3-1

JUVENTUS-LECCE 2-1

ATALANTA-BOLOGNA 2-0

FIORENTINA-PARMA 0-0

VERONA-GENOA 0-0

COMO-TORINO 1-0

LAZIO-ROMA 1-1

NAPOLI-EMPOLI Stasera ore 20:45